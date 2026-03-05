Las polémicas de Kristi Noem: de matar a su perro, a spots antiinmigrantes y defender a ICE en Minneapolis

Datos biométricos de migrantes

En una entrevista con Fox News, Kristi Noem afirmó que durante un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional le dio una “una lista de cosas que al presidente Trump le encantaría ver”. Entre ellas, estaba reforzar la frontera sur e intercambiar datos biométricos de miles de extranjeros que querían ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, la presidenta aseguró que no se cuenta con esa información.

“Yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México pues no tenemos una identidad de datos biométricos y que en todo caso pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces el segundo acuerdo pues no se firmó”, expuso este martes 1 de abril de 2025.

La presidenta aclaró que durante el encuentro con Noem el único acuerdo que se firmó fue en materia de aduanas, el cual data del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se firmó un pacto en 2022 para revisar paquetería e información conjunta.

Sheinbaum aprovechó en su momento para aclarar que la iniciativa de CURP biométrica, impulsada para reformar la Ley General en materia de desapariciones, no estaba relacionada con la petición para dar a Estados Unidos datos de migrantes.

Acusa falsamente a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

Durante una ola de protestas civiles en Los Ángeles contra las redadas migratorias de ICE, la mandataria estadounidense señaló que la presidenta de México alentaba las manifestaciones violentas. Sin embargo, se trató de una acusación falsa.

"Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello", dijo Noem a periodistas en la Casa Blanca. "No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo", añadió. "La gente puede protestar pacíficamente. Pero la violencia que estamos viendo no es aceptable, y no va a ocurrir en Estados Unidos".

La mandataria mexicana respondió en su cuenta de 𝕏 se que trató de un error, y que ella desaprueba los actos de violencia durante las protestas.

Un día antes, la presidenta realizó un llamado a las autoridades estadounidenses para que los procesos migratorios se realicen con un marco de respeto a la dignidad humana.

"No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan. Como si fueran criminales... son trabajadores y trabajadoras honestas que ayudan a la economía de Estados Unidos'', expresó.

"Las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio no son la mejor forma", dijo el lunes 10 de junio desde Palacio Nacional.