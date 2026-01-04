El precio oculto de la 'soberanía': por qué Pemex perdió la mitad de su dinero en un año

Más petróleo nacional
La caída en la producción petrolera nacional también impacta de manera negativa, pues al tener menos hidrocarburos disponibles, es menos lo que se tiene disponible para poder cubrir las necesidades internas del mercado y lo que se puede enviar al extranjero.
En el duodécimo mes de 2025, el volumen de las exportaciones de petróleo cayó de manera sustancial, pues fue de apenas 368,000 barriles por día, cuando el mismo periodo de 2024 se enviaron fuera del país 807,000 barriles diarios.
En contraste, la menor comercialización de petróleo al extranjero se tradujo en más procesamiento nacional y con ello, más producción de combustibles, aunque sin ser suficiente para alcanzar la autosuficiencia energética
En diciembre del año pasado, la elaboración de petrolíferos promedió 1 millón 186,815 barriles diarios –la cifra mensual más alta del año–, mientras que en el mismo mes de 2024 el promedio que se alcanzó fue de apenas 885,933 barriles por día, lo que implicó un incremento de 300,882 barriles o un 34% superior.
Expansión publicó recientemente que la producción nacional promedio de todo el 2025 de hidrocarburos líquidos –que incluye petróleo crudo y condensados– fue de 1 millón 635 mil barriles diarios, cifra menor en un 7.04% si se compara con la promedio de 2024, cuando se reportaron 1 millón 759 mil barriles por día.
Finalmente, Ocampo dijo que la apuesta por la autosuficiencia, en caso de que llegue un día a lograrse, en el largo plazo no es una estrategia funcional para Pemex. “Mientras las refinerías no están configuradas para el crudo que procesan, operativamente es una estrategia ineficiente, porque ese petróleo se podría procesar de una mejor manera en Estados Unidos”, aseguró.