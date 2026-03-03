De América Móvil a Altán Redes: radiografía de las 12 empresas de telecomunicaciones que mueven al país

Las telecomunicaciones se han convertido en una infraestructura clave para la vida cotidiana en México: desde una llamada de emergencia y una transferencia bancaria hasta el trabajo remoto, la educación en línea y el entretenimiento. Detrás de esa conectividad operan 12 empresas clave, de distintos tamaños y modelos de negocio, que en conjunto sostienen la red que mantiene comunicado al país.
El sector abarca desde el gigante América Móvil, propiedad de Carlos Slim, hasta Altán Redes, la red estatal que utilizan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) para ofrecer servicios de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Entre ambos extremos conviven compañías enfocadas en telefonía celular, servicios fijos de internet y despliegue de infraestructura, cuya operación define la calidad, cobertura y acceso a las telecomunicaciones para millones de usuarios.
Para esta radiografía se analizó el desempeño de estas 12 empresas a partir de su tamaño, peso económico, ventas anuales, generación de empleo y papel dentro del ecosistema de telecomunicaciones, con base en los datos del ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.
El resultado muestra la magnitud del sector: en conjunto, estas compañías concentran más de 1.13 billones de pesos en ventas anuales, una cifra que dimensiona no solo su peso económico, sino también su carácter estratégico para el desarrollo, la competitividad y la conectividad del país.
Las 12 principales empresas de telecomunicaciones en México
América Móvil
América Móvil es el principal grupo de telecomunicaciones de América Latina y uno de los mayores del mundo fuera de China e India. Controlado por Carlos Slim, opera en 22 países y ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet de banda ancha, datos y soluciones corporativas mediante marcas como Telcel, Telmex, Infinitum y Claro. En México, Telcel concentra 84.3 millones de usuarios , el 45.8% del mercado móvil, lo que consolida al conglomerado como el líder indiscutible del sector.
AT&T México es el segundo operador de telefonía móvil del país. Llegó en 2015 tras adquirir Iusacell y Nextel, y ha invertido más de 12,000 millones de dólares en el despliegue de su red 4G y 5G. Ofrece servicios de telefonía, datos y soluciones empresariales, y actualmente atiende a 24.1 millones de usuarios, equivalentes al 13.2% del mercado móvil, lo que la consolida como un competidor central.
-Ventas 2024: 77,573 mdp -Empleados: 13,375
Totalplay (Grupo Salinas)
Totalplay es una empresa mexicana de telecomunicaciones especializada en servicios fijos de internet, televisión de paga y telefonía, para clientes residenciales y empresariales. Pertenece a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, y opera la única red 100% de fibra óptica directa al hogar (FTTH) en México, lo que le permite ofrecer altas velocidades y servicios avanzados. A marzo de 2025, según datos del IFT , suma 5.43 millones de accesos de internet fijo, lo que la coloca como uno de los principales competidores en este segmento.
Megacable Holdings es una de las principales empresas mexicanas de telecomunicaciones, con más de cuatro décadas de operación y presencia nacional. Ofrece servicios de internet fijo, televisión de paga, telefonía y soluciones corporativas, y ha impulsado una fuerte expansión de su red de fibra óptica en los últimos años. A marzo de 2025, suma 5.38 millones de accesos de internet fijo, lo que la posiciona como uno de los mayores competidores en este segmento, solo por debajo de América Móvil, y como un actor clave en la ampliación de la conectividad de alta velocidad en el país.
-Ventas 2024: 32,841 mdp -Empleados: 32,962
Telefónica Movistar México
Telefónica Movistar México es uno de los principales operadores de telefonía móvil del país y parte del grupo español Telefónica. Presente en México desde 2001, ofrece servicios de telefonía y datos móviles para usuarios y empresas, y atiende a 23.5 millones de clientes, el 12.9% del mercado. Aunque en noviembre de 2025 su CEO confirmó la intención de salir de Hispanoamérica, la compañía mantiene operaciones normales en México por el momento.
Sky fue durante años la principal plataforma para consumir deporte premium en México, con derechos exclusivos de ligas internacionales, mundiales y grandes eventos. El auge del streaming y la fragmentación de audiencias la obligaron a replantear su modelo, ceder exclusivas y apostar por la integración de servicios satelitales, digitales y de conectividad. Este viraje culminó con su fusión operativa con Izzi al cierre de 2025, para fortalecer su posición en un mercado cada vez más competido.
-Ventas 2024: 15,337 mdp -Empleados: 2,400
Empresas Cablevisión (Grupo Televisa)
Aunque Cablevisión desapareció como marca comercial, sigue siendo la empresa que opera los servicios de Izzi, el triple play de Grupo Televisa. Fundada en 1960 y hoy listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave CABLE, la compañía ofrece internet fijo, telefonía y televisión de paga para hogares y empresas, con cobertura en la Ciudad de México, su zona metropolitana y más de 60 ciudades del país. A marzo de 2025, Izzi suma 5.6 millones de accesos de internet fijo, lo que la posiciona como uno de los principales jugadores.
Telesites, operada originalmente por Operadora de Sites Mexicanos (OPSIMEX), nació en 2015 tras la escisión de más de 11,700 torres de Telcel, como parte de la reorganización corporativa de América Móvil. Especializada en infraestructura pasiva para telecomunicaciones, la empresa construye, opera y renta torres y sitios para la instalación de redes móviles. Desde diciembre de ese año cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente administra más de 16,000 torres en todo el país, lo que la convierte en el mayor operador independiente de este tipo de infraestructura en México.
-Ventas 2024: 13,195.10 mdp -Empleados: 290
Axtel
Axtel es una empresa mexicana fundada en 1994, con sede en Monterrey, especializada en soluciones tecnológicas y de conectividad para empresas, gobiernos y otros operadores. Aunque en sus inicios también ofreció servicios al público en general, hoy su modelo de negocio está enfocado al mercado corporativo y gubernamental, a través de sus marcas Alestra y Axtel Networks (Axnet). Ofrece servicios de telecomunicaciones, tecnología de la información y ciberseguridad, apoyados en una de las redes de fibra óptica más amplias.
-Ventas 2024: 11,556.50 mdp -Empleados: 3,831
American Tower México
American Tower México es una empresa especializada en torres e infraestructura para telecomunicaciones. No da servicios al público: renta espacio en sus torres a operadores móviles, televisoras y empresas de telecomunicaciones para que instalen sus antenas. Forma parte de American Tower Corporation, uno de los mayores grupos globales del sector, y en México es uno de los principales proveedores de sitios para redes móviles, clave para la expansión del 4G, 5G y el crecimiento del tráfico de datos.
-Ventas 2024: 9,988.00 mdp -Empleados: No disponible
Altán Redes
Altán Redes es la empresa que opera la Red Compartida, la red móvil del Estado mexicano, creada para llevar internet y telefonía a zonas sin cobertura y fomentar la competencia. Funciona como mayorista: no vende al público, sino que renta su red a operadores y OMV, como Bait de Walmart, lo que ha permitido ofrecer planes más baratos. Tras la fusión de activos con la CFE, avalada por el IFT, el gobierno pasó a tener control casi total de la red, lo que abre un nuevo escenario por su posible impacto en precios, competencia y en el futuro de los operadores virtuales.
-Ventas 2024: 9,151.80 mdp -Empleados: No disponible
Ericsson México es uno de los pilares históricos y tecnológicos del sector telecom en el país. Presente desde 1904, la compañía sueca fue cofundadora de Telmex en 1947 y ha liderado la introducción de tecnologías clave como telefonía móvil, fibra óptica, 3G, 4G y 5G. No ofrece servicios al público, sino que se enfoca en infraestructura, redes y soluciones tecnológicas para operadores y empresas, con operaciones nacionales y un rol estratégico para América Latina.
-Ventas 2024: 8,820.00 mdp -Empleados: 3,000
Las conclusiones
En conjunto, esta radiografía revela un sector altamente concentrado, intensivo en capital y en plena transformación, donde conviven gigantes privados, operadores internacionales, empresas estatales y jugadores especializados en infraestructura.
La conectividad en México ya no depende solo de quién vende servicios al usuario final, sino de una cadena compleja que integra redes, torres, fibra óptica, plataformas digitales y operación mayorista, lo que redefine el equilibrio de poder dentro de la industria.
El mapa actual muestra tres grandes tensiones: la presión competitiva del streaming sobre la televisión tradicional; la disputa por el liderazgo en internet fijo y móvil ante un consumo creciente de datos; y el nuevo papel del Estado como operador activo, a través de Altán y la CFE, en un mercado históricamente dominado por privados.
El desenlace de estas dinámicas no solo marcará la estructura del sector en los próximos años, sino también el acceso, el precio y la calidad de la conectividad para millones de personas, en un país donde la brecha digital sigue siendo uno de los principales retos.