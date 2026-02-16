Publicidad

Del maratón al horario estelar: el streaming adopta las reglas de la vieja TV

Netflix, Prime Video y HBO Max adoptan estrategias de la televisión para frenar la rotación de suscriptores y maximizar ingresos publicitarios.
lun 16 febrero 2026 05:55 AM
Según la consultora Deloitte, el 39% de los consumidores canceló al menos un servicio de streaming de video en los últimos seis meses de 2025. (Foto: iStock)

Las plataformas de streaming como Netlifx, HBO Max, Prime Video, Disney, entre otras, han perdido su principal virtud: disponer de una biblioteca audiovisual en cualquier momento para los usuarios. Esto implicaba que las series podían disfrutarse en una sola vista a través de maratones o cuando lo deseara el consumidor.

Pero en la denominada ‘guerra del streaming’, las empresas modificaron drásticamente su estrategia de contenido. Ahora las series, especialmente las más mediáticas, son transmitidas por episodio semanalmente, e incluso en un horario específico como es a las 8:00pm.

Los ejemplos son varios: It, Welcome to Derry; Stranger Things, cuya última temporada fue seccionada en tres partes para que el capítulo de cierre fuera programado el último día de 2025; House of the Dragon también es otro programa que tuvo esta dinámica.

El giro programático representa un regreso al modelo de la televisión abierta y de paga, en donde los contenidos más importantes eran transmitidos en un día y horario específico: novelas, series y caricaturas.

Radamés Camargo, gerente de análisis de la consultora The CIU y especialista en la industria de streaming, explicó que los ajustes en la estrategia programática de las plataformas de video bajo demanda responden a la necesidad de frenar la creciente rotación de suscriptores.

“En un mercado cada vez más saturado de competidores para muchos usuarios es complicado pagar múltiples servicios al mismo tiempo, y esto ha llevado a las empresa integrar este modelo de programación para retener a los usuarios”.

Según la consultora Deloitte, el 39% de los consumidores canceló al menos un servicio de streaming de video en los últimos seis meses de 2025, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Pero la cifra de rotación supera el 50% tanto para la Generación Z como para los millennials, que también tienen más probabilidades de ser usuarios fuertes de redes sociales y jugadores.

“Las cancelaciones de servicios son problemáticas para las empresas de streaming bajo demanda de vídeo que han dependido de los ingresos por suscripción para cubrir sus costes, especialmente teniendo en cuenta los costes de adquirir —y posiblemente volver a conseguir— suscriptores”, destacó el estudio de la consultora.

Aunque la cancelación recurrente de suscripciones, conocida como 'churn', se convirtió en una tendencia creciente entre los usuarios de streaming dimensionar con precisión el fenómeno será cada vez más complejo. Empresas como Netflix dejaron de reportar públicamente su cifra trimestral de suscriptores desde el año pasado, mientras que otros competidores optan por no detallar sus niveles de rotación.

“Las estrategias que despliegan las streaming ofrecen pistas de lo que sucede en el mercado, pero la falta de transparencia en sus datos hace más complicado determinar qué tanto se está cancelando suscripciones y justo por esto, Netflix habría decidido ya no ofrecer datos de sus clientes”, comentó Camargo.

La publicidad

Para el analista, otro factor que motiva a las streaming a dosificar el estreno de series es para maximizar el retorno de inversión mediante la venta sostenida de espacios publicitarios en cada episodio. La transmisión de una serie puede durar hasta hasta ocho semanas, tiempo necesario para mantener cautiva a la audiencia y generar el máximo retorno a estas producciones a través de la publicidad que se alojan en los capítulos.

“Al mantener cautiva a la audiencia por más tiempo, las compañías amplían el inventario comercial disponible y elevan el valor de sus anuncios, rentabilizando así contenidos cuya producción exige desembolsos millonarios”, consideró el especialista.

Según datos de la consultora Statista destacan que el gasto global en publicidad para el streaming de video ascendió a 207,500 millones de dólares en 2025, una cifra que confirma la apuesta de los presupuestos publicitarios hacia esta industria.

En México, la tendencia encuentra un terreno fértil: 47% de los usuarios con suscripción afirma que prefiere ver anuncios antes que asumir el costo total del servicio, de ahí la relevancia del modelo programático de las plataformas de video bajo demanda.

En este nuevo escenario, el streaming de video combina estrategias heredadas de la televisión tradicional con la monetización digital, en un intento por equilibrar la retención de suscriptores y la rentabilidad publicitaria.

