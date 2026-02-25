México debe acelerar e incrementar el uso de etanol en gasolinas

Sin embargo, la industria del etanol y especialistas consideran que se trata de un error que ya es hora de llevar al análisis para modificar la regulación que lo prohíbe, a fin de exponer los beneficios que tiene frente al uso del MTBE (Metil terbutil éter).

La experiencia internacional muestra que en California, Estados Unidos, una ciudad con altas concentraciones contaminantes fue donde inició la estrategia del etanol, cuyo efecto fue justo reducir las emisiones al privilegiar un combustible fósil más amigable.

Robert White, vicepresidente senior de Relaciones Industriales y Desarrollo de Mercado, de la Asociación de Combustibles Renovables (RFA, por sus siglas en inglés), explicó que la estrategia que se siguió en México es contraria a la que se realizó en Estados Unidos, donde justo se privilegió el implementar el etanol en las ciudades con mayores niveles de contaminación, donde se demostró que su uso reducía los niveles de manera considerable.

Galo Galeana, director general de Biomovilidad.org, explicó que México empezó al contrario y no se estableció el uso de etanol en las ciudades metrópoli por un “principio precautorio”, es decir, en 2017 cuando arrancó su uso se consideró que no se tenía la suficiente información para asegurar que esa medida era eficiente.

Sin embargo, a casi 10 años de esa implementación, se cuenta con la información suficiente y experiencia de otros países de que el etanol reduce los niveles de contaminación relacionados con la movilidad; de forma que lograr el cambio en la regulación para aumentar el porcentaje de etanol en la gasolina que se usa en el resto del país, generaría un “efecto dominó” y sumaría a las tres ciudades en las que hoy se prohíbe.