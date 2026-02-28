Publicidad

El in-pass de COMPAS, la planta de Nissan y Daimler que dejará de operar

La alianza entre ambas compañías se materializó con la puesta en marcha de COMPAS en Aguascalientes, pero llegará a su conclusión de manera oficial en mayo.
sáb 28 febrero 2026 05:42 PM
La planta COMPAS de Nissan y Daimler tiene un futuro incierto: el obstáculo para que Geely o BYD la compren
El complejo productivo, de 110 hectáreas, comenzó a operar a finales de 2017. (Andreas Rentz/Getty Images)

Es oficial. Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS), la sociedad conjunta entre Nissan y Daimler dejará de funcionar en mayo de este año. La alianza inició operaciones a finales de 2017 con la puesta en marcha de una planta productiva de dicho estado.

De acuerdo con medios locales citando a Luis Fernando Aranda, director de comercio del gobierno de Aguascalientes, existe interés por parte de BYD y Geely en adquirir el complejo productivo de 110 hectáreas, sin embargo, las automotrices se abstuvieron de confirmar o negar sus intenciones de operar en este complejo, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por Expansión a estas compañías.

Hoy el panorama luce complicado para que una automotriz llegue con el interés de comprar el complejo en este momento, debido a que la industria se están acomodando prácticamente a tiempo real.

Con la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, en puerta, los especialistas ven difícil que una compañía quiera adquirirla. La producción automotriz del sector en México sienta sus bases del negocio en las exportaciones a Estados Unidos y las políticas arancelarias del presidente Donald Trump han llegado a cambiar este panorama.

Como las automotrices informaron a sus proveedores desde octubre del año pasado, la decisión de detener la producción en el complejo se derivó de “cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores”, de tal manera que, con la incertidumbre generada por el país vecino del norte por sus políticas proteccionistas en materia comercial, se vuelve complicado delinear planes de negocio en el largo plazo.

Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe, considera que en medio del contexto de incertidumbre con el principal socio comercial de México, en el que terminan llegando ocho de cada 10 autos ensamblados en el territorio nacional con destino a la exportación, luce complicado que una firma llegue dispuesta a apostarle todo a un negocio justo ahora.

“Yo creo que hasta que no se aclaren las condiciones bajo las que va a operar, respecto a la renovación del tratado de libre comercio, no veo que haya ninguna inversión o anuncio de inversión en los próximos meses. Sería muy aventurado”, comenta en entrevista con Expansión.

Aunque las declaraciones del funcionario de Aguascalientes colocan a Geely y a BYD como los prospectos en adquirirla, el esquema de negocio que han seguido ambas firmas en los últimos años no hacen sentido de llevar a cabo esta operación.

En el caso de Geely, la firma ya cuenta con presencia en Estados Unidos a través de su filial Volvo, con una planta de manufactura que fue inaugurada en Charleston, California del Sur, en 2018, de tal manera que no parece tan rentable apostar al complejo hidrocálido ahora, que había sentado sus bases de negocio en exportar al país vecino del norte.

“BYD primero tiene que hacer rentable su inversión que hizo en Brasil, porque compró la planta de Ford en Salvador de Bahía. Es una planta gigantesca que no va a llegar a su capacidad en los próximos 5 años, entonces, no veo por dónde BYD tenga más apetito de crecer en América hasta que no llegue a un buen nivel de capacidad en Brasil. Y en el caso de Geely, ellos ya tienen un pie dentro de Estados Unidos a través de Volvo”, describe Ramírez.

COMPAS, que de acuerdo con reportes de las empresas contaba con 3,600 trabajadores hasta finales del año pasado, formaba parte del ecosistema productivo que Nissan sentó en Aguascalientes, con los complejos conocidos como A1 y A2, de los cuales la compañía ha hecho el corazón de sus operaciones en México con la fabricación de modelos como Versa, Sentra y Kicks, entre otros.

Con las reglas del juego cambiando con Estados Unidos, Ramírez considera más factible que la planta se conserve en manos conocidas, antes que cambiar a nuevas, pues hace más sentido que la firma de origen nipón continúe robusteciendo su presencia en el estado, aunque esto tampoco se llevaría a cabo de manera inmediata.

“Yo no me emocionaría tanto por pensar que ahí de manera inmediata va a llegar alguien a producir coches. Creo que va a tardar un poquito más y creo que siempre va a haber la posibilidad de que a lo mejor el mismo Nissan o con su alianza Nissan-Renault-Mitsubishi decidan este poner un proyecto industrial en ese lugar”, comenta.

Hace dos semanas, Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, aseguró que las personas que actualmente trabajan en COMPAS “no perderán su empleo”, sin embargo, el panorama actual que atraviesa la industria automotriz, así como los esquemas productivos que han seguido Geely y BYD hasta ahora, vuelven complicado continuar con la plantilla laboral tal y como está, tan siquiera en el corto plazo.

