Vowat crea un marketplace para comprar y vender energía en el mercado eléctrico

La plataforma permite a empresas gestionar contratos eléctricos, comparar precios y cerrar operaciones en el MEM sin conocimiento especializado, y conecta directamente a consumidores con generadores.
lun 09 febrero 2026 10:29 AM
Empresas pueden gestionar la compra de su energía ‘en un clic’
La compra de energía se puede gestionar directamente desde la aplicación y contratos digitales. (xijian/Getty Images)

Cualquier industria con un intensivo consumo de energía requiere gestionar de la mejor manera la compra de suministro eléctrico, y eso se consigue principalmente si las empresas pueden comprarla directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Esto es una alternativa para aquellos que no quieren depender exclusivamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo más sencillo es establecer un contrato de suministro con la empresa pública que controla el sistema eléctrico nacional, pero ahí no existe manera de negociar precios y algunas condiciones.

Sin embargo, para realizar estas compras las empresas deben cumplir ciertos requisitos: ser usuarios calificados y contar con un contrato con un suministrador acreditado, quien es el encargado de gestionar la adquisición de energía en el MEM directamente con un generador.

Otra alternativa es convertirse en usuario calificado participante del mercado, lo que implica que la propia empresa gestione directamente la compra de energía. Para ello, debe contar con un área o gerencia especializada dentro de la compañía, generalmente encabezada por un especialista en el mercado eléctrico.

Ante la complejidad de operar en el MEM, Vowat ha desarrollado una plataforma que permite gestionar de manera sencilla la compra de energía, sin necesidad de contar con conocimientos especializados. Además, facilita la comparación de precios y condiciones, y muestra qué generador ofrece la opción más conveniente.

Por su parte, los generadores de energía interesados pueden registrarse en la plataforma para publicar sus ofertas, de acuerdo con su capacidad de comercialización y las regiones a las que pueden dirigir el suministro.

Contrato ágil

Arturo Gómez Lara, CEO de Vowat, explicó que la operación del mercado eléctrico resulta compleja, ya que para concretar transacciones de compra y venta de energía intervienen diversas figuras, lo que en muchos casos termina por entorpecer su funcionamiento.

“Muchas veces las empresas no están involucradas plenamente en estos temas (...) y lo que buscamos es que los generadores puedan vender a un mejor precio, pero también que las empresas puedan comprar la energía en los mejores precios, y lo ideal es que cada uno pueda observar las ofertas de manera digital”, dijo.

De forma simplificada, la plataforma funciona como un marketplace de energía, similar a los que existen para la comercialización de miles de productos. A través de ella es posible visualizar información clave para comprar y vender energía de manera más ágil, monitorear la evolución de los precios y, además, concretar contratos de forma digital.

“Con esto ya no se necesita un equipo de inteligencia súper profesional para hacerlo, porque de manera simple se puede ver qué conviene más a la empresa”, comentó el CEO.

Actualmente, Vowat trabaja en una versión de la plataforma para dispositivos móviles, que se espera esté disponible en las próximas semanas. Asimismo, la compañía ya ha comenzado a incursionar en mercados como Estados Unidos, Colombia, España, Chile y Francia.

Otro de los beneficios para las empresas se presenta en momentos de contingencia, como cuando el precio del gas se eleva de manera significativa debido a algún evento climatológico y, en consecuencia, aumenta el costo de la energía eléctrica.

En estos escenarios, la plataforma permite identificar con mayor facilidad la volatilidad de los precios, evaluar con qué generador conviene comprar o incluso realizar adquisiciones de corto plazo para cubrir exposiciones, antes de recurrir al mercado de último recurso, donde los precios suelen ser considerablemente más altos.

