Pemex cierra 2025 con pérdidas por 45,201 millones de pesos

En cuanto a los ingresos que la petrolera obtuvo en 2025, se alcanzó la cifra de 1.58 billones de pesos, cifra 8.6% menor que los 1.67 millones de pesos que registraron durante 2024.

Esa caída fue por una disminución de 22.3% en las ventas de exportación por un menor precio promedio en la mezcla mexicana de exportación, la cual pasó de 70.2 dólares por barril en 2024 a 61.5 dólares por barril en 2025; así como una disminución de 28% en el crudo comercializado.

Respecto a los resultados trimestrales, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla tuvo pérdidas en el cuatro trimestre del año pasado por 146 millones de pesos, cifra mínima si se considera que en el mismo periodo del 2024 las pérdidas fueron por 350,485 millones de pesos, una reducción del 99%.

Pemex presumió durante su llamada con inversionistas la reducción de las pérdidas trimestrales y anuales como un compromiso de la empresa por mejorar su actividades financieras y operativas.

Pese a menores deudas, los ingresos de la petrolera mexicana también tuvieron una caída del 16% entre octubre y diciembre del 2025, al alcanzar 362,447 millones de pesos.