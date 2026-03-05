Precio Nissan Versa 2026 en México: versiones, cuánto cuesta y qué incluye cada paquete

¿Por qué el Versa se volvió el auto más vendido de México?

Desde su lanzamiento en 2011, el Versa ha vendido más de un millón de unidades en el país. En los últimos años se ha mantenido como el modelo más comercializado a nivel nacional.

Las razones son varias:

Precio competitivo en un mercado encarecido. En un contexto donde el precio promedio de los autos nuevos supera ampliamente los 400 mil pesos, el Versa se mantiene en la franja baja del mercado formal.

Costos de mantenimiento relativamente contenidos. Al tratarse de un modelo ampliamente distribuido, con producción local y alta disponibilidad de refacciones, su mantenimiento suele ser más accesible frente a vehículos importados.

Producción nacional. Se fabrica en la planta A1 de Aguascalientes, donde participan más de 4,800 colaboradores y 104 proveedores mexicanos. Este complejo acaba de superar los ocho millones de vehículos manufacturados. La integración local ayuda a estabilizar costos y tiempos de entrega.

Equilibrio entre tamaño y rendimiento. Es un sedán amplio para su segmento, pero con consumos moderados de combustible, algo clave para quienes lo utilizan como herramienta de trabajo o transporte diario.

Mercado flotillero y plataformas. El Versa también ha sido un pilar para flotillas empresariales, arrendadoras y plataformas de transporte, lo que impulsa su volumen de ventas.