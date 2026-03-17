Una epidemia "sin precedentes" de meningitis en Reino Unido deja dos muertes

"La mayoría de los casos están relacionados con la discoteca Club Chemistry", frecuentada por estudiantes de Canterbury, "entre el 5 y el 7 de marzo", indicó Wes Streeting.

Unas 700 dosis de antibióticos "preventivos" han sido administradas a jóvenes que podrían haber estado expuestos, para intentar frenar esta "epidemia sin precedentes", añadió el ministro.

Un total de quince casos, todos con hospitalización, han sido reportados a la agencia británica de seguridad sanitaria, la UKHSA, desde el viernes.

De esa quincena de casos, cuatro,incluidos los dos casos mortales, corresponden a infecciones meningocócicas "del grupo B", raras pero muy graves.

Las dos personas fallecidas son una alumna de 18 años de último curso en la Queen Elizabeth's Grammar School de Faversham, y un estudiante de 21 años de la Universidad de Kent.

¿Cuántas personas corren riesgo de contagio?

Trish Mannes, directora adjunta de la UKHSA en la región, señaló que cualquier persona que haya acudido a la discoteca en esas fechas debe "presentarse para recibir un tratamiento antibiótico preventivo".

Según la propietaria del Club Chemistry, unas 2,000 personas acudieron al establecimiento durante las tres noches mencionadas.

Las autoridades sanitarias anunciaron también que llevarán a cabo un "programa de vacunación" contra la infección, que se ofrece a los bebés desde 2015, para los estudiantes de las residencias del campus de la Universidad de Kent.

Los primeros casos se detectaron el viernes, y han surgido dudas sobre la rapidez y la comunicación de las autoridades sanitarias frente a la epidemia.

El ministro de Salud respondió el martes que la UKHSA actuó "tan rápido como pudo y de la manera más completa posible".

¿Qué es la meningitis y cómo se contagia?

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.