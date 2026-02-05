Publicidad

México aumenta su dependencia de petroquímicos extranjeros

Las producción nacional es inestable, pues aunque hay meses con mejoras en la producción de petroquuímicos, en otros nuevamente se desploma.
jue 05 febrero 2026 03:53 PM
México depende más que nunca de exportaciones petroquímicas: la razón es el incumplimiento de Pemex
Pemex contempla un plan de rehabilitación para los complejos petroquímicos. (Foto: Jesús Almazán)

La industria petroquímica del país adolece de la proveeduría de materias primas para su operación, lo que los hace dependientes y vulnerables a las exportaciones de productos como el amoniaco o el etileno.

Originalmente, Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser la empresa que cuenta con infraestructura petroquímica, sería la encargada de suministrar las materias primas a la industria, pero su producción no es suficiente para cubrir las necesidades del país.

Para hacer frente a las necesidades de petroquímicos, México importa un volumen importante de manera constante, pero en el último mes de 2025, ese volumen aumentó de manera significativa a 29,492 toneladas métricas, cuando en el mismo mes de 2024 se importaron 1,996 toneladas, un incremento del 1,377%, según muestran las más recientes estadísticas publicadas por Pemex.

Diciembre fue el mes con mayor volumen de exportaciones de 2025, en medio de un esfuerzo por parte de la petrolera estatal para tratar de recuperar su industria petroquímica.

Prácticamente cualquier actividad industrial que se desarrolle en el país requiere de productos petroquímicos, químicos o derivados, desde la farmacéutica, ganadera, fertilizantes, vestido, alimentos, etcétera.

La estrategia

Como parte de los planes de la actual administración de Pemex, en materia de petroquímica se contempla aumentar la producción nacional de materias primas químicas y petroquímicas —las cuales están en niveles no óptimos– mediante la rehabilitación de complejos industriales.

Los complejos en los que se centrará la estrategia son Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Escolín, así como los centros procesadores de gas La Venta y Nuevo Pemex, con el objetivo de incrementar la producción de etano.

El propio director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha dicho que la estrategia de la petrolera está alineada con las necesidades del sector petroquímico y con el aumento de la producción de gas natural para fortalecer a la industria.

Dentro de la Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq) también existe un reconocimiento sobre las necesidades del sector en cuanto a la proveeduría, por eso trabajan de manera coordinada con sus homólogos en Estados Unidos y Canadá para reforzar una cadena de suministro al integrarse como un bloque comercial.

Expansión publicó recientemente que, ante la relevancia de la industria química para la proveeduría a otros sectores productivos, las asociaciones contemplan establecer acuerdos comerciales que les permita a los tres países beneficiarse y cubrir sus necesidades de productos o servicios, según lo expuesto por José Carlos Pons, presidente de la ANIQ.

Las cifras de Pemex al cierre de 2025 muestran que hay un incremento –aunque no es sostenible durante todo el año– en la elaboración de petroquímicos nacionales. Las estadísticas muestran que en diciembre del año pasado se produjeron 394,000 toneladas; cuando en el mismo mes de 2024 se produjeron 338,000 toneladas.

Aunque el volumen podría considerarse constante, durante 2025 hubo meses en los que la producción descendía a más o menos de las 200,000 toneladas, por lo que no puede hablarse todavía de una recuperación o mejora en la plataforma de producción.

