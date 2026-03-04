Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Lala lleva su proteína al café de Starbucks para elevar la frecuencia de compra

Con más de 90% de penetración en hogares, la compañía apuesta por las cafeterías para aumentar la frecuencia de consumo e integrar la proteína a un hábito cotidiano.
mié 04 marzo 2026 01:04 PM
Lala ya no solo compite en tu refrigerador, ahora quiere estar en tu taza de café y para ello se alía con Starbucks
Lala 100 se integró al menú de más de 900 tiendas de Starbucks en México como parte de la estrategia de la compañía. (Cortesía)

Cuando una marca está presente en más del 90% de los hogares mexicanos, el margen de expansión ya no está en sumar nuevos compradores, sino en aumentar la frecuencia de consumo. Ese es el punto de arranque de la estrategia de Grupo Lala para llevar Lala 100, su leche con proteína, al canal de cafeterías.

La empresa, que llega a cerca de 400,000 puntos de venta con distribución en frío en el país, decidió salir del anaquel tradicional para insertarse en uno de los rituales más constantes del consumidor mexicano: el café. La jugada no pretende reemplazar el autoservicio, sino capturar ocasiones donde la marca no participaba con la misma intensidad.

Publicidad

“Tenemos un pilar muy claro que es estar en todo momento y en todo lugar. Si la categoría ya tiene prácticamente 100% de penetración, entonces la expansión pasa por estar en todas las ocasiones de consumo, no solo en el supermercado, también en food service, hoteles, restaurantes y cafeterías”, explica Mariano Perotti, vicepresidente de operación y estrategia de canales e inteligencia competitiva de Lala.

Recomendamos:

Nutrileche Los Volcanes
Empresas

El dueño de Nutrileche y Los Volcanes controla una empresa de 100 mil millones de pesos y acciones en Televisa

En siete años, Lala 100 multiplicó 4.4 veces su nivel de ventas y se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento dentro de la categoría. Al mismo tiempo, el interés estructural por la proteína sigue en ascenso. En 2024, 61% de los consumidores afirmó haber aumentado su ingesta de proteína frente a 2019, según el Protein Profile 2025 de la multinacional Cargill.

El ritual del café también cambió, pues las cadenas especializadas ya no concentran su tráfico solo por la mañana; hoy generan consumo durante todo el día, desde reuniones de trabajo hasta pausas por la tarde. En esa dinámica, la proteína se integra como un atributo funcional dentro de una rutina cotidiana.

La alianza con Starbucks, que opera más de 900 tiendas en México, aceleró el proceso. Lala ya proveía leche regular desde hace cinco años, pero el relanzamiento de Lala 100 dentro del menú implicó un trabajo técnico previo.

“El lanzamiento fue en enero. Trabajamos con ellos la parte de mixología porque una leche con más proteína se comporta distinto en un latte o en un smoothie. Hicimos pruebas, funcionó y entonces escalamos a todas las tiendas”, detalla Perotti.

Publicidad

Por un lado, el objetivo es aumentar volumen en un canal de alto flujo; por otro, reforzar percepción de valor. Lala 100 mantiene un precio superior frente a la leche regular, pero la compañía sostiene que la ecuación responde a funcionalidad más que a posicionamiento premium.

“La proteína es una tendencia global y el consumidor mexicano la está incorporando como parte de su alimentación cotidiana. Lo que vimos es que la demanda de Lala 100 superó nuestras proyecciones”, señala.

Lala 100 registró tasas de triple dígito en su primer año completo y actualmente mantiene crecimientos de doble dígito, un desempeño inusual en una categoría madura. Hace tres años representaba una innovación incipiente; hoy se perfila como uno de los principales productos del portafolio.

Entrar a cafeterías cambia el momento de consumo. En un latte o en un smoothie, la proteína se integra al ritual del café y la marca suma una nueva ocasión más allá del refrigerador del hogar.

“México es un país donde el consumo fuera del hogar es constante. Si queremos crecer en frecuencia, tenemos que estar en esas ocasiones. Nuestro sistema de distribución nos permite abastecer ese canal sin fricción”, señala Perotti.

Con una penetración cercana al total de hogares, el crecimiento ya no está en nuevos compradores, sino en nuevas ocasiones. Lala eligió el café porque es un hábito recurrente y de alto flujo durante todo el día.

Publicidad

Tags

GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. Starbucks

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad