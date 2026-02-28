El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió en los bombardeos de acuerdo con Donald Trump

Trump afirmó que el líder iraní no pudo eludir los "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" estadounidenses.

El mandatario afirmó que la muerte de Jamenei daba a los iraníes su "mayor oportunidad" de "recuperar su país".

"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo", publicó Trump.

"Numerosos" responsables iraníes murieron en los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, afirmó previamente Donald Trump en una entrevista a ABC News.

Durante una conversación telefónica con un periodista del canal estadounidense, el presidente dijo que tenía "una idea muy clara" sobre quién será el próximo líder de Irán.

Gritos de júbilo resonaron este sábado por la noche en las calles de Teherán, informaron testigos, después de que circulara una información sobre la supuesta muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país.

Los vecinos aplaudieron desde sus ventanas y gritaron de alegría poco después de las 23H00 locales en varios barrios de la capital iraní, dijeron varios testigos.