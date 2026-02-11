Publicidad

Pemex presume procesar 1.5 millones de barriles diarios; sus datos lo desmienten

Los datos duros muestran que Pemex procesó menos petróleo crudo del que afirmó su director general, lo que mantiene a la petrolera lejos de la autosuficiencia energética.
mié 11 febrero 2026 10:33 AM
En la refinería de Tula se procesaron 212,000 barriles diarios en promedio el año pasado y en Dos Bocas apenas se alcanzaron los 134,000 barriles por día. (Presidencia)

Las cifras que Petróleos Mexicanos (Pemex) reporta distan mucho de lo que la misma empresa presume como logros registrados en 2025. Un ejemplo de ello son los niveles de procesamiento de petróleo que se asegura ya alcanzan el conjunto con todas sus refinerías.

En la conferencia mañanera del pasado 4 de febrero, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo que durante el año pasado la petrolera obtuvo varios logros, entre ellos, procesar 1.5 millones de barriles de petróleo crudo por día si se contemplan todos los complejos del Sistema Nacional de Refinación y de la refinería texana de Deer Park.

“Mejoramos la infraestructura y optimizamos la operación de nuestras refinerías.

El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, ya considerando la refinería de Deer Park”, aseguró el directivo durante su participación en la conferencia matutina.

Sin embargo, la presentación que se transmitió ese mismo día durante la conferencia, y que se podía observar a las espaldas del directivo, mostraba que el procesamiento apenas alcanzó un millón 276,000 barriles diarios en 2025.

En las estadísticas que Pemex muestra en su base de datos, se observa que durante 2025, el promedio de procesamiento de petróleo crudo fue de un millón 14 mil barriles por día, que sumados a los 262 mil barriles procesados en Deer Park, da un total de un millón 276,000 barriles diarios.

El directivo destacó que las refinerías de Tula y Dos Bocas (Olmeca) son las que tuvieron un mayor procesamiento de crudo. “Las refinerías de Tula y Dos Bocas destacan por el volumen procesado de hasta 280 mil barriles y 320 mil barriles diarios, respectivamente”, aseguró.

No obstante, los niveles de procesamiento de ambos complejos no son los señalados. Tanto la presentación proyectada ese día, como el sitio de estadísticas de Pemex, muestran que en la refinería de Tula se procesaron 212,000 barriles diarios en promedio el año pasado y en Dos Bocas apenas se alcanzaron los 134,000 barriles por día.

Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, dijo que las cifras promedio al cierre del año apenas superan 1 millón de barriles, donde Dos Bocas es el complejo que está incrementando poco a poco su producción y un Deer Park que hasta el momento no procesa más de 300,000 barriles.

“Esta variación de cifras nos lleva de nuevo al tema de que si los datos son reales o si están truqueados. Aquí podemos hablar del problema del combustóleo, que por varios meses lo estuvieron reportando como si su producción fuera mínima y las (plantas) coquizadoras operaran de la mejor manera, y eso no fue el caso”, aseguró.

¿Más combustibles?

Desde el sexenio anterior se estableció una meta –que se volvió parte de la política energética del país– y es lograr la autosuficiencia en combustibles, que es producir todos los energéticos que se demandan en el país para ya no depender de las exportaciones.

Si bien para lograrlo se necesita procesar un mayor volumen de crudo en las refinerías, el volumen actual, ni los 1.5 millones de barriles que dice el director de Pemex que se alcanzaron en 2025, son suficientes para lograrlo.

Pese a ello, las cifras de Pemex sí muestran que durante el año pasado se produjo una mayor cantidad de combustibles. En 2025, la petrolera mexicana produjo, en promedio, un millón 200,000 barriles diarios; mientras que el promedio del 2024 fue de 914,008 barriles por día, un incremento del 27.5%, según publicó recientemente Expansión.

Los más de un millón de barriles que ya se producen no solo incluyen las gasolinas, diésel y turbosina que se consumen en mayor medida, también otros energéticos como gas LP, coque o el combustóleo, que es un producto residual tras la refinación del petróleo y de bajo valor en el mercado.

El combustible que más se produjo el 2025 fue gasolina, con 355,619 barriles diarios; le siguió el diésel, con 227,803 barriles por día, y en tercer lugar se posicionó el combustóleo con 208,212 barriles; el resto del volumen se divide entre gas licuado, turbosina, coque y asfaltos.

Pese a ser el combustóleo el tercer producto en la lista de elaboración de combustibles, el director de Pemex asegura que ahora se producen “más productos de alto valor y menos productos residuales, como el combustóleo".

Y están lejos de los 1.8 millones

Otro objetivo de política energética en la actual administración es que se alcanzará la meta de producción de los 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, que incluyen el petróleo crudo y los condensados.

El titular de Pemex aseguró que en enero de 2025, la producción nacional de hidrocarburos era de un millón 678,000 barriles diarios, y que durante el año se adicionaron 122,000 barriles, lo que dio para el mes de diciembre un total de 1.8 millones de barriles por día, con lo que en el discurso se cumpliría la meta.

“El rendimiento que tenemos en las refinarías es cada vez más alto. Tenemos más del 60% y nuestra meta es llegar al 80% de destilados de alto valor, que es la gasolina, diésel y turbosina”, aseveró el directivo en su participación.

Pero nuevamente las cifras de Pemex desmienten ese discurso, pues según el último reporte publicado por la petrolera, en diciembre se alcanzó una producción de apenas 1 millón 660,000 barriles diarios.

Aunque en el discurso Pemex presume sus logros alcanzados el año pasado, sus propias estadísticas exponen que aún está lejos de cumplir varios de sus objetivos. Al respecto, Monroy dijo que es una cifra alejada de la realidad, pues ni aunque se sumara la producción exclusiva de los privados, donde Pemex no tiene participación, no hay manera de alcanzar los 1.8 millones de barriles.

“Todos estos datos son de metas volumétricas, pero no hacen mención de todo lo que van a perder en 2025 y no esperaron a que se tuvieran los reportes financieros al cierre del año. Todo el discurso ahorita es centrado en sus supuestos logros, pero si sacamos el tema financiero hay que hablar de la promesa de que solamente para 2025 y 2026 se daría apoyo a Pemex pero que en realidad se necesitara todo el sexenio”, aseguró.

