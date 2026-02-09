Encuentran sin vida a tres de los mineros desaparecidos en Sinaloa; Vizsla Silver manda mensaje

Las asociaciones y organismos del sector minero lamentaron la pérdida de los mineros y exigieron a las autoridades el fortalecimiento y resultados de las investigaciones para localizar con vida a los siete trabajadores que aún están en calidad de desaparecidos.

“Ante la gravedad de esta situación, el sector minero unido fija una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia. Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, aseveró el sector minero mexicano.

La minera canadiense también emitió un breve comunicado en el que señaló que fue notificada por las familias sobre el hallazgo de los cuerpos de los mineros, por lo que se encuentra a la espera de confirmaciones por parte de las autoridades mexicanas para proporcionar mayor información al respecto.

Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla, dijo que se encuentran devastados ante el desenlace de la vida de sus colaboradores.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia. Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias”, añadió el comunicado.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) también expresó su pesar por la localización sin vida de mineros que fueron privados de su libertad.

“Exigimos que no quede impune este hecho que enluta a sector minero, y a la sociedad en su conjunto, y que se intensifiquen los esfuerzos para la localización de los mineros que aún permanecen desaparecidos. La AIMMGM manifiesta su absoluta solidaridad y acompañamiento con las familias, amistades y comunidades de nuestros compañeros, reconociendo el dolor irreparable que deja esta tragedia y reiterando su respeto a la dignidad de nuestros colegas”, puntualizó.

Además rechazaron de manera categórica cualquier forma de violencia, así como los entornos de inseguridad que vulneran la integridad, la vida y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras del sector y de la población en México.