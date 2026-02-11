El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, ya considerando la refinería de Deer Park”, aseguró el directivo durante su participación en la conferencia matutina.

Sin embargo, la presentación que se transmitió ese mismo día durante la conferencia, y que se podía observar a las espaldas del directivo, mostraba que el procesamiento apenas alcanzó un millón 276,000 barriles diarios en 2025.

En las estadísticas que Pemex muestra en su base de datos, se observa que durante 2025, el promedio de procesamiento de petróleo crudo fue de un millón 14 mil barriles por día, que sumados a los 262 mil barriles procesados en Deer Park, da un total de un millón 276,000 barriles diarios.

El directivo destacó que las refinerías de Tula y Dos Bocas (Olmeca) son las que tuvieron un mayor procesamiento de crudo. “Las refinerías de Tula y Dos Bocas destacan por el volumen procesado de hasta 280 mil barriles y 320 mil barriles diarios, respectivamente”, aseguró.

No obstante, los niveles de procesamiento de ambos complejos no son los señalados. Tanto la presentación proyectada ese día, como el sitio de estadísticas de Pemex, muestran que en la refinería de Tula se procesaron 212,000 barriles diarios en promedio el año pasado y en Dos Bocas apenas se alcanzaron los 134,000 barriles por día.

Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, dijo que las cifras promedio al cierre del año apenas superan 1 millón de barriles, donde Dos Bocas es el complejo que está incrementando poco a poco su producción y un Deer Park que hasta el momento no procesa más de 300,000 barriles.

“Esta variación de cifras nos lleva de nuevo al tema de que si los datos son reales o si están truqueados. Aquí podemos hablar del problema del combustóleo, que por varios meses lo estuvieron reportando como si su producción fuera mínima y las (plantas) coquizadoras operaran de la mejor manera, y eso no fue el caso”, aseguró.