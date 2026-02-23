México, el país que más impuestos cobra por la gasolina entre los grandes consumidores

¿Por qué tanto impuesto?
Los impuestos que se cobran por las gasolinas en México obedecen a una medida recaudatoria que funciona bien para el gobierno, ya que le permite obtener recursos para el gasto corriente, explicó Ramsés Pech. “Como de gasolina se consumen entre 120 y 140 millones de litros diarios, es un modelo recaudatorio muy bueno para los impuestos del país”, añadió el especialista.
El problema es que esos recursos públicos que se generan por la venta de combustibles no tienen un destino fijo o claro. Por ejemplo, podrían emplearse para mejorar infraestructura o remediación ambiental; sin embargo, su gasto puede ser destinado para cualquier rubro.
“El inconveniente es que ese dinero en México se va al gasto corriente, ya sea a nivel federal o estatal, cuando en otros países desarrollados se utiliza para la infraestructura carretera o para la parte ambiental porque están etiquetados", añadió.
Además, el impuesto del IEPS aumenta año con año conforme el comportamiento de la inflación. En 2019, el IEPS promedio aplicado por cada litro de gasolina fue de 3.92 pesos por litro y para 2026 es de 6.70 pesos, lo que representa un incremento del 70.9%.
Tan solo para la semana del 21 al 27 de febrero, ni la gasolina regular, la premium y el diésel recibirán algún estímulo fiscal, es decir, que se cobrará el impuesto completo por cada litro que se comercialice, según muestra la publicación de la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial el pasado viernes.