Las empresas tienen una nueva obligación ante la LFT: capacitar para prevenir la violencia de género

Los cambios provienen de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de enero de 2026, el cual compila diferentes cambios en al menos 16 normas y en el Artículo 123 Constitucional con el fin de fortalecer la legislación en materia de violencia de género y a los derechos humanos.

Entre ellos, tres reformas a los artículos 2, 3 y 16 de la LFT para que las empresas y empleadores garanticen un entorno libre de violencia.

La capacitación en violencia de género ya es una obligación laboral, según la LFT

La nueva obligación señalada en la LFT es la capacitación laboral para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres, de acuerdo a la reforma al artículo 16.

En las empresas y establecimientos, tanto las personas trabajadoras como empleadoras deberán contribuir al mantenimiento de un entorno laboral libre de discriminación y violencias hacia las mujeres. (...) Las personas empleadoras capacitarán a su personal para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres Diario Oficial de la Federación, que adiciona el Art. 16 de la LFT.

De tal manera que tanto las empresas como los patrones deberán realizar procedimientos para cumplir con esta capacitación.