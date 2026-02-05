México depende más que nunca de exportaciones petroquímicas: la razón es el incumplimiento de Pemex

Para hacer frente a las necesidades de petroquímicos, México importa un volumen importante de manera constante, pero en el último mes de 2025, ese volumen aumentó de manera significativa a 29,492 toneladas métricas, cuando en el mismo mes de 2024 se importaron 1,996 toneladas, un incremento del 1,377%, según muestran las más recientes estadísticas publicadas por Pemex.

Diciembre fue el mes con mayor volumen de exportaciones de 2025, en medio de un esfuerzo por parte de la petrolera estatal para tratar de recuperar su industria petroquímica.

Prácticamente cualquier actividad industrial que se desarrolle en el país requiere de productos petroquímicos, químicos o derivados, desde la farmacéutica, ganadera, fertilizantes, vestido, alimentos, etcétera.

La estrategia

Como parte de los planes de la actual administración de Pemex, en materia de petroquímica se contempla aumentar la producción nacional de materias primas químicas y petroquímicas —las cuales están en niveles no óptimos– mediante la rehabilitación de complejos industriales.

Los complejos en los que se centrará la estrategia son Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Escolín, así como los centros procesadores de gas La Venta y Nuevo Pemex, con el objetivo de incrementar la producción de etano.