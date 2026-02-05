Geely EX2 entra a México: el eléctrico que arrasó en China ahora va por la ciudad

Cómo funciona la preventa y qué incluye el esquema de compra

La preventa inicia este 5 de febrero de 2026 y se realiza de forma exclusiva en el sitio oficial de la marca. El esquema contempla un precio especial de preventa desde 374,900 pesos y un apartado de 5,000 pesos. Como beneficio incluido en este periodo, la compra integra un cargador de casa sin costo.

Versiones disponibles y enfoque de uso urbano

Geely comercializará el EX2 en dos versiones: GL y GF. Ambas se desarrollan sobre la misma arquitectura eléctrica y comparten el enfoque de eficiencia, conectividad y facilidad de manejo en trayectos urbanos.

Las diferencias entre versiones se concentran en el nivel de equipamiento. Ese planteamiento permite cubrir perfiles de uso distintos dentro del mismo entorno de ciudad, con una base técnica común orientada a desplazamientos diarios, recorridos metropolitanos y trayectos de corto a mediano alcance.