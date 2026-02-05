Geely trae a México el EX2, un auto eléctrico urbano que entra a un segmento donde ya compite el BYD Dolphin Mini y donde el precio de acceso marca la diferencia para quien busca moverse en ciudad sin depender de gasolina. Se trata del modelo eléctrico más vendido en China, que ahora aterriza en el país con un esquema de preventa y un costo de entrada que busca colocarlo como una opción para los trayectos cotidianos en zonas metropolitanas.
Geely EX2 entra a México: el eléctrico que arrasó en China ahora va por la ciudad
Cómo funciona la preventa y qué incluye el esquema de compra
La preventa inicia este 5 de febrero de 2026 y se realiza de forma exclusiva en el sitio oficial de la marca. El esquema contempla un precio especial de preventa desde 374,900 pesos y un apartado de 5,000 pesos. Como beneficio incluido en este periodo, la compra integra un cargador de casa sin costo.
Versiones disponibles y enfoque de uso urbano
Geely comercializará el EX2 en dos versiones: GL y GF. Ambas se desarrollan sobre la misma arquitectura eléctrica y comparten el enfoque de eficiencia, conectividad y facilidad de manejo en trayectos urbanos.
Las diferencias entre versiones se concentran en el nivel de equipamiento. Ese planteamiento permite cubrir perfiles de uso distintos dentro del mismo entorno de ciudad, con una base técnica común orientada a desplazamientos diarios, recorridos metropolitanos y trayectos de corto a mediano alcance.
Desempeño eléctrico pensado para trayectos cotidianos
Integra un motor eléctrico con 114 hp y 150 Nm de torque. La entrega de par se orienta a la circulación urbana, donde los arranques frecuentes y la respuesta inmediata influyen en la experiencia de manejo en tráfico denso.
El sistema de almacenamiento utiliza una batería LFP (litio-ferrofosfato), tecnología reconocida por durabilidad y estabilidad. La autonomía estimada es de hasta 395 km bajo el ciclo NEDC, una cifra que cubre recorridos diarios y desplazamientos metropolitanos sin recarga intermedia dentro de una jornada de uso urbano.
Conectividad y entorno digital a bordo
Prioriza una interfaz digital centrada en la operación diaria. El panel de instrumentos es digital de 8.8 pulgadas y la pantalla central táctil HD es de 14.6 pulgadas, desde donde se gestionan funciones de infoentretenimiento.
El sistema operativo Flyme Auto integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y contempla compatibilidad futura con Android Auto. El diseño del habitáculo reduce botonería física y optimiza el uso del espacio, con un planteamiento enfocado en la interacción cotidiana con funciones de navegación, conectividad y monitoreo del vehículo.
Seguridad activa y asistencia a la conducción
En seguridad, incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS). Ese conjunto cubre escenarios de circulación urbana y trayectos metropolitanos donde la interacción con peatones, ciclistas y tráfico mixto es constante.
La inclusión de ADAS responde a un enfoque de apoyo en conducción diaria, con funciones orientadas a reducir incidentes en entornos de tráfico denso y maniobras de baja velocidad.
Dimensiones, maniobrabilidad y espacio disponible
El diseño exterior combina proporciones compactas con elementos de identidad visual mediante faros LED y rines de hasta 16 pulgadas. El planteamiento de tamaño facilita maniobras de estacionamiento y circulación en calles estrechas.
Con 4,135 mm de largo, 1,805 mm de ancho y 1,580 mm de alto, el EX2 ofrece espacio para hasta cinco pasajeros sin sacrificar maniobrabilidad en entornos urbanos. Esas dimensiones permiten combinar habitabilidad con facilidad de uso en ciudad.
Precios de preventa y versiones
Durante el periodo de preventa, los precios confirmados son:
Geely EX2 GL 2026: 374,900 pesos
Geely EX2 GF 2026: 404,900 pesos
La preventa incluye apartado de 5,000 pesos y cargador de casa sin costo como parte del esquema de lanzamiento.