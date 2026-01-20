Publicidad

Industria química busca reforzar alianzas ante falta de materias primas en México

El déficit de producción por parte de Pemex en productos petroquímicos obliga al merado mexicano a depender de las importaciones.
mar 20 enero 2026 02:02 PM
Industria química de México debe buscar un plan B para obtener materias primas ante fallas de Pemex
La integración de Norteamérica como bloque comercial en materia química permitirá hacer frente al mercado asiático. (andresr/Getty Images)

El sector químico en México adolece ante la falta de proveeduría de materias primas que, en un escenario ideal, Petróleos Mexicanos (Pemex) debería abastecer sino en su totalidad, al menos en un volumen considerable.

No obstante, la crisis en la que opera Pemex no permite más que una producción mínima de petroquímicos que son la materia prima de dicha industria. Ante la escasez no queda otra más que voltear a ver los mercados de países cercanos, y es ahí donde cobra relevancia que México sea parte del llamado bloque comercial de Norteamérica.

José Carlos Pons, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), señala que ante la relevancia de la industria química para la proveeduría a otros sectores productivos, se contempla establecer acuerdos comerciales que les permita tanto a México, Estados Unidos y Canadá beneficiarse y cubrir sus necesidades de productos o servicios.

Ante ese panorama, lo que logre negociarse dentro la revisión/renegociación del T-MEC en julio próximo será clave para las tres naciones, por lo que se están haciendo evaluaciones de las medidas que se necesitan implementar.

Para ello, tanto la ANIQ como sus asociaciones homólogas en Estados Unidos y Canadá, así como algunas autoridades representantes de los tres gobiernos, sostuvieron la primera de tres reuniones que se realizarán antes de julio, en las que busca definirse el rumbo del sector, tanto acuerdos comerciales, mejoras y otras prácticas que deben mantenerse.

¿Qué se dijo?

Pons explicó que dentro de las tres órdenes de gobierno existe un consenso de que el tratado de libre comercio agrega un valor importante a la industria, pero también competitividad, no solo en el área química, sino también de las industrias a las que abastecen. “La industria química provee al 95% de la manufactura de la región y por eso cuando tienes una industria química competitiva se fortalece la competitividad del resto de la cadena”, aseguró.

La complementariedad en la proveeduría es clave para la región. “México tiene un déficit de materias primas pero Estados Unidos y Canadá tienen un superávit de materias primas, y es ahí donde realmente existe el valor”, añadió el representante de la industria química mexicana.

Recientemente, Expansión publicó que la producción de productos petroquímicos por parte de Pemex enfrenta un declive importante desde hace unos años, lo que ha impactado significativamente a los sectores que dependen de la proveeduría de materias primas, lo que lo obliga a las empresas a buscar los suministros en otros mercados.

En 2024, el sector químico mexicano alcanzó un valor de 20,000 millones de dólares, equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto nacional, y participó en el comercio interno con operaciones por 48,000 millones de dólares. Sin embargo, el déficit comercial ronda los 24,000 millones, una cifra directamente vinculada con la falta de suministro nacional.

Para hacer frente a esa problemática, en el encuentro se acordó trabajar en tres áreas de mejora específica del tratado de libre comercio entre los países involucrados. El primer objetivo es mejorar las reglas de contenido local, es decir, clarificar algunas de esas reglas que ya existen en el tratado.

En segundo lugar, dentro del tratado comercial se tiene el Anexo 12-A en el que se señala que la regulación de la industria química, pero lo que falta es promover su implementación para poder regular con base en la ciencia y no en temas políticos y/o otras prioridades.

Por último se contempla reducir la burocracia y facilitar el comercio en la región. “Desde el punto de vista de los flujos comerciales existen muchos productos que van de Canadá a México y termina en Estados Unidos, y es ahí donde es importante que el flujo comercial entre nuestros países sea lo más expedito posible”, añadió el presidente de la ANIQ.

¿Capítulo para la química?

Al preguntarle si la industria requiere o buscaría que dentro de la revisión del T-MEC se establezca un capítulo puntual para el tema químico, el presidente de la ANIQ dijo que no es lo que se busca ni lo que se requiere en estos momentos, pues los capítulos en los que se hace mención de las actividades químicas son funcionales y suficientes.

“Lo que ya tenemos funciona bien, no necesitamos cambios mayores al tratado de libre comercio, y por eso no vemos necesidad de hacer un cambio total de lo que ya tenemos”, aseguró la Asociación.

Sin embargo, sí es posible que se pongan a consideración algunos ajustes, para una evolución y un fortalecimiento de ciertas áreas de trabajo, más no es necesaria una revisión mayor.

En cuanto al tema arancelario, derivado de las polìticas proteccionistas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, la ANIQ explicó que lo que se determinó es que de debe trabajar en conjunto como un bloque comercial en Norteamérica que pueda, de alguna manera, hacer frente a la sobrecapacidad que se tiene el mercado asiático de producto químicos que ya tiene presencia en la región.

“Los que tenemos que favorecer es que esta región actúe como un bloque que se protege ante importaciones desleales que existan, protecciones arancelarias que favorezcan a los que ya invirtieron y que están presentes en la región para tener un mejor acceso al mercado. Vemos una importante reducción significativa de las importaciones asiáticas si trabajamos en conjunto como bloque”, sostuvo Pons.

