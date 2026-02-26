TV Azteca y las grandes empresas que entraron a concurso mercantil: quién sobrevivió y quién quebró

TV Azteca, la televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, entrará a concurso mercantil para iniciar un proceso de reestructuración. Pero, ¿qué significa esto y cómo les ha ido a otras empresas que han tomado este camino?

La compañía de Grupo Salinas recurrirá a este mecanismo tras perder todos los juicios, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no pagar miles de millones de pesos en impuestos y deudas al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El concurso mercantil se utiliza justamente cuando una empresa tiene problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. Aquí te explicamos todo lo que debes saber.