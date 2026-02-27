Pemex cierra 2025 con pérdidas por 45,201 millones de pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin salir de los números rojos, pues cerró el 2025 con una pérdida neta por 45,201 millones de pesos, sin embargo, es una cantidad considerablemente menor que los 780,587 millones de pesos que se perdieron en el 2024, lo que representa una disminución del 94.2%.
De acuerdo con el reporte financiero entregado este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la reducción de las pérdidas es resultado de un menor costo de ventas, disminución en los impuestos y derechos a la utilidad en 95,000 millones, un incremento en el rendimiento por instrumentos financieros derivados por 49,200 millones de pesos y un incremento en la utilidad cambiaria por 499,600 millones de pesos.