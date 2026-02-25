Publicidad

Empresas

México debe acelerar e incrementar el uso de etanol en gasolinas

La reforma a la NOM-016 debería considerar un mayor uso de etanol, pero no limitarlo a un porcentaje en específico, por si más adelante se quiere aumentar su participación.
mié 25 febrero 2026 05:02 PM
En Estados Unidos el uso mínimo de etanol es de 10% y ahora se busca elevar a 15%. (Diana Gante)

Orlando, Florida. Una medida que podría reducir las emisiones contaminantes, relacionadas al uso de gasolinas, es que México incremente su uso de etanol y lo implemente en sus áreas metropolitanas.

En el país el uso de etanol está permitido en mezcla con las gasolinas en apenas un 5.8%, pero exenta a las principales ciudades que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, bajo un principio de evitar mayores niveles de contaminación de ozono.

Sin embargo, la industria del etanol y especialistas consideran que se trata de un error que ya es hora de llevar al análisis para modificar la regulación que lo prohíbe, a fin de exponer los beneficios que tiene frente al uso del MTBE (Metil terbutil éter).

La experiencia internacional muestra que en California, Estados Unidos, una ciudad con altas concentraciones contaminantes fue donde inició la estrategia del etanol, cuyo efecto fue justo reducir las emisiones al privilegiar un combustible fósil más amigable.

Robert White, vicepresidente senior de Relaciones Industriales y Desarrollo de Mercado, de la Asociación de Combustibles Renovables (RFA, por sus siglas en inglés), explicó que la estrategia que se siguió en México es contraria a la que se realizó en Estados Unidos, donde justo se privilegió el implementar el etanol en las ciudades con mayores niveles de contaminación, donde se demostró que su uso reducía los niveles de manera considerable.

Galo Galeana, director general de Biomovilidad.org, explicó que México empezó al contrario y no se estableció el uso de etanol en las ciudades metrópoli por un “principio precautorio”, es decir, en 2017 cuando arrancó su uso se consideró que no se tenía la suficiente información para asegurar que esa medida era eficiente.

Sin embargo, a casi 10 años de esa implementación, se cuenta con la información suficiente y experiencia de otros países de que el etanol reduce los niveles de contaminación relacionados con la movilidad; de forma que lograr el cambio en la regulación para aumentar el porcentaje de etanol en la gasolina que se usa en el resto del país, generaría un “efecto dominó” y sumaría a las tres ciudades en las que hoy se prohíbe.

MTBE vs Etanol

El MTBE es un oxigenante que se utiliza en México, y que como lo dice su nombre, permite oxigenar las gasolinas y potenciar el octanaje de las mismas. En su momento se diseñó como una alternativa para dejar de utilizar plomo en los combustibles, que era altamente más contaminante respecto al MTBE.

Sin embargo, como un avance tecnológico al MTBE (que proviene del petróleo) y una opción menos contaminante, se desarrolló el etanol que también es un oxigenante y potencializador de octanaje. Se produce a través de componentes naturales como la caña de azúcar o sorgo de maíz, lo que permite clasificarlo como un biocombustible.

“Transicionar del MTBE al etanol en las gasolinas sería un paso en la utilización de combustibles fósiles menos contaminantes, como lo fue en su momento la transición del plomo al MTBE”, explicó Galeano en el marco de la Conferencia Nacional del Etanol de Estados Unidos.

La regulación

Apostar por un mayor uso del etanol en México, como una alternativa para reducir las emisiones contaminantes e incentivar el uso de los biocombustibles, solo requiere voluntad regulatoria y gubernamental.

Actualmente el uso de etanol se permite en un porcentaje máximo del 5.8% en las gasolinas, excepto en las que se comercializan en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La apuesta es que pueda realizarse una reforma a la NOM-016 de la CRE, que es la que establece la calidad de los combustibles en el país y la formulación de los mismos.

White dijo que tras lo aprendido en Estados Unidos, y algo que se puede aconsejar a México que tiene en discusión la creación de una regulación que permita mayor uso de etanol, es que no se establezca como límite un E10 (es decir, una concentración de etanol del 10%), porque eso generó un limitante y ahora se está buscando ajustar la legislación para un mayor porcentaje.

Aunque en México todavía se ve lejano incorporar un E10, hay que ponerlo como un mínimo y no como un máximo, porqué no se sabe qué sabe a qué nivel podría crecer el uso de etanol en el futuro. “No hagan eso, cuando estén montando sus nuevas reglas o especificaciones, no pongan un límite como máximo, no saben qué nivel puede alcanzarse en unos años”, aseguró.

Dentro de las ventajas que tiene México para acelerar el uso del etanol al E10 es que la tecnología ya existe, porque se usa ya en varios países; además tiene lugares con potencial para arrancar pequeñas plantas de producción e incursionar en esa línea de negocio.

Además, como un primer paso lo que se puede hacer en lo que se desarrolla una industria de etanol en el país, es acercarse a otros en los que ya tengan terminales con capacidad suministrar el etanol.

