Empresas del sector ferroviario de carga entran a la lupa de las autoridades

Aunque los concesionarios tienen la libertad de fijar el precio de sus tarifas, la investigación concluyó que cuentan con capacidad de fijarlos encima de niveles competitivos.
lun 09 febrero 2026 03:14 PM
Hay dos agentes mayoritarios en el sector: Grupo México y la Canadian Pacific Kansas City. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La Comisión Nacional Antimonopolio dictaminó, de manera preliminar, que no existen condiciones de competencia efectiva en el transporte ferroviario de carga en el país, por la presencia una serie de barreras que no permiten la libre concurrencia y que generan restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, en el cual hay dos agentes mayoritarios: Grupo México y la Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

De acuerdo con el extracto de la investigación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad determinó que el sistema privado de transporte ferroviario es “un eslabón fundamental” en diversas cadenas de producción por su capacidad de movilizar grandes volúmenes de productos en largas distancias, de tal manera que sus costos impactan directamente en los costos productivos.

La autoridad destacó que la aplicación restrictiva actual de la Ley de Regulación del Sistema Ferroviario en el otorgamiento de los derechos de paso y de los títulos de concesión limita su utilización y reduce su viabilidad como mecanismo para generar competencia, lo que ya está causando efectos adversos.

“El dictamen preliminar destaca que, derivado de los títulos de concesión o asignación otorgados a los operadores en el mercado investigado, el Sistema Ferroviario Mexicano opera bajo un modelo de integración vertical, en el cual una sola empresa controla simultáneamente la infraestructura ferroviaria y presta el servicio privado del transporte ferroviario de carga, así como sus servicios relacionados”, sostiene la autoridad en el documento publicado en el DOF.

Aunque los concesionarios tienen la libertad de fijar el precio de sus tarifas, la comisión concluyó que estas empresas cuentan con capacidad de fijar precios por encima de niveles competitivos, como consecuencia de diversos factores entre ellos “elevadas barreras de entrada y alta concentración; nulo poder de negociación de los usuarios; márgenes operativos elevados y estables y posicionamiento exclusivo en mercados relevantes”.

“Entre 2019 y 2023 los concesionarios de vías troncales Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de México, mantuvieron márgenes netos elevados y estables superiores al promedio de la industria. La persistencia de estos márgenes es indicio de la capacidad sostenida de fijar precios sin enfrentar presiones competitivas”, añadió.

La investigación también determinó que del total de 1,768 mercados relevantes donde no existe competencia efectiva, casi el 76% presenta un solo competidor, 23.3% dos competidores y únicamente el 0.8% presenta tres competidores.

Por ser de carácter preliminar, al haber ya concluido la etapa de investigación, las empresas podrán presentar argumentos, pruebas y manifestaciones con lo que el Pleno de comisionados y comisionados analizará la totalidad de la evidencia para emitir una resolución final encaminada a “garantizar mejores condiciones de competencia en dicho mercado”.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que el sector ferroviario de carga se pone bajo la lupa de autoridades en materia de competencia. En 2021, la ahora extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realizó un estudio para localizar prácticas monopólicas en esta industria, que concluyeron en una serie de recomendaciones para incentivar el mercado.

¿Cómo operan estas empresas hoy?

De acuerdo con los últimos datos públicos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con datos a marzo de 2025, Ferromex y Ferrosur, de Grupo México, acumulan el 55.8% de participación en el mercado, mientras que CPKC acumuló el 40.7%, es decir, que ambas firmar concentraron el 96.6% de participación.

Ferrosur fue la empresa que registró el incremento más elevado en sus operaciones según los últimos datos públicos, al trasladar en ese mes 1.09 millones de toneladas, lo que representó un incremento interanual de 14.7%.

Ferromex movilizó en marzo de ese año 5.02 millones de toneladas, lo que le significó un aumento de 10.1%, mientras que CPKC trasladó 4.4 millones de toneladas, lo que le significó un incremento de 10.02%.

De acuerdo con la investigación, los concesionarios atienden de manera exclusiva entre 18.8% y 100% de los mercados relevantes en los que participan. Además, destacó que los concesionarios más importantes en términos de mercado donde participan son Ferromex y CPKC, quienes atienden en exclusiva el 46.9% y el 58.1% respectivamente, lo que “refuerza su capacidad de fijar precios sin enfrentar presiones competitivas”, concluye.

