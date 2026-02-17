Paramount trata de convencer a Warner Bros de que puede ser su dueño más rentable

El 20 de marzo se celebrará una asamblea general extraordinaria para que los accionistas decidan cuál de las dos propuestas aceptan.

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82,700 millones de dólares (mdd), incluida la deuda (72,000 mdd).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108,400 mdd, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD. Una segunda oferta mejorada volvió a ser desestimada el 7 de enero.