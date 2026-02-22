Publicidad

Autotransporte de pasajeros en jaque: ETN, Estrella Roja, suspenden servicios

Las empresas informaron que reanudarán operaciones cuando "existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad" de los usuarios.
dom 22 febrero 2026 03:02 PM
ETN y Estrella Roja suspenden servicios en México hasta nuevo aviso tras bloqueos por muerte del Mencho
Las compañías ya han habilitado números de atención para los usuarios. (Ulises Ruiz/AFP)

Las carreteras a nivel nacional son ahora un foco rojo. Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , empresas de autotransporte de pasajeros como ETN y Estrella Roja, informaron que suspenderán temporalmente sus servicios hasta que "existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad" de los usuarios.

En su cuenta de X, Estrella Roja, señaló que, aunque la medida puede generar inconvenientes, responde "únicamente al compromiso que tenemos con el bienestar de todos", de tal manera que en cuanto existan las condiciones de seguridad reanudará el servicio.

"En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad. Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso", publicó. De acuerdo con los últimos datos de la empresa, sus servicios se normalizaron a las 15:45 horas.

Por su parte, ETN Turistar expuso en su perfil de X que el servicio se encuentra "temporalmente suspendido" derivado de los incidentes registrados en diversos tramos carreteros del país.

ADO señaló que, por causas ajenas a su operación, "algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones hasta nuevo aviso". Pullman de Morelos se mostró en la misma situación.

Las compañías han sugerido a sus clientes mantenerse al tanto de sus operaciones a través de sus canales oficiales, así como mantenerse en contacto con números de atención a usuarios que contaban con servicios contratados para este domingo.

Las inquietudes por la situación actual de inseguridad han llegado también al Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que expresó su preocupación por los hechos ocurridos este domingo, que han generado "condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran" en las carreteras del país.

"La cámara hace un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, recomendando resguardarse en zonas en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación", urgió en un documento.

El organismo señaló que si bien, reconoce que los operativos implementados por el Gobierno Federal reflejan acciones para combatir la delincuencia organizada, considera "indispensable" que prevalezca el Estado de Derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen "condiciones reales" de seguridad para el tránsito y la operación del sector.

