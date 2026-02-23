Publicidad

Economía

Cómo la Corte Suprema obligó a Trump a cambiar su estrategia arancelaria

La Corte Suprema invalidó los aranceles de Trump bajo IEEPA tras demandas de pequeñas empresas. La Casa Blanca ahora recurre a las secciones 122, y a incrementar el uso de la 301 y 232 para mantener su presión comercial.
lun 23 febrero 2026 02:37 PM
El fallo de la Suprema Corte que obligó a Trump a cambiar los aranceles y sacudió su estrategia
Trump pierde IEEPA, pero no la guerra arancelaria. (SAUL LOEB/AFP)

Donald Trump llegó a su segundo mandato con una estrategia rápida para imponer aranceles a diestra y siniestra: usar el poder económico de Estados Unidos como instrumento de presión comercial. El vehículo elegido no fue una investigación comercial tradicional ni negociaciones multilaterales, sino una ley diseñada para emergencias internacionales.

Durante más de un año, la Casa Blanca utilizó la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, conocida como IEEPA, para imponer aranceles a aliados y rivales por igual. Primero bajo el argumento del combate al fentanilo y migración, y después para corregir déficits comerciales, pero el experimento terminó en tribunales y obligó al gobierno estadounidense a rediseñar su plan arancelario.

Aranceles por fentanilo marcaron el inicio

El primer movimiento ocurrió en febrero de 2025. Trump declaró que el flujo de opioides sintéticos constituía una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, así como la migración y firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles a importaciones provenientes de China, México y Canadá.

La decisión rompió con décadas de práctica comercial estadounidense con una flagrante violación a acuerdos comerciales. La IEEPA había servido históricamente para congelar activos o sancionar gobiernos adversarios, no para establecer impuestos fronterizos generalizados.

China enfrentó primero las nuevas tarifas. Semanas después, el esquema se extendió a México y Canadá, socios del T-MEC.

México y Canadá tienen una ventaja: todo lo que cumple con el T-MEC no paga aranceles. Cumplimiento que ronda 90% de lo que entra a Estados Unidos.

Desde ese momento surgieron advertencias legales. Especialistas en comercio internacional señalaron que la Constitución reserva al Congreso la facultad de imponer aranceles y que IEEPA no contenía una delegación explícita para hacerlo.

De la crisis antidrogas a la guerra comercial

El alcance del esquema creció rápidamente. En abril de 2025, la administración lanzó los llamados aranceles recíprocos globales para reducir déficits comerciales persistentes.

La misma ley utilizada contra el tráfico de fentanilo pasó a justificar tarifas sobre decenas de países y sectores industriales. Las tasas cambiaron con frecuencia, se negociaron excepciones y se ajustaron alcances, lo que convirtió la emergencia en un régimen comercial activo.

Ese cambio resultó central para los tribunales. Lo que el Ejecutivo describía como respuesta temporal comenzó a parecer una política arancelaria permanente sin autorización legislativa.

Pymes llevaron la batalla a la Corte Suprema

El desafío legal no nació desde gobiernos extranjeros, sino desde importadores estadounidenses directamente afectados por los nuevos costos.

Entre los demandantes destacaron V.O.S. Selections, un importador de vinos y licores; Learning Resources, fabricante de juguetes educativos; Hand2Mind, proveedor de materiales didácticos; y otras pequeñas compañías dedicadas a la distribución de alimentos, productos educativos y bienes de consumo.

Las empresas argumentaron que los aranceles impuestos bajo IEEPA alteraron contratos vigentes, elevaron costos de inventario y pusieron en riesgo operaciones familiares que dependen del comercio internacional.

Los casos llegaron primero a la Court of International Trade, donde los jueces concluyeron que IEEPA no autoriza la imposición de aranceles. El gobierno apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó el razonamiento y abrió la puerta a una revisión definitiva.

El conflicto llegó así a la Corte Suprema como una prueba directa sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.

El fallo que desmontó el plan IEEPA

El 20 febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió que el presidente carece de autoridad para imponer aranceles bajo IEEPA.

La decisión invalidó tanto los aranceles recíprocos como las tarifas vinculadas al combate al fentanilo. El tribunal sostuvo que regular importaciones no equivale a crear impuestos fronterizos y recordó que la facultad arancelaria pertenece al Congreso.

Aduanas y Protección Fronteriza suspendió el cobro de los derechos adicionales asociados a IEEPA, lo que abrió discusiones sobre reembolsos y ajustes contractuales para miles de importadores. El fallo no eliminó la política arancelaria estadounidense, solo este mecanismo utilizado para aplicarla.

La estrategia puente

La reacción de la Casa Blanca fue inmediata. El mismo día del fallo, Trump firmó una orden para terminar formalmente las acciones bajo IEEPA y activó la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que permite imponer recargos temporales a importaciones ante desequilibrios económicos internacionales.

Funcionarios comerciales describen esta herramienta como una solución transitoria (150 días). La Sección 122 otorga margen inmediato de acción, pero incluye límites temporales y exige eventual intervención del Congreso.

En paralelo, la administración ya trabaja en investigaciones bajo la Sección 301, utilizada para responder a prácticas comerciales consideradas injustas, y bajo la Sección 232, enfocada en riesgos a la seguridad nacional en sectores estratégicos, la cual ya ocupa para varios casos: acero, aluminio, cobre, vehículos, camiones pesados y muebles.

Tras la derrota judicial, la Casa Blanca migró hacia instrumentos comerciales tradicionales con mayor respaldo legal y menor vulnerabilidad ante tribunales.

Lo cierto es que los aranceles continúan en el centro de la política económica estadounidense.

