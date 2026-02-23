México, el país que más impuestos cobra por la gasolina entre los grandes consumidores

Los 13.20 pesos restantes en el pago de cada litro de combustible corresponden a los costos directos de la refinación o importación, logística y de la estación de servicio.

El pago de impuestos no es menor. Dentro del top 10 de países que más consumen gasolinas en el mundo, México se encuentra en la posición número siete, teniendo por delante a otras naciones como Estados Unidos o China, pero sí es el primero en cuanto al pago de impuestos, según un análisis realizado por Ramsés Pech, analista de la industria de energía y socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.

En el caso de Estados Unidos, que es de donde México importa alrededor del 40% de los combustibles que se consumen en el país, el precio promedio de la gasolina es de 12.92 pesos, de los cuales 10.34 pesos son de costos inherentes al combustible y a su producción, y solo 2.58 pesos corresponden a impuestos que cobra el gobierno.

El segundo país con mayor consumo de gasolinas es China, ahí el costo de la gasolina es de 14.32 pesos por litro, de los cuales 9.74 pesos son de costos asociados y solo 4.58 pesos de impuestos.