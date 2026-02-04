Publicidad

Empresas

La deuda de Grupo Salinas impactará la operación de TV Azteca

El pago de 32,000 mdp al SAT reduce el margen financiero del conglomerado y presiona la operación de la televisora que podría llevarla a ajustar su plantilla laboral y parrilla programática.
mié 04 febrero 2026 04:29 PM
La deuda de Salinas Pliego pone en aprietos a TV Azteca: cómo Elektra y Banco Azteca pueden ayudarla
TV Azteca cerró 2022 con una plantilla de 3,500 colaboradores, 602 menos que en 2020, de acuerdo con su último reporte financiero público. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

TV Azteca enfrenta un escenario complejo. Grupo Salinas deberá saldar al fisco 32,132 millones de pesos, de cuya suma se estima que más de 5,000 millones corresponden a la televisora, derivados de impagos de los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2013.

Aunque la mayor parte del pago provendrá de otros activos del conglomerado, TV Azteca enfrentará los efectos colaterales de esta carga financiera en un año que analistas anticipan particularmente retador para el sector de medios de información, marcado por despidos y por la implementación de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), un entorno del que la televisora no es ajena.

Bajo ese contexto, Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, considera que la televisora podría implementar una estrategia de reducción de la plantilla laboral y reducción de áreas para hacer más eficiente y acotada su operación. Este ajuste, se sumaría a los recortes realizados en años anteriores, cuando la empresa enfrentó un impasse con acreedores de Estados Unidos.

La información financiera anual de TV Azteca muestra que, hasta 2022, el último reporte público disponible, cerró con una plantilla laboral de 3,500 colaboradores, lo que representa 602 elementos menos que en 2020, cuando reportó 4,102.

“TV Azteca tal vez no lo ha anunciado, pero desde que cayó en impagos con acreedores, la empresa se ha ido haciendo cada vez más chica. La televisora ya funciona al mínimo, pero el activo se mantiene por el impacto político del empresario Salinas Pliego ante el público”, aseguró el analista.

Otro de los frentes que podría verse afectado por el pago al fisco es la parrilla programática. El analista prevé que la televisora opte por reducir la compra de derechos de transmisión y concentrarse en los contenidos deportivos que ya posee, así como en la programación producida internamente.

Para cubrir la deuda total, Grupo Salinas tendrá que recurrir a los activos de Elektra, cuyo negocio también forma parte del adeudo fiscal que asciende a 32,132 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado por el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

Banco Azteca, aunque no cuenta con adeudos con la entidad tributaria, será otro de los activos con los que se hará frente al pago millonario del conglomerado, debido a que es uno de los negocios más rentables y con liquidez del Grupo Salinas.

Esta fortaleza financiera quedó reflejada en el informe anual de 2024 de Elektra, en donde reportó un total de 4,901 sucursales, de las cuales 3,624 corresponden a su subsidiaria financiera, Banco Azteca, cuya operación permitió a la compañía facturar 201,296 millones de pesos y registrar una utilidad neta de 17,523 millones de pesos.

El hecho de que los activos del conglomerado con mayor capacidad de generar liquidez se destinen a saldar la deuda con el SAT reduce el margen de maniobra financiera de TV Azteca. En ese escenario, la televisora contará con menor flexibilidad en el uso de ingresos y se verá obligada a reforzar medidas de eficiencia operativa, como la contención de costos y la optimización de su estructura interna.

“No es posible saber si Grupo Salinas en este momento cuenta con liquidez porque pagó una parte importante de la deuda, 10,400 millones de pesos, y esto presiona a sus otros activos que le generan liquidez, sumado a que tampoco se sabe cómo se encuentra la sud financiera de TV Azteca”, dijo el analista.

Expansión solicitó información a TV Azteca sobre el impacto que podría tener en su operación el pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas, pero no estuvo disponible de inmediato.

Este año a pesar de que será el Mundial de Futbol, una temporada que por lo general ayuda a las televisoras tradicionales a generar ingresos adicionales por la entrada de más suscriptores y de publicidad, para TV Azteca podría ser un respiro, pero no el suficiente para encaminar a la compañía por la vía de la rentabilidad.

Esta situación se vio reflejada en el cuarto trimestre de 2022, el último reporte disponible, en donde TV Azteca reportó un desplome en sus ganancias derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costo relacionados con la transmisión de los partidos del mundial de Qatar 2022.

TV Azteca no solo enfrenta adeudos con el fisco. Desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares.

Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, el empresario Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

Los diferentes frentes legales y fiscales colocan a TV Azteca ante un panorama de ajuste prolongado, en el que la prioridad será sostener la operación más que recuperar crecimiento. Con una estructura reducida, una parrilla cada vez más acotada, la televisora enfrenta el reto de operar con márgenes limitados, aun en ciclos tradicionalmente favorables como el Mundial de Futbol.

