La planta COMPAS de Nissan y Daimler tiene un futuro incierto: el obstáculo para que Geely o BYD la compren

Con la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, en puerta, los especialistas ven difícil que una compañía quiera adquirirla. La producción automotriz del sector en México sienta sus bases del negocio en las exportaciones a Estados Unidos y las políticas arancelarias del presidente Donald Trump han llegado a cambiar este panorama.

Como las automotrices informaron a sus proveedores desde octubre del año pasado, la decisión de detener la producción en el complejo se derivó de “cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores”, de tal manera que, con la incertidumbre generada por el país vecino del norte por sus políticas proteccionistas en materia comercial, se vuelve complicado delinear planes de negocio en el largo plazo.

Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe, considera que en medio del contexto de incertidumbre con el principal socio comercial de México, en el que terminan llegando ocho de cada 10 autos ensamblados en el territorio nacional con destino a la exportación, luce complicado que una firma llegue dispuesta a apostarle todo a un negocio justo ahora.

“Yo creo que hasta que no se aclaren las condiciones bajo las que va a operar, respecto a la renovación del tratado de libre comercio, no veo que haya ninguna inversión o anuncio de inversión en los próximos meses. Sería muy aventurado”, comenta en entrevista con Expansión.

Aunque las declaraciones del funcionario de Aguascalientes colocan a Geely y a BYD como los prospectos en adquirirla, el esquema de negocio que han seguido ambas firmas en los últimos años no hacen sentido de llevar a cabo esta operación.