¿Qué pasó con los autos Chrysler en México y por qué ya casi no se ven en las calles?

Hace algunos años, era muy común salir a la calle y encontrarse con automóviles y camionetas de la marca Chrysler. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos vehículos se han vuelto cada vez más escasos, sobre todo cuando se trata de modelos más recientes.
Lo que aún se observa en las calles de México son unidades antiguas, como las tradicionales vans de la empresa, pero prácticamente ya no se ven modelos nuevos. Para muchos, Chrysler ha quedado como un recuerdo del pasado, pese a haber sido durante décadas una de las grandes automotrices de origen estadounidense.
¿Qué pasó con Chrysler?
Contrario a lo que podría pensarse, la marca Chrysler no ha desaparecido ni de México ni del mundo. Sin embargo, su presencia se ha reducido de manera notable. Hoy, más que una automotriz con amplio portafolio, Chrysler opera como una marca con oferta limitada dentro de un gran grupo corporativo.
Actualmente, Chrysler forma parte de Stellantis, conglomerado automotriz que nació en enero de 2021 tras la fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y el Grupo PSA, propietario de Peugeot y Citroën. Cabe recordar que Fiat ya había adquirido previamente una participación mayoritaria en Chrysler, lo que allanó el camino para esta integración.
Con la creación de Stellantis, Chrysler pasó a integrarse en un portafolio que reúne a algunas de las marcas más importantes del sector, como Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Maserati y Opel, entre otras.
No obstante, a diferencia de otras marcas del grupo, Chrysler ha ido perdiendo protagonismo, con una reducción constante en su producción, portafolio y presencia en mercados clave. La estrategia de Stellantis ha priorizado a las marcas con mayor volumen de ventas y rentabilidad, lo que ha relegado a Chrysler a un papel secundario.
En la práctica, esto se ha traducido en una oferta cada vez más limitada de modelos, menor inversión en desarrollo y una visibilidad mucho más baja frente a sus competidores dentro del mismo conglomerado.
La actualidad de Chrysler en México
No es casualidad que cada vez se vean menos modelos nuevos de Chrysler en las calles. Basta con revisar su página web en México , donde la información sobre precios y portafolio resulta limitada y, en algunos casos, desactualizada.
Actualmente, el único vehículo que la marca mantiene en su catálogo es la Chrysler Pacifica 2022, lo que refleja la fuerte reducción de su oferta y la pérdida de peso comercial que ha sufrido en el mercado mexicano.
La baja actividad también se refleja en sus redes sociales. Sus últimas publicaciones datan de 2024 y están enfocadas exclusivamente en la promoción de la Pacifica.
Además, la marca solo mantiene presencia en Facebook, X (antes Twitter) y YouTube, sin cuentas activas en plataformas clave como Instagram y TikTok, hoy dominantes en la comunicación digital.
Este bajo perfil digital y comercial confirma que Chrysler ha quedado en un plano secundario dentro de la estrategia de Stellantis en México, priorizando otras marcas con mayor dinamismo y demanda.
Las nulas ventas de Chrysler
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su registro de Venta al público y producción de vehículos ligeros por marca, modelo, segmento y país de origen, durante 2025 no se reportó la venta de una sola unidad de la Chrysler Pacifica en México.
El desplome comenzó a hacerse evidente desde 2023, cuando las ventas de este modelo mostraron una caída sostenida a lo largo del año. Según el Inegi, se vendieron 69 unidades en enero, 51 en febrero, 46 en marzo, 16 en abril, 12 en mayo, cinco en junio, cuatro en julio y apenas una en septiembre.
Para 2024, las cifras reflejaron un escenario aún más crítico: cero ventas de la Pacifica, el único modelo que la marca mantiene en su portal oficial para el mercado mexicano.
El dato contrasta con el pasado de la marca. En su momento de mayor auge, Chrysler fue propietaria de Dodge y lideró una etapa de fuerte expansión en el mercado. Hoy, sin embargo, los vehículos Dodge mantienen presencia y ventas constantes en México, mientras que Chrysler ha quedado prácticamente fuera del radar comercial, como muestran las propias cifras del Inegi.
El gigante que es Stellantis, actual dueño de Chrysler
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Stellantis es la segunda armadora más grande del país, solo por detrás de General Motors, que se ubica ligeramente arriba en el listado.
En el ranking general, Stellantis ocupa la posición 10 , con ventas por 377,970 millones de pesos en 2024 y una plantilla de más de 16,000 empleados en México, lo que dimensiona su peso económico en el país. Estas cifras explican por qué, aunque Chrysler haya perdido presencia, su empresa matriz se mantiene como uno de los gigantes de la industria automotriz nacional.
Para ponerlo en contexto, Stellantis se sitúa por encima de corporativos como Grupo BAL, FEMSA Comercio (OXXO), Ford de México, Cemex, Grupo México, Toyota Motor de México, Grupo Comercial Chedraui, Grupo Salinas y Coca-Cola FEMSA, lo que confirma su lugar entre las empresas más grandes e influyentes del país.