Autosuficiencia petrolera pasa factura: ingresos por exportaciones caen 61% en 2025

Menores envíos de crudo, precios internacionales más bajos y una producción en descenso presionan las finanzas de Pemex y del país, mientras la apuesta por refinar más petróleo aún no logra la autosuficiencia.
mié 04 febrero 2026 07:53 AM
El precio oculto de la 'soberanía': por qué Pemex perdió la mitad de su dinero en un año
La plataforma de producción nacional también ha caído de manera significativa. (Foto: Jesús Almazán)

México tiene un objetivo claro: dejar de exportar su petróleo para aprovecharlo, procesarlo en territorio nacional y aumentar su producción de combustibles sin importar el impacto que esa decisión pueda generar en las finanzas de Pemex y del país.

Datos de la petrolera mexicana muestran que en diciembre de 2025, el valor de las exportaciones alcanzó los 634 millones de dólares, cuando en el mismo mes de 2024 se obtuvieron 1,657 millones de dólares, lo que representa una caída de 61.5%.

El costo de la autosuficiencia energética en combustibles va más allá de dejar de necesitar comprar gasolinas y diésel en el extranjero, son recursos que dejan de ingresar a las arcas públicas de un país que por años se ha considerado de economía petrolera.

El valor del petróleo de exportación también ha visto una caída significativa en el último año, pues en diciembre de 2025 el precio promedio fue de 55.59 dólares por barril, cuando en el mismo mes de 2024 el precio promedio alcanzó los 66.25 dólares, una caída de 16% o 10.66 dólares menos por cada barril comercializado.

Promesa incumplida

La promesa presidencial de lograr la autosuficiencia en combustibles fue impulsada desde 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo principal es dejar de comprar combustibles en el extranjero y abastecer demanda nacional con la producción local de los energéticos en las refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación, incluida la nueva refinería de Dos Bocas y la refinería texana Deer Park que en enero 2022 fue adquirida en su totalidad por Pemex.

Desde entonces, especialistas han advertido sobre los riesgos que implica para la petrolera dejar de recibir dinero de las exportaciones para las finanzas públicas y las de la misma empresa estatal.

Al respecto Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que se trata de una estrategia que no tiene un fundamento económico, pues si bien desde la parte de la autosuficiencia puede tener sentido, en el balance, el golpe a las finanzas y la puesta por un sistema de refinación deteriorado no resulta benéfico ni para el país.

“Implica no tener recursos para nuevos proyectos que te permitan revertir eventualmente el equilibrio en la plataforma de producción, amortizaciones de deuda, etcétera. La apuesta por la plataforma de producción es algo que se tendría que estar repensando en términos financieros, en especial si consideramos que a partir del 2027 se tiene la meta de que Pemex sea financieramente independiente, pero, viendo los números del cierre del 2025, no se ve por dónde se va a llegar a ese objetivo”, explicó en entrevista.

Más petróleo nacional

La caída en la producción petrolera nacional también impacta de manera negativa, pues al tener menos hidrocarburos disponibles, es menos lo que se tiene disponible para poder cubrir las necesidades internas del mercado y lo que se puede enviar al extranjero.

En el duodécimo mes de 2025, el volumen de las exportaciones de petróleo cayó de manera sustancial, pues fue de apenas 368,000 barriles por día, cuando el mismo periodo de 2024 se enviaron fuera del país 807,000 barriles diarios.

En contraste, la menor comercialización de petróleo al extranjero se tradujo en más procesamiento nacional y con ello, más producción de combustibles, aunque sin ser suficiente para alcanzar la autosuficiencia energética

En diciembre del año pasado, la elaboración de petrolíferos promedió 1 millón 186,815 barriles diarios –la cifra mensual más alta del año–, mientras que en el mismo mes de 2024 el promedio que se alcanzó fue de apenas 885,933 barriles por día, lo que implicó un incremento de 300,882 barriles o un 34% superior.

Expansión publicó recientemente que la producción nacional promedio de todo el 2025 de hidrocarburos líquidos –que incluye petróleo crudo y condensados– fue de 1 millón 635 mil barriles diarios, cifra menor en un 7.04% si se compara con la promedio de 2024, cuando se reportaron 1 millón 759 mil barriles por día.

Finalmente, Ocampo dijo que la apuesta por la autosuficiencia, en caso de que llegue un día a lograrse, en el largo plazo no es una estrategia funcional para Pemex. “Mientras las refinerías no están configuradas para el crudo que procesan, operativamente es una estrategia ineficiente, porque ese petróleo se podría procesar de una mejor manera en Estados Unidos”, aseguró.

Pemex

