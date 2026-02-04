Netflix y Amazon Prime tendrán lo que tanto pidieron al gobierno para producir en México

Esta figura fiscal es una de las más recurridas por la industria a nivel global, al permitir deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria. En Londres, por ejemplo, los inversionistas acceden al Crédito Fiscal para Gastos Audiovisuales (AVEC), que permite descontar hasta 25% de los costos de producción, cuyo porcentaje se espera llegue al 40%.

Mientras que en México, Jalisco es la única entidad en ofrecer incentivos para filmar mediante el reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

“En la industria se espera que en los próximos quince días la presidenta haga el anuncio oficial de esta nueva política para la industria, la cual es clave para el desarrollo económico del país”, reveló el presidente de Canacine a Expansión.

La llegada de los incentivos fiscales es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre dependencias como las secretarías de Economía, Cultura y Turismo y Canacine, a través de estudios que destacan la importancia de contar con este tipo de políticas para detonar la industria audiovisual y, al mismo tiempo, promover el turismo en el país.

“Las películas y series ya son generadoras de una gran derrama económica por el turismo que producen. Se ha visto con casos como Turquía, que aumentó su turismo por sus telenovelas, así como series como Games Of Thrones que provocaron turismo en los sitios que fueron usados de locaciones”, aseguró el presidente de Canacine.