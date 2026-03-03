De América Móvil a Altán Redes: radiografía de las 12 empresas de telecomunicaciones que mueven al país

Las telecomunicaciones se han convertido en una infraestructura clave para la vida cotidiana en México: desde una llamada de emergencia y una transferencia bancaria hasta el trabajo remoto, la educación en línea y el entretenimiento. Detrás de esa conectividad operan 12 empresas clave, de distintos tamaños y modelos de negocio, que en conjunto sostienen la red que mantiene comunicado al país.

El sector abarca desde el gigante América Móvil, propiedad de Carlos Slim, hasta Altán Redes, la red estatal que utilizan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) para ofrecer servicios de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Entre ambos extremos conviven compañías enfocadas en telefonía celular, servicios fijos de internet y despliegue de infraestructura, cuya operación define la calidad, cobertura y acceso a las telecomunicaciones para millones de usuarios.

Para esta radiografía se analizó el desempeño de estas 12 empresas a partir de su tamaño, peso económico, ventas anuales, generación de empleo y papel dentro del ecosistema de telecomunicaciones, con base en los datos del ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.

El resultado muestra la magnitud del sector: en conjunto, estas compañías concentran más de 1.13 billones de pesos en ventas anuales, una cifra que dimensiona no solo su peso económico, sino también su carácter estratégico para el desarrollo, la competitividad y la conectividad del país.