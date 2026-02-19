Pero no es la primera vez que la compañía minera enfrenta incidentes de violencia. En abril del año pasado, reportó un paro temporal de labores en el mismo municipio por razones de seguridad en el proyecto Pánuco, señalando que el personal estaba preparado para retomar las operaciones tan pronto las condiciones lo permitieran.

En Sinaloa, específicamente en la mina “Cosalá”, de Americas Silver and Gold, también ha enfrentado problemas de seguridad que, junto con otros factores, han impactado la producción de minerales.

Al intentar cuantificar los costos que enfrenta el sector minero por la inseguridad, la Cámara Minera de México (Camimex) reconoce que son elevados, aunque aún no se cuenta con cifras precisas que reflejen el impacto económico exacto para las empresas..

“Es un problema que sin duda a la minería nos afecta al igual que a muchos otros sectores en el país. Consideramos que, dentro de nuestras líneas de costos, es una de las que observamos. La minería es muy basta y amplia en el país como para realizar un consenso y decir: “Todos pásenme su línea de costos de seguridad”, normalmente no funciona así, entonces es complicado”, admitió Pedro Rivero, presidente de la Camimex, en noviembre pasado durante la Convención Internacional Minera 2025.