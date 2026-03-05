Publicidad

Nueva política energética promete aprovechar potencial de renovables en México

Pese a su alta radiación solar y potencial eólico, los cambios regulatorios y la cancelación de subastas en el sexenio pasado frenaron inversiones; ahora la CFE busca reactivar proyectos con participación privada.
jue 05 marzo 2026 06:31 PM
México cuenta con una radiación solar alta en, al menos, 85% del territorio nacional, con condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos,
México tiene alto potencial solar en el norte del país y eólico en el Istmo, pero su crecimiento reciente en capacidad renovable ha sido más lento. (KE ZHUANG/Getty Images)

México es un país con un envidiable potencial para el desarrollo de energías renovables, principalmente solar y eólica, y aunque eso puede sonar atractivo para inversiones, existen otros factores que pueden limitar su expansión.

Por ejemplo, desde la parte solar, México cuenta con una radiación solar alta en, al menos, 85% del territorio nacional, con condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, aunque particularmente los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, son los que tienen las mejores condiciones del país.

Mientras que en términos de potencial eólico de México es posible desarrollar entre 30,000 y 50,000 megawatts de energía proveniente del viento, pero depende de la diversidad de clima en la zona en la que se busquen instalar y la complejidad de los terrenos, de acuerdo con análisis realizados por la Agencia Internacional de Energía .

Tras la reforma energética de 2013, se estableció una apertura al sector privado y al desarrollo de proyectos principalmente renovables, puntualmente se estableció un mecanismo llamado Subastas Eléctricas de Largo Plazo, las cuales tenían la intención de incorporar de manera masiva nuevas centrales eléctricas.

Durante el sexenio 2012-2018 se consolidaron tres subastas eléctricas que permitieron la adjudicación de alrededor de 50 proyectos.

También se consideraba la realización de grandes obras de líneas de transmisión que permitan evacuar la energía de zonas con alto potencial, como el Istmo de Tehuantepec, donde se contempló la instalación de centrales eólicas cuya energía sería enviada a la zona centro del país.

Sexenio 4T

Con el inicio de la administración Andrés Manuel López Obrador, en 2018, comenzó un cambio radical sobre la estrategia de renovables. A inicios del 2019 se cancelaron las subastas eléctricas y la construcción de las redes de transmisión.

Aunque se prometió desde la Secretaría de Energía, que en ese momento encabezaba, Rocío Nahle, que el esquema volvería para permitir la participación privada, aunque ahora a través de subastas regionales, es decir que el gobierno definiría los lugares en los que se requiriera la instalación de nuevas centrales, dicho esquema no llegó.

El desarrollo de nuevas centrales eléctricas quedó solamente en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien no tenía un plan específico para el desarrollo de renovables, únicamente se contempló la rehabilitación de hidroeléctricas y el desarrollo del mega parque solar de Puerto Peñasco, que hasta la fecha no se ha concluido en su totalidad. Se espera que su capacidad máxima sea de 1,000 megawatts.

La estrategia de la CFE privilegiaba el desarrollo de centrales de ciclo combinado y algunas de combustión interna, las cuales requieren gas y diésel o combustóleo, y de hecho, tampoco lograron estar en operación antes de que concluyera el sexenio.

Víctor Ramírez, experto en temas de energía, explicó que fue un sexenio complejo en el que la parálisis afectó el desarrollo de inversiones de manera considerable, generando una ola de daños. “Por un lado no se le permitió al sector privado desarrollar lo que tenía que desarrollar y por el otro no se hicieron las inversiones públicas que también eran necesarias y se pararon los proyectos renovable a reserva de Puerto Peñasco que en términos de mercado no tiene mucho sentido”, aseguró.

Además, desde la parte regulatoria también se generó una parálisis, pues la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) dejó de aprobar nuevos permisos de generación a privados, específicamente si se trataban de energías renovables, pues estas fueron señaladas por generar afectaciones al Sistema Eléctrico Nacional por su variabilidad, además de que fueron acusadas de ser responsables de varios problemas eléctricos en el país.

La falta de nuevos permisos, la falta de incorporación de renovables y las centrales de la CFE que no lograban entrar en operación, dificultó el desarrollo de nuevas inversiones, no solo en energía, sino también en otros sectores económicos e industriales, pues ante la ola del nearshoring que se consideraba llegaría en esos años, uno de los requerimientos esenciales para que las industrias llegaran era el acceso a energía confiable y a precios competitivos, lo cual se volvió complejo de obtener.

Nuevo rumbo

Aún pese a esa política energética, la nueva administración estableció un cambio de paradigma, en el que considera el desarrollo de centrales renovables con privados y centrales propias del estado –aunque igual a gas natural y algunas otras tecnologías–, pero al final la apuesta de nuevo por la participación privada.

Dentro del Plan de Expansión de la CFE, se contempla la construcción de 6,000 megawatts de generación, con los cuales se espera incorporar nuevas centrales de ciclo combinados, fovotovoltaicas y eólicas.

Al respecto, Ramírez señaló que si bien señaló que si bien puede ser complejo, existe oportunidad de recuperar el apetito de la inversión, tanto para proyectos de energía como para otras industrias; aunque eso dependerá de que las condiciones que se establezcan sean efectivamente atractivas.

“Creo que sí se puede recuperar, el problema es que va a ser mucho más lento, por ejemplo, la falta de transmisión va a terminar por arrastrar el desarrollo de proyectos y condicionar el desarrollo de nuevos proyectos. Por eso se pusieron las convocatorias de atención prioritaria en algunas zonas del país, centrales eléctricas que vengan acompañadas de inversión para hacer refuerzos en transmisión”, explicó.

