Precio Nissan Versa 2026 en México: versiones, cuánto cuesta y qué incluye cada paquete

En un mercado donde el promedio supera los 400 mil pesos, este sedán se mantiene como puerta de entrada al auto nuevo.
jue 05 marzo 2026 07:35 PM
nissan-versa-2026.jpg
El Nissan Versa 2026 inicia producción en la planta A1 de Aguascalientes. (Nissan México)

El sedán más vendido del país se renueva. El Nissan Versa 2026 ya arrancó producción en México y llega con una oferta que va de los 382,900 a los 470,900 pesos, según versión y equipamiento.

Más allá del anuncio corporativo, el dato que interesa al consumidor es claro: ¿cuánto cuesta?, ¿qué ofrece cada paquete? y ¿por qué sigue siendo el favorito en un mercado donde cada vez hay más SUVs?

¿Cuánto costará el Nissan Versa 2026 en México?

Según la página web de Nissan México , el modelo 2026 se comercializa en cinco versiones:

Sense TM – desde $382,900

Transmisión manual, rines de acero de 15”, faros LED, pantalla de 9” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, y Frenado Inteligente de Emergencia.

Sense CVT – desde $406,900

Mismo equipamiento que Sense TM, pero con transmisión automática CVT.

Advance TM – desde $428,900

Añade rines de aluminio de 16”, llave inteligente i-Key, monitor inteligente de visión periférica y pantalla TFT de 7” en el tablero.

Advance CVT – desde $439,900

Versión automática con el equipamiento Advance.

Exclusive CVT – desde $470,900

La más equipada: rines de 17”, pantalla táctil de 12.3”, sistema de audio BOSE de ocho bocinas e intervención inteligente de punto ciego.

Con este rango de precios, el Versa compite directamente en el segmento de los sedanes subcompactos, donde tradicionalmente el factor decisivo ha sido la relación costo-beneficio.

Nissan-versa-2026-precios-y-caracteristicas
El modelo se ofrece en cinco versiones, con precios que van de 382,900 a 470,900 pesos, según equipamiento y transmisión. (Nissan)

¿Qué ofrece en seguridad y tecnología?

En las versiones base ya integra elementos que hace unos años solo estaban disponibles en gamas superiores:

-Frenado Inteligente de Emergencia

-Conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto

-Faros LED

Las versiones intermedias y alta añaden asistencias como el monitor de visión periférica y sistemas de intervención en punto ciego, elevando el estándar de seguridad en su categoría.

¿Por qué el Versa se volvió el auto más vendido de México?

Desde su lanzamiento en 2011, el Versa ha vendido más de un millón de unidades en el país. En los últimos años se ha mantenido como el modelo más comercializado a nivel nacional.

Las razones son varias:

Precio competitivo en un mercado encarecido. En un contexto donde el precio promedio de los autos nuevos supera ampliamente los 400 mil pesos, el Versa se mantiene en la franja baja del mercado formal.

Costos de mantenimiento relativamente contenidos. Al tratarse de un modelo ampliamente distribuido, con producción local y alta disponibilidad de refacciones, su mantenimiento suele ser más accesible frente a vehículos importados.

Producción nacional. Se fabrica en la planta A1 de Aguascalientes, donde participan más de 4,800 colaboradores y 104 proveedores mexicanos. Este complejo acaba de superar los ocho millones de vehículos manufacturados. La integración local ayuda a estabilizar costos y tiempos de entrega.

Equilibrio entre tamaño y rendimiento. Es un sedán amplio para su segmento, pero con consumos moderados de combustible, algo clave para quienes lo utilizan como herramienta de trabajo o transporte diario.

Mercado flotillero y plataformas. El Versa también ha sido un pilar para flotillas empresariales, arrendadoras y plataformas de transporte, lo que impulsa su volumen de ventas.

La gama incluye opciones con transmisión manual y automática CVT, lo que amplía el perfil de comprador. (Tzuara De Luna )

Un sedán que resiste la ola SUV

En un mercado dominado cada vez más por camionetas compactas, el Versa mantiene la preferencia de quienes buscan eficiencia, menor costo inicial y un manejo sencillo en ciudad.

La pregunta de fondo no es solo cuánto cuesta, sino qué representa: para muchos, es el primer auto nuevo; para otros, una herramienta de trabajo; para las armadoras, un termómetro del consumo interno.

Con el arranque de producción del modelo 2026, Nissan apuesta a que esa fórmula todavía tiene margen. El mercado —y el bolsillo de los consumidores— dirán si el sedán más vendido de México conserva el liderato.

