Del maratón al horario estelar: el streaming adopta las reglas de la vieja TV

Según la consultora Deloitte, el 39% de los consumidores canceló al menos un servicio de streaming de video en los últimos seis meses de 2025, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Pero la cifra de rotación supera el 50% tanto para la Generación Z como para los millennials, que también tienen más probabilidades de ser usuarios fuertes de redes sociales y jugadores.

“Las cancelaciones de servicios son problemáticas para las empresas de streaming bajo demanda de vídeo que han dependido de los ingresos por suscripción para cubrir sus costes, especialmente teniendo en cuenta los costes de adquirir —y posiblemente volver a conseguir— suscriptores”, destacó el estudio de la consultora.

Aunque la cancelación recurrente de suscripciones, conocida como 'churn', se convirtió en una tendencia creciente entre los usuarios de streaming dimensionar con precisión el fenómeno será cada vez más complejo. Empresas como Netflix dejaron de reportar públicamente su cifra trimestral de suscriptores desde el año pasado, mientras que otros competidores optan por no detallar sus niveles de rotación.

“Las estrategias que despliegan las streaming ofrecen pistas de lo que sucede en el mercado, pero la falta de transparencia en sus datos hace más complicado determinar qué tanto se está cancelando suscripciones y justo por esto, Netflix habría decidido ya no ofrecer datos de sus clientes”, comentó Camargo.