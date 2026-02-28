Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

El ayatolá Alí Jamenei murió en los bombardeos sobre Irán, confirma Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.
sáb 28 febrero 2026 02:29 PM
El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió en los bombardeos de acuerdo con Donald Trump
El líder Ali Khamenei es una supuesta víctima de los bombardeos de EU-Israel sobre Irán. (ATTA KENARE/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", añadió el republicano.

Lee: Estados Unidos e Israel vs. Irán en vivo: últimas noticias de qué pasa en medio oriente

Publicidad

Previamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había anunciado la muerte del líder iraní en un discurso transmitido por televisión. "Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán", dijo el político.

Los dichos del premier israelí coinciden con la afirmación de dos televisoras de ese país. "Fuente israelí: Jamenei ha muerto", indicó Channel 12. "Fuente israelí: Alí Jamenei fue eliminado", indicó por su parte la cadena pública KAN.

Sin embargo, las autoridades de Irán no han confirmado el hecho hasta este sábado.

Publicidad

Trump afirmó que el líder iraní no pudo eludir los "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" estadounidenses.

El mandatario afirmó que la muerte de Jamenei daba a los iraníes su "mayor oportunidad" de "recuperar su país".

"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo", publicó Trump.

"Numerosos" responsables iraníes murieron en los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, afirmó previamente Donald Trump en una entrevista a ABC News.

Durante una conversación telefónica con un periodista del canal estadounidense, el presidente dijo que tenía "una idea muy clara" sobre quién será el próximo líder de Irán.

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.

estrecho-de-ormuz-importancia
Internacional

Estrecho de Ormuz: cuál es su importancia y qué pasa si Irán decide bloquearlo

Publicidad

Tags

Donald Trump Irán Teherán Benjamin Netanyahu

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad