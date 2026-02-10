La escasez de combustible en Cuba pone en jaque al turismo y a los vuelos a la isla

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana. México, uno de los países que aún enviaba hidrocarburos, detuvo los envíos tras las amenazas estadounidenses.

Hace semanas que no llega al país de 9.6 millones de habitantes ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, de acuerdo con expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP.

Una crisis que empeora

Para ahorrar energía, el gobierno comunista dispuso el viernes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

Como parte de este paquete de medidas, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche.

Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3,000 clientes en Cuba y llevarlos a casa. Los canadienses son los principales visitantes a este destino.

Y varias compañías, como Air France, Iberia o Air Europa, ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.