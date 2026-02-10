La escasez de combustible en Cuba pone en jaque al turismo y a los vuelos a la isla

Los visitantes históricos a Cuba redujeron sus viajes en 2025: los de Canadá (-12.4%), los cubanos residentes en el exterior, en su mayoría radicados en Estados Unidos (-22.6%), los provenientes de Rusia (-29%) y los de Alemania (-50.5%).
El país cuyos visitantes crecieron más durante 2025 fue Argentina, con un aumento de 13.6%. También aumentó el número de visitantes de Colombia (8%). Sin embargo, este crecimiento fue insuficiente para paliar.
Advertencias de viaje
Varios países han emitido advertencias para viajeros con destino a Cuba, principalmente por la crisis económica y sanitaria. Canadá, España y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones si planean viajar a Cuba.
Argentina, cuyo presidente Javier Milei es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, recomendó a finales de enero a sus ciudadanos evitar desplazarse a la isla debido a fallas en los servicios públicos y la escasez de suministros sanitarios.
"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla", dice un comunicado publicado en X por la Cancillería.
El texto también pide a los argentinos que vivan en ese país "mantenerse atentos a la evolución de la situación”.
"Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos", completó.
A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y el incremento de la presión estadounidense durante el primer mandato de Trump (2017-2021).