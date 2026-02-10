Publicidad

Internacional

La escasez de combustible en Cuba pone en jaque al turismo y a los vuelos a la isla

El gobierno cubano congela el suministro de turbosina durante un mes, un golpe para las aerolíneas que tienen rutas hacia este destino.
mar 10 febrero 2026 05:00 PM
Los turistas viajan en un viejo coche estadounidense utilizado como taxi en La Habana el 2 de febrero de 2026.
El turismo es una de las principales fuentes de divisas de Cuba. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

La falta de combustible en Cuba golpeará ahora a una de las actividades económicas más importantes para mantener a flota a la isla: el turismo. El gobierno cubano congeló el suministro de combustible para aviones durante un mes a partir de la medianoche del lunes.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense. El combustible es usado principalmente para generar electricidad.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana. México, uno de los países que aún enviaba hidrocarburos, detuvo los envíos tras las amenazas estadounidenses.

Hace semanas que no llega al país de 9.6 millones de habitantes ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, de acuerdo con expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP.

Una crisis que empeora

Para ahorrar energía, el gobierno comunista dispuso el viernes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

Lee

Socialismo, dictadura y embargo, así es la economía de Cuba
Internacional

Socialismo, represión y embargo, estas son algunas características de la economía de Cuba

Como parte de este paquete de medidas, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche.

Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3,000 clientes en Cuba y llevarlos a casa. Los canadienses son los principales visitantes a este destino.

Un Airbus A220 de Air Canada en el Aeropuerto Internacional de San Diego después de llegar desde Toronto el 6 de diciembre de 2025 a San Diego, California.
Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. (FOTO: Kevin Carter/Getty Images)

Y varias compañías, como Air France, Iberia o Air Europa, ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

Hasta el momento, las aerolíneas mexicanas Aeroméxico y Viva Aerobús, que tienen vuelos al destino caribeño, no han notificado de modificaciones en sus rutas.

El gobierno cubano también anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los turistas.

"Ya están cerrando hoteles en Varadero", el principal balneario de Cuba, a unos 150 km al este de La Habana, "pero también en otras provincias", comentó a la AFP una trabajadora del sector que pidió no mencionar su nombre.

Lee

Una mujer escucha al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablar en la Televisión Nacional en su casa de La Habana el 5 de febrero de 2026. Cuba está preparada para mantener un diálogo con los Estados Unidos, pero no bajo presión, insistió el presidente Miguel Díaz-Canel el jueves después de meses de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.
Internacional

Los derechos humanos también están en crisis en Cuba, denuncian HRW y Amnistía

“Un año terrible para el turismo”

La situación para el turismo en Cuba ya era preocupante aún sin los anuncios de la semana pasada, ya que la entrada de visitantes sufrió una fuerte caída durante el último año. La isla, un importante destino en el Caribe, cerró 2025 con 1.8 millones de visitantes, muy por debajo de la meta del gobierno de 2.6 millones.

El turismo es una de las principales fuentes de divisas de la isla, que enfrenta su peor crisis económica en más de tres décadas.

Las cifras divulgadas el domingo por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) muestran un desplome del 17.8% del turismo respecto a 2024, cuando el país recibió 2.2 millones de visitantes.

"Se sabía que sucedería", comentó el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta en X. “El 2025 fue un año terrible para el turismo internacional en Cuba”.

Los visitantes históricos a Cuba redujeron sus viajes en 2025: los de Canadá (-12.4%), los cubanos residentes en el exterior, en su mayoría radicados en Estados Unidos (-22.6%), los provenientes de Rusia (-29%) y los de Alemania (-50.5%).

Gráfica que muestra la variación entre el número de visitantes internacionales que llegaron a Cuba entre 2024 y 2025.

El país cuyos visitantes crecieron más durante 2025 fue Argentina, con un aumento de 13.6%. También aumentó el número de visitantes de Colombia (8%). Sin embargo, este crecimiento fue insuficiente para paliar.

Advertencias de viaje

Varios países han emitido advertencias para viajeros con destino a Cuba, principalmente por la crisis económica y sanitaria. Canadá, España y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones si planean viajar a Cuba.

Argentina, cuyo presidente Javier Milei es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, recomendó a finales de enero a sus ciudadanos evitar desplazarse a la isla debido a fallas en los servicios públicos y la escasez de suministros sanitarios.

Lee

Sheinbaum asegura que México dará más apoyo a Cuba
Expansión Daily

Sheinbaum asegura que México dará más apoyo a Cuba

"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla", dice un comunicado publicado en X por la Cancillería.

El texto también pide a los argentinos que vivan en ese país "mantenerse atentos a la evolución de la situación”.

"Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos", completó.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y el incremento de la presión estadounidense durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Cuba

