La producción automotriz en México inicia el año con "el pie izquierdo" y cae 2.7%

La producción de vehículos en México comenzó el 2026 con un ritmo diferente al de otros años, cuando el primer mes del año era sinónimo de resultados al alza. Durante enero se ensamblaron 303,980 unidades, un retroceso interanual de 2.6%, de acuerdo con datos del Inegi.

La reciente disminución de los resultados de la industria nacional está enmarcada por las políticas arancelarias de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, país que resalta por ser el principal destino para los vehículos “Hechos en México”, y que han llegado a mermar los resultados de las automotrices de este lado de la frontera.

“Tiene ver con lo que ocurre en el mercado estadounidense y en este momento, la mayor parte de las expectativas de los analistas están fijadas en un mercado plano, no únicamente para 2026, sino incluso en las proyecciones a 2030”, comenta a petición de Expansión Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en conferencia de prensa.