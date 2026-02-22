ETN y Estrella Roja suspenden servicios en México hasta nuevo aviso tras bloqueos por muerte del Mencho

"En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad. Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso", publicó. De acuerdo con los últimos datos de la empresa, sus servicios se normalizaron a las 15:45 horas.

Por su parte, ETN Turistar expuso en su perfil de X que el servicio se encuentra "temporalmente suspendido" derivado de los incidentes registrados en diversos tramos carreteros del país.

🚨 A todos nuestros pasajeros 🚨 pic.twitter.com/uNcQ1WVMC5 — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) February 22, 2026

ADO señaló que, por causas ajenas a su operación, "algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones hasta nuevo aviso". Pullman de Morelos se mostró en la misma situación.

Las compañías han sugerido a sus clientes mantenerse al tanto de sus operaciones a través de sus canales oficiales, así como mantenerse en contacto con números de atención a usuarios que contaban con servicios contratados para este domingo.

Las inquietudes por la situación actual de inseguridad han llegado también al Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que expresó su preocupación por los hechos ocurridos este domingo, que han generado "condiciones de riesgo para quienes transitan y laboran" en las carreteras del país.

"La cámara hace un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, recomendando resguardarse en zonas en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación", urgió en un documento.

El organismo señaló que si bien, reconoce que los operativos implementados por el Gobierno Federal reflejan acciones para combatir la delincuencia organizada, considera "indispensable" que prevalezca el Estado de Derecho en las vías de comunicación, así como que se garanticen "condiciones reales" de seguridad para el tránsito y la operación del sector.