Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Netflix y Prime Video tendrán incentivos fiscales para producir en México

El Ejecutivo anunciará incentivos fiscales federales que contemplaría el cash rebate, un mecanismo que devolverá hasta 40% de los gastos de producción de las streaming y el cine.
lun 09 febrero 2026 01:39 PM
Netflix y Amazon Prime tendrán lo que tanto pidieron al gobierno para producir en México
Se prevé que que el principal incentivo sea el denominado cash rebate, un mecanismo gubernamental que devuelve a las productoras entre 20% y 40% de los gastos elegibles realizados en un territorio específico.

México podría vivir una primavera audiovisual con las nuevas políticas federales que se pretenden integrar. Las plataformas de streaming y la industria cinematográfica se preparan para que, durante los próximos días, el Ejecutivo anuncie incentivos fiscales destinados a la realización de producciones, un mecanismo solicitado por las empresas desde hace varios años.

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que agrupa a plataformas como Netflix y Prime Video, adelantó que el sector prevé que el principal incentivo sea el denominado cash rebate, un mecanismo gubernamental que devuelve a las productoras entre 20% y 40% de los gastos elegibles realizados en un territorio específico.

Publicidad

Esta figura fiscal es una de las más recurridas por la industria a nivel global, al permitir deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria. En Londres, por ejemplo, los inversionistas acceden al Crédito Fiscal para Gastos Audiovisuales (AVEC), que permite descontar hasta 25% de los costos de producción, cuyo porcentaje se espera llegue al 40%.

Mientras que en México, Jalisco es la única entidad en ofrecer incentivos para filmar mediante el reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

“En la industria se espera que en los próximos quince días la presidenta haga el anuncio oficial de esta nueva política para la industria, la cual es clave para el desarrollo económico del país”, reveló el presidente de Canacine a Expansión.

La llegada de los incentivos fiscales es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre dependencias como las secretarías de Economía, Cultura y Turismo y Canacine, a través de estudios que destacan la importancia de contar con este tipo de políticas para detonar la industria audiovisual y, al mismo tiempo, promover el turismo en el país.

“Las películas y series ya son generadoras de una gran derrama económica por el turismo que producen. Se ha visto con casos como Turquía, que aumentó su turismo por sus telenovelas, así como series como Games Of Thrones que provocaron turismo en los sitios que fueron usados de locaciones”, aseguró el presidente de Canacine.

Publicidad

La industria audiovisual contribuye al PIB nacional con 69,000 millones de pesos y aporta 10,000 millones al fisco, según el estudio ‘La contribución económica de la industria audiovisual mexicana’, realizado por Oxford Economics para la Motion Picture Association.

Atraer proyectos audiovisuales

Prime Video es uno de los jugadores del streaming que estudian traer más producciones de Estados Unidos a México, afirmó en septiembre pasado a Expansión Javiera Balmaceda, líder de Originales en Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios.

La compañía ya ha apostado por este modelo con proyectos como la película ‘A millones de kilómetros’ y la serie ‘Cada minuto cuenta’, cuya producción originalmente estaba planeada en Estados Unidos, pero que finalmente se realizó en territorio mexicano. Sin embargo, para expandir este tipo de políticas en el país, la plataforma requiere incentivos fiscales que hagan viable la inversión local.

Los beneficios fiscales para filmes y series se han consolidado como el principal factor para atraer proyectos audiovisuales a un país, especialmente en un contexto en el que las plataformas de streaming demandan cada vez más contenido para fortalecer su oferta programática.

Solo el año pasado, México sufrió los mayores impactos por no contar con este tipo de beneficios a nivel federal, teniendo como consecuencia la pérdida de diversos proyectos audiovisuales extranjeros e incluso nacionales.

Esta situación se da, incluso, a pesar de que en 2025, el gobierno federal asignó 115 millones de pesos al presupuesto del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), lo que representa un incremento interanual del 16.4%.

Publicidad

De ese total, 100 millones de pesos se destinaron a la producción y 15 millones a la distribución con el objetivo de incentivar la participación del sector privado en la industria cinematográfica y diversificar las fuentes de financiamiento.

“Aún no tenemos la cantidad exacta de proyectos perdidos, pero 2025 fue el año en que más se resintió el impacto de no tener incentivos. Vimos como proyectos extranjeros no se quedaron el país e incluso algunos nacionales prefirieron a España”, lamentó Mauricio Durán.

Desde la huelga de actores de Hollywood por el uso de tecnologías que podrían precarizar el trabajo de la industria y los costos de producción, México es uno de los destinos que llaman la atención de los grandes estudios, sobre otros países latinoamericanos, gracias a su infraestructura de estudios y a su rica tradición cinematográfica como es el desarrollo de historias destacadas, desde la época del cine de oro hasta la década de los ochenta, cuando exportó una gran cantidad de sus productos a diversas naciones.

Con talento, infraestructura y costos competitivos, México ya es un jugador clave en la región. Pero la diferencia entre consolidarse como hub global o quedarse como un destino de ocasión dependerá de establecer incentivos fiscales claros y sostenibles.

Tags

Streaming

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad