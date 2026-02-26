TV Azteca y las grandes empresas que entraron a concurso mercantil: quién sobrevivió y quién quebró

¿Qué es un concurso mercantil?
Que una empresa entre a concurso mercantil significa que inicia un proceso legal para renegociar sus deudas con los acreedores y evitar la quiebra inmediata. En México, este mecanismo está regulado por la Ley de Concursos Mercantiles , cuyo artículo 2 establece que su objetivo es proteger los intereses de los acreedores y preservar el valor de la empresa.
Durante todo el proceso, un juez supervisa y valida cada etapa, para garantizar que las negociaciones sean legales, transparentes y equitativas para todas las partes.
La ley establece dos fases: conciliación y, si no se alcanza un acuerdo, quiebra. En la etapa de conciliación, la empresa negocia nuevos plazos y condiciones de pago con sus acreedores, bajo la vigilancia judicial.
Esta fase dura 185 días naturales, con posibilidad de extenderse hasta un máximo de 365 días, si así lo aprueban los acreedores. Si no hay acuerdo en ese plazo, el juez puede declarar la quiebra de la empresa.
Para qué sirve:
Evitar la quiebra inmediata
Renegociar deudas con acreedores
Proteger empleos
Garantizar pagos ordenados a los acreedores
Beneficios
Posibilita salvar la empresa y mantener ingresos y empleos
Organiza los pagos de manera justa y transparente
Reduce conflictos legales con acreedores
Riesgos
La empresa puede terminar en quiebra si no se recupera
Afecta la reputación frente a clientes, proveedores e inversionistas
Requiere cumplir reglas estrictas bajo supervisión judicial