Las polémicas de Kristi Noem: de matar a su perro, a spots antiinmigrantes y defender a ICE en Minneapolis

El asesinato a un perro y una cabra
Antes de llegar al mando del Departamento de Seguridad Nacional, en abril de 2024, Kristi Noem, fue criticada por unas anécdotas en sus memorias No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward, en las que relata cómo mató a su perro y a una cabra.
En el primer caso, relató cómo intentó enseñarle a su perra Cricket, una hembra pointer de pelo duro de 14 meses, cómo comportarse llevándola a cazar faisanes con algunos perros mayores, debido a que tenía una “personalidad agresiva”.
Sin embargo, Cricket arruinó la cacería y posteriormente atacó a gallinas de una familia local.
Cuando Noem finalmente agarró a Cricket, dice, el perro "se dio la vuelta para morderme", dijo. Entonces, mientras el dueño de las gallinas lloraba, Noem se disculpó y extendió un cheque a la familia.
Para Noem el perro había demostrado ser “imposible de entrenar”, “peligrosa para cualquiera con el que entrara en contacto” y “menos que inútil… como perro de caza”. Por lo que decidió sacrificarla. Tomó su arma y le disparó en una gravera.
“No era un trabajo agreabale (...) pero tenía que hacerse. Y después de haber terminado, me di cuenta que había otro trabajo desagradable que hacer”, escribió.
En sus memorias, hay otra anécdota, pero con una cabra macho “desagradable y malo” que “le encantaba perseguir” a los hijos de la funcionaria, derribándolos y arruinando su ropa. De la misma manera que con Cricket, tomó a la cabra y la llevó a una gravera donde le disparó.
Sin embargo, el animal saltó y sobrevivió a la herida, pero Noem le volvió a disparar hasta matarlo.
De acuerdo con The Guardian , la propia Noem admitió que también había sacrificado a tres caballos. “Amamos a los animales”, dijo, “pero decisiones difíciles como esta ocurren a menudo en una granja. Lamentablemente, hace unas semanas tuvimos que sacrificar a tres caballos que habían pertenecido a nuestra familia durante 25 años”.
Kristi Noem nació y se crió en Dakota del Sur, donde se dedicó a la gricultura y ganadería, y ha gestionado los terrenos familiares y un pequeño negocio.