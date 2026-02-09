Contrato ágil

Arturo Gómez Lara, CEO de Vowat, explicó que la operación del mercado eléctrico resulta compleja, ya que para concretar transacciones de compra y venta de energía intervienen diversas figuras, lo que en muchos casos termina por entorpecer su funcionamiento.

“Muchas veces las empresas no están involucradas plenamente en estos temas (...) y lo que buscamos es que los generadores puedan vender a un mejor precio, pero también que las empresas puedan comprar la energía en los mejores precios, y lo ideal es que cada uno pueda observar las ofertas de manera digital”, dijo.

De forma simplificada, la plataforma funciona como un marketplace de energía, similar a los que existen para la comercialización de miles de productos. A través de ella es posible visualizar información clave para comprar y vender energía de manera más ágil, monitorear la evolución de los precios y, además, concretar contratos de forma digital.

“Con esto ya no se necesita un equipo de inteligencia súper profesional para hacerlo, porque de manera simple se puede ver qué conviene más a la empresa”, comentó el CEO.

Actualmente, Vowat trabaja en una versión de la plataforma para dispositivos móviles, que se espera esté disponible en las próximas semanas. Asimismo, la compañía ya ha comenzado a incursionar en mercados como Estados Unidos, Colombia, España, Chile y Francia.

Otro de los beneficios para las empresas se presenta en momentos de contingencia, como cuando el precio del gas se eleva de manera significativa debido a algún evento climatológico y, en consecuencia, aumenta el costo de la energía eléctrica.

En estos escenarios, la plataforma permite identificar con mayor facilidad la volatilidad de los precios, evaluar con qué generador conviene comprar o incluso realizar adquisiciones de corto plazo para cubrir exposiciones, antes de recurrir al mercado de último recurso, donde los precios suelen ser considerablemente más altos.