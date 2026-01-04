El precio oculto de la 'soberanía': por qué Pemex perdió la mitad de su dinero en un año

El costo de la autosuficiencia energética en combustibles va más allá de dejar de necesitar comprar gasolinas y diésel en el extranjero, son recursos que dejan de ingresar a las arcas públicas de un país que por años se ha considerado de economía petrolera.

El valor del petróleo de exportación también ha visto una caída significativa en el último año, pues en diciembre de 2025 el precio promedio fue de 55.59 dólares por barril, cuando en el mismo mes de 2024 el precio promedio alcanzó los 66.25 dólares, una caída de 16% o 10.66 dólares menos por cada barril comercializado.

Promesa incumplida

La promesa presidencial de lograr la autosuficiencia en combustibles fue impulsada desde 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo principal es dejar de comprar combustibles en el extranjero y abastecer demanda nacional con la producción local de los energéticos en las refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación, incluida la nueva refinería de Dos Bocas y la refinería texana Deer Park que en enero 2022 fue adquirida en su totalidad por Pemex.

Desde entonces, especialistas han advertido sobre los riesgos que implica para la petrolera dejar de recibir dinero de las exportaciones para las finanzas públicas y las de la misma empresa estatal.

Al respecto Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que se trata de una estrategia que no tiene un fundamento económico, pues si bien desde la parte de la autosuficiencia puede tener sentido, en el balance, el golpe a las finanzas y la puesta por un sistema de refinación deteriorado no resulta benéfico ni para el país.

“Implica no tener recursos para nuevos proyectos que te permitan revertir eventualmente el equilibrio en la plataforma de producción, amortizaciones de deuda, etcétera. La apuesta por la plataforma de producción es algo que se tendría que estar repensando en términos financieros, en especial si consideramos que a partir del 2027 se tiene la meta de que Pemex sea financieramente independiente, pero, viendo los números del cierre del 2025, no se ve por dónde se va a llegar a ese objetivo”, explicó en entrevista.