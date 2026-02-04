La deuda de Salinas Pliego pone en aprietos a TV Azteca: cómo Elektra y Banco Azteca pueden ayudarla

Bajo ese contexto, Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, considera que la televisora podría implementar una estrategia de reducción de la plantilla laboral y reducción de áreas para hacer más eficiente y acotada su operación. Este ajuste, se sumaría a los recortes realizados en años anteriores, cuando la empresa enfrentó un impasse con acreedores de Estados Unidos.
La información financiera anual de TV Azteca muestra que, hasta 2022, el último reporte público disponible, cerró con una plantilla laboral de 3,500 colaboradores, lo que representa 602 elementos menos que en 2020, cuando reportó 4,102.
“TV Azteca tal vez no lo ha anunciado, pero desde que cayó en impagos con acreedores, la empresa se ha ido haciendo cada vez más chica. La televisora ya funciona al mínimo, pero el activo se mantiene por el impacto político del empresario Salinas Pliego ante el público”, aseguró el analista.
Otro de los frentes que podría verse afectado por el pago al fisco es la parrilla programática. El analista prevé que la televisora opte por reducir la compra de derechos de transmisión y concentrarse en los contenidos deportivos que ya posee, así como en la programación producida internamente.
Para cubrir la deuda total, Grupo Salinas tendrá que recurrir a los activos de Elektra, cuyo negocio también forma parte del adeudo fiscal que asciende a 32,132 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado por el Servicios de Administración Tributaria (SAT).