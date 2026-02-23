¿Qué pasó con los autos Chrysler en México y por qué ya casi no se ven en las calles?

¿Qué pasó con Chrysler?

Contrario a lo que podría pensarse, la marca Chrysler no ha desaparecido ni de México ni del mundo. Sin embargo, su presencia se ha reducido de manera notable. Hoy, más que una automotriz con amplio portafolio, Chrysler opera como una marca con oferta limitada dentro de un gran grupo corporativo.

Actualmente, Chrysler forma parte de Stellantis, conglomerado automotriz que nació en enero de 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y el Grupo PSA, propietario de Peugeot y Citroën. Cabe recordar que Fiat ya había adquirido previamente una participación mayoritaria en Chrysler, lo que allanó el camino para esta integración.

Con la creación de Stellantis, Chrysler pasó a integrarse en un portafolio que reúne a algunas de las marcas más importantes del sector, como Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Maserati y Opel, entre otras.

No obstante, a diferencia de otras marcas del grupo, Chrysler ha ido perdiendo protagonismo, con una reducción constante en su producción, portafolio y presencia en mercados clave. La estrategia de Stellantis ha priorizado a las marcas con mayor volumen de ventas y rentabilidad, lo que ha relegado a Chrysler a un papel secundario.

En la práctica, esto se ha traducido en una oferta cada vez más limitada de modelos, menor inversión en desarrollo y una visibilidad mucho más baja frente a sus competidores dentro del mismo conglomerado.