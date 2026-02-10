Publicidad

La producción automotriz en México inicia el año con "el pie izquierdo" y cae 2.7%

Mazda registró la caída más pronunciada con una baja de 43.9%, seguida de Toyota con una disminución de 43.1%.
mar 10 febrero 2026 03:45 PM
Producción automotriz en México arranca con el pie izquierdo y cae 2.7%
Los datos reflejan la incertidumbre comercial generada por Estados Unidos, principal país de destino de los vehículos "Hechos en México". (Guillermo Arias/AFP)

La producción de vehículos en México comenzó el 2026 con un ritmo diferente al de otros años, cuando el primer mes del año era sinónimo de resultados al alza. Durante enero se ensamblaron 303,980 unidades, un retroceso interanual de 2.6%, de acuerdo con datos del Inegi.

La reciente disminución de los resultados de la industria nacional está enmarcada por las políticas arancelarias de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, país que resalta por ser el principal destino para los vehículos “Hechos en México”, y que han llegado a mermar los resultados de las automotrices de este lado de la frontera.

“Tiene ver con lo que ocurre en el mercado estadounidense y en este momento, la mayor parte de las expectativas de los analistas están fijadas en un mercado plano, no únicamente para 2026, sino incluso en las proyecciones a 2030”, comenta a petición de Expansión Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en conferencia de prensa.

La segunda administración de Trump en la Casa Blanca se ha caracterizado por ser un revés para la integración regional del sector automotriz, que había visto el actuar en conjunto como América del Norte, su crecimiento de las últimas décadas, de tal manera que el resultado reciente muestra la incertidumbre que prevalece hoy en la industria.

De acuerdo con los últimos datos del Inegi, la mitad de la producción nacional correspondió a SUV al acumular el 50.4% del total, seguida de pick ups, autos compactos, subcompactos, de lujo y, en la proporción más pequeña, minivans.

La marca afiliada a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que registró la baja en producción más pronunciada fue Mazda con una caída de 43.9% al haber fabricado 11,362 unidades en enero, seguida de Toyota con 43.1% y que totalizó 15,081 unidades.

En este listado continúa Nissan, que fabricó 42,115 vehículos el primer mes del año, lo que le significó una disminución de 31.1%, después BMW con una baja de 23.2% al totalizar 7,461 vehículos producidos y Mercedes Benz que registró un retroceso de 4.6%.

Del otro lado, el listado de las marcas que fueron a contracorriente está encabezado por Volkswagen, que produjo 34,580 unidades, lo que representó un aumento de 66.4%, seguida por General Motors que registró un incremento de 21.9% al ensamblar 73,260 unidades.

En el sendero de números al alza continúa Audi con un incremento de 15.2% al sumar 11,067 unidades producidas, Acura con 2,544 unidades que significaron un avance de 13.7%, Stellantis con 9.4%, Kia con 5.3% y Honda con 2.2%.

La situación actual con el país vecino del norte, ha hecho que las reglas del juego estén cambiando constantemente y para el sector de autopartes, esto también ha significado un nuevo panorama, de tal manera que los últimos datos del valor de la producción de estos componentes, a noviembre del año pasado, registraron un total de 110,039 millones de dólares, lo que significó un descenso interanual de 2.86%.

Aunque los datos de la producción de autopartes tienen dos meses de desfase, Julio Galván, gerente de estudios económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), destaca que los resultados de esta industria están estrechamente relacionados con la producción de vehículos terminales.

“Este entorno económico de dependencia del mercado americano, hablando en autopartes, es directamente proporcional contra lo que se está produciendo y exportando, entonces cuando cae la producción y caen las ventas, de la misma manera se refleja en los valores que tenemos en el sector de autopartes”, comenta Galván a petición de Expansión en conferencia de prensa.

De acuerdo con los últimos datos del Inegi, Estados Unidos es el principal país de destino de los autos exportados desde México con el 73.2% del total de enero, seguido por Canadá, Alemania, Colombia, Brasil y Reino Unido, entre otros.

