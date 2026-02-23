El Mundial moverá 3,000 mdd y la batalla tecnológica será por retener al fan

En el panorama actual de la industria del entretenimiento deportivo, la tecnología ya no es una herramienta secundaria, se trata de un elemento que define el éxito de los grandes eventos. De cara a torneos de escala global, como el próximo Mundial de futbol, plataformas de descubrimiento como Fever analizan la interacción del usuario con estos eventos para construir una oferta cultural alrededor de la competencia principal.

La obtención de datos, señala Santiago Muñoz, gerente general de Fever en México, no reside simplemente en la venta de boletos, sino en un cambio de paradigma hacia la analítica profunda y ser una empresa que se apoya en el rastreo del comportamiento del potencial asistente.

De acuerdo con el ejecutivo, la tecnología actual permite identificar con precisión en qué etapa de la transacción se encuentra un usuario, lo que ofrece pistas valiosas sobre sus intereses o dudas. "Lo que podemos hacer nosotros a través de nuestro sistema es identificar el comportamiento de los usuarios dentro de un flujo de compra y agregar valor a su experiencia", detalla Muñoz.