Pemex cierra 2025 con pérdidas por 45,201 millones de pesos

Aunque los resultados de la petrolera mexicana siguen siendo negativos, las pérdidas son menores que las del año pasado.
vie 27 febrero 2026 01:02 PM
Las finanzas de la petrolera siguen arrojando números rojos, pero menores a los del año pasado. (Expansión)

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin salir de los números rojos, pues cerró el 2025 con una pérdida neta por 45,201 millones de pesos, sin embargo, es una cantidad considerablemente menor que los 780,587 millones de pesos que se perdieron en el 2024, lo que representa una disminución del 94.2%.

De acuerdo con el reporte financiero entregado este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la reducción de las pérdidas es resultado de un menor costo de ventas, disminución en los impuestos y derechos a la utilidad en 95,000 millones, un incremento en el rendimiento por instrumentos financieros derivados por 49,200 millones de pesos y un incremento en la utilidad cambiaria por 499,600 millones de pesos.

En cuanto a los ingresos que la petrolera obtuvo en 2025, se alcanzó la cifra de 1.58 billones de pesos, cifra 8.6% menor que los 1.67 millones de pesos que registraron durante 2024.

Esa caída fue por una disminución de 22.3% en las ventas de exportación por un menor precio promedio en la mezcla mexicana de exportación, la cual pasó de 70.2 dólares por barril en 2024 a 61.5 dólares por barril en 2025; así como una disminución de 28% en el crudo comercializado.

Respecto a los resultados trimestrales, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla tuvo pérdidas en el cuatro trimestre del año pasado por 146 millones de pesos, cifra mínima si se considera que en el mismo periodo del 2024 las pérdidas fueron por 350,485 millones de pesos, una reducción del 99%.

Pemex presumió durante su llamada con inversionistas la reducción de las pérdidas trimestrales y anuales como un compromiso de la empresa por mejorar su actividades financieras y operativas.

Pese a menores deudas, los ingresos de la petrolera mexicana también tuvieron una caída del 16% entre octubre y diciembre del 2025, al alcanzar 362,447 millones de pesos.

Las deudas

En cuanto a la deuda financiera de Pemex, cerró el 2025 con 1.53 billones de pesos –equivalente a 85,200 millones de dólares, lo que representa una disminución del 12.7% respecto a la registrada en 2024, cuando se alcanzaron los 1.97 billones de pesos.

Aunque todavía es un nivel de deuda considerable, se trata del nivel más bajo de los últimos 11 años, como resultado de la estrategia de desendeudamiento de la petrolera, aseguró Carlos Carpio, director de Finanzas de Pemex ante inversionistas.

“Con base en un manejo responsable de pasivos, con operaciones financieras que mejoran el perfil de vencimientos, reducen presiones de corto plazo y optimizan la estructura de costos. El objeto es claro, menos deuda, mejor perfil de vencimientos y mayor liquidez”, aseguró el directivo.

Sobre la deuda con proveedores, ésta alcanzó un total de 434,474 millones de pesos al cierre del 2025, la cual es 14% menor si se compara con los 506,153 millones de pesos al cierre del 2024.

La petrolera dijo que durante el año pasado cubrió montos pendientes con las empresas por 582,100 millones de pesos y aseguró que continuará con los mecanismos necesarios para seguir reduciendo sus adeudos.

Pemex

