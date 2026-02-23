Publicidad

Tecnología

El Mundial moverá 3,000 mdd y la batalla tecnológica será por retener al fan

La Copa del Mundo no solo se juega en la cancha, ya que las empresas tecnológicas analizan el comportamiento del fan para impulsar conciertos, Fan Fest y turismo.
lun 23 febrero 2026 04:00 PM
La batalla tecnológica en el Mundial será por retener al fan
La obtención de datos, señala Santiago Muñoz, gerente general de Fever en México, no reside simplemente en la venta de boletos, sino en un cambio de paradigma hacia la analítica profunda. (Richard Heathcote/Getty Images)

En el panorama actual de la industria del entretenimiento deportivo, la tecnología ya no es una herramienta secundaria, se trata de un elemento que define el éxito de los grandes eventos. De cara a torneos de escala global, como el próximo Mundial de futbol, plataformas de descubrimiento como Fever analizan la interacción del usuario con estos eventos para construir una oferta cultural alrededor de la competencia principal.

La obtención de datos, señala Santiago Muñoz, gerente general de Fever en México, no reside simplemente en la venta de boletos, sino en un cambio de paradigma hacia la analítica profunda y ser una empresa que se apoya en el rastreo del comportamiento del potencial asistente.

De acuerdo con el ejecutivo, la tecnología actual permite identificar con precisión en qué etapa de la transacción se encuentra un usuario, lo que ofrece pistas valiosas sobre sus intereses o dudas. "Lo que podemos hacer nosotros a través de nuestro sistema es identificar el comportamiento de los usuarios dentro de un flujo de compra y agregar valor a su experiencia", detalla Muñoz.

Al analizar este flujo es posible detectar si un evento satélite, como una exhibición cultural o un Fan Fest, está fallando en atraer al público. Si un usuario se detiene demasiado tiempo en la sección de datos técnicos, podría faltar claridad informativa, menciona Muñoz; si se detiene en el pago, el precio podría ser la barrera. Según el directivo, estas mediciones permiten saber "dónde se están cayendo los planes dentro de un flujo de compra".

Una serie de datos así son de sumo interés en un momento como la Copa del Mundo, ya que el Departamento de Comercio de Estados Unidos prevé que el torneo genere 3,000 millones de dólares en derrama económica impulsada por los más de cinco millones de visitantes en las tres ciudades sede.

De ese total, Fever anticipa que entre el 30% y 40% de los asistentes serán visitantes internacionales, el cual no solo consumirá el partido, sino que dinamizará la economía local al buscar experiencias turísticas, restaurantes y de hospitalidad.

Guillermo Goñi, socio de asesoramiento en transacciones de KPMG también destaca que la llegada de visitantes se acentuará gracias a la proximidad, tanto geográfica como horaria, con Estados Unidos y Canadá.

“Esta será una ocasión magnífica para que nuestro país visibilice, ante una audiencia potencial superior a los 5,000 millones de espectadores, su hegemonía mundial como potencia turística, deportiva y cultural, a la par que sus socios comerciales de América del Norte”, apunta Goñi

Más eventos deportivos captan la atención

En el contexto mexicano, los datos revelan cambios en las preferencias, pues aunque el futbol sigue siendo el rey, los usuarios buscan experiencias híbridas que integren tecnología y espectáculo. "Quieren algo mucho más allá que un evento deportivo, quieren un evento que contenga un concierto específico o un show de luces, entre otros eventos", comenta Muñoz sobre la evolución del consumidor local.

Un ejemplo de esta integración tecnológica son los espectáculos de drones que se personalizan según las necesidades de cada recinto. Estos shows, que requieren un mapeo técnico y una definición de parámetros específicos del espacio, se han convertido en complementos atractivos para mejorar la experiencia de los aficionados en los estadios, elevando el valor de la oferta más allá del tiempo del partido.

Muñoz anticipa que, aunque el futbol dominará la atención este año, habrá un ecosistema masivo de "fan fest, conciertos y experiencias culturales" alrededor del torneo. No obstante, el desafío tecnológico será "cómo todos estos eventos pueden ganar visibilidad sobre un evento que ya va a tener muchísima atención".

Para resolver esto, el hecho de ser una plataforma global permite a empresas como Fever realizar esfuerzos de marketing cruzado. Por ejemplo, es posible promocionar eventos de una sede en otros países. "Podemos hacer esfuerzos de marketing de campañas de CRM en otros países", explica Muñoz, permitiendo que un usuario en Estados Unidos o Canadá descubra la oferta cultural de sedes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

