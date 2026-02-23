El fallo de la Suprema Corte que obligó a Trump a cambiar los aranceles y sacudió su estrategia

Aranceles por fentanilo marcaron el inicio

El primer movimiento ocurrió en febrero de 2025. Trump declaró que el flujo de opioides sintéticos constituía una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, así como la migración y firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles a importaciones provenientes de China, México y Canadá.

La decisión rompió con décadas de práctica comercial estadounidense con una flagrante violación a acuerdos comerciales. La IEEPA había servido históricamente para congelar activos o sancionar gobiernos adversarios, no para establecer impuestos fronterizos generalizados.

China enfrentó primero las nuevas tarifas. Semanas después, el esquema se extendió a México y Canadá, socios del T-MEC.

México y Canadá tienen una ventaja: todo lo que cumple con el T-MEC no paga aranceles. Cumplimiento que ronda 90% de lo que entra a Estados Unidos.

Desde ese momento surgieron advertencias legales. Especialistas en comercio internacional señalaron que la Constitución reserva al Congreso la facultad de imponer aranceles y que IEEPA no contenía una delegación explícita para hacerlo.

De la crisis antidrogas a la guerra comercial

El alcance del esquema creció rápidamente. En abril de 2025, la administración lanzó los llamados aranceles recíprocos globales para reducir déficits comerciales persistentes.

La misma ley utilizada contra el tráfico de fentanilo pasó a justificar tarifas sobre decenas de países y sectores industriales. Las tasas cambiaron con frecuencia, se negociaron excepciones y se ajustaron alcances, lo que convirtió la emergencia en un régimen comercial activo.

Ese cambio resultó central para los tribunales. Lo que el Ejecutivo describía como respuesta temporal comenzó a parecer una política arancelaria permanente sin autorización legislativa.