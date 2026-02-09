Empresas del sector ferroviario de carga entran a la lupa de las autoridades

La Comisión Nacional Antimonopolio dictaminó, de manera preliminar, que no existen condiciones de competencia efectiva en el transporte ferroviario de carga en el país, por la presencia una serie de barreras que no permiten la libre concurrencia y que generan restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, en el cual hay dos agentes mayoritarios: Grupo México y la Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

De acuerdo con el extracto de la investigación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad determinó que el sistema privado de transporte ferroviario es “un eslabón fundamental” en diversas cadenas de producción por su capacidad de movilizar grandes volúmenes de productos en largas distancias, de tal manera que sus costos impactan directamente en los costos productivos.

La autoridad destacó que la aplicación restrictiva actual de la Ley de Regulación del Sistema Ferroviario en el otorgamiento de los derechos de paso y de los títulos de concesión limita su utilización y reduce su viabilidad como mecanismo para generar competencia, lo que ya está causando efectos adversos.