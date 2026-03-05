Publicidad

Internacional

Las polémicas de Kristi Noem: de matar a su perro, a spots antiinmigrantes y defender a ICE en Minneapolis

Kristi Noem fue destituida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), después de enfrentar críticas en el Congreso por la ofensiva migratoria de la administración de Trump.
jue 05 marzo 2026 07:01 PM
US Homeland Security Secretary Kristi Noem testifies before the Senate Judiciary Committee
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 5 de marzo de 2026 que reemplazaría a Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullen. (JIM WATSON/AFP)

Kristi Noem era una de las figuras principales del gabinete de Donald Trump, quien la eligió para estar al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y la principal representante de la política migratoria y combate contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos anunció su destitución del cargo. Noem saldrá de DHS tras una serie de polémicas que van desde los spots discriminatorios, acusaciones a Claudia Sheinbaum sobre alentar las protestas a calificar como “terrorismo interno” a acontecimientos en Minneapolis que ocasionaron la muerte de dos civiles por ICE.

Polémicas de Kristi Noem al frente de la Seguridad de EU

De “Quédate en México” a autodeportarse con una app

Tras ser nominada el cargo, Kristi Noem aseguró que restauraría el programa “Quédate en México”, que obligaba a los migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus trámites para entrar en Estados Unidos.

Con ello, poner fin inmediato al programa de entrada legal de Biden, conocido como CBP One, para la entrada de miles de migrantes desde 2023.

Y fue efectivo, ya que desde el 20 de enero de 2025 se cancelaron las citas de CBP One, lo que provocó que alrededor d e 270,000 migrantes quedaron varados en México y que ya tenían cita, de acuerdo con el medio CBS News que consultó a fuentes del gobierno estadounidense.

La aplicación fue relanzada bajo el nombre CBP Home, para que los migrantes puedan autodeportarse, y acceder a facilidades como el vuelo de regreso a sus países de origen. Al respecto, a final de año, Kristi Noem, incentivó utilizarla como “regalo de Navidad”, ya que triplicaron el apoyo a 1,000 a 3,000 dólares.

Spots que criminalizan a migrantes

Kristi Noem protagonizó spots antiimigrantes que ocasionó rechazo en la política mexicana.

“El presidente Trump tiene un claro mensaje para quienes entren al país ilegalmente: ‘salgan ahora; si no, los encontraremos y los deportaremos. Nunca regresarán’. Si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo piense. Si vienes aquí y violas nuestras leyes, te perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dice la funcionaria estadounidense.

Los anuncios de propaganda política fueron difundidos de manera masiva por la televisión mexicana y sitios web. La campaña inició en febrero, pero tomó fuerza en abril cuando las autoridades mexicanas solicitaron tomar acciones en contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum , así como la Cámara de Diputados, condenaron el spot antiinmigrante y se alistó una iniciativa de reforma para prohibir que los gobiernos extranjeros puedan pagar por "spots discriminatorios" en México.

Kristi Noem
Kristi Noem, durante un recorrido por el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) mientras los prisioneros miran desde una celda, en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (ALEX BRANDON/AFP)

Datos biométricos de migrantes

En una entrevista con Fox News, Kristi Noem afirmó que durante un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional le dio una “una lista de cosas que al presidente Trump le encantaría ver”. Entre ellas, estaba reforzar la frontera sur e intercambiar datos biométricos de miles de extranjeros que querían ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, la presidenta aseguró que no se cuenta con esa información.

“Yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México pues no tenemos una identidad de datos biométricos y que en todo caso pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces el segundo acuerdo pues no se firmó”, expuso este martes 1 de abril de 2025.

La presidenta aclaró que durante el encuentro con Noem el único acuerdo que se firmó fue en materia de aduanas, el cual data del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se firmó un pacto en 2022 para revisar paquetería e información conjunta.

Sheinbaum aprovechó en su momento para aclarar que la iniciativa de CURP biométrica, impulsada para reformar la Ley General en materia de desapariciones, no estaba relacionada con la petición para dar a Estados Unidos datos de migrantes.

Acusa falsamente a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

Durante una ola de protestas civiles en Los Ángeles contra las redadas migratorias de ICE, la mandataria estadounidense señaló que la presidenta de México alentaba las manifestaciones violentas. Sin embargo, se trató de una acusación falsa.

"Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello", dijo Noem a periodistas en la Casa Blanca. "No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo", añadió. "La gente puede protestar pacíficamente. Pero la violencia que estamos viendo no es aceptable, y no va a ocurrir en Estados Unidos".

La mandataria mexicana respondió en su cuenta de 𝕏 se que trató de un error, y que ella desaprueba los actos de violencia durante las protestas.

Un día antes, la presidenta realizó un llamado a las autoridades estadounidenses para que los procesos migratorios se realicen con un marco de respeto a la dignidad humana.

"No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan. Como si fueran criminales... son trabajadores y trabajadoras honestas que ayudan a la economía de Estados Unidos'', expresó.

"Las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio no son la mejor forma", dijo el lunes 10 de junio desde Palacio Nacional.

Postura de Noem sobre redadas en Minneapolis

Durante una redada en Minneapolis, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra una mujer que bloqueaba el paso durante un operativo. Era Renee Nicole Good, de 37 años, quien murió el 7 de enero de 2026 al recibir tres disparos de frente.

Este hecho desató la indignación de los residentes locales y en más ciudades de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.

Por su parte, la secretaria Noem dijo que cualquier pérdida de vida es una tragedia", pero calificó el incidente de "terrorismo interno" y afirmó que la víctima "había estado acosando y obstaculizando el trabajo [de ICE] durante todo el día".

Después de la muerte de Renee Nicole Good, se desataron una serie de protestas masivas en varias ciudades de Estados Unidos. En Minneapolis, se desplegaron cientos de policías federales para permitir a los agentes de ICE continuar con las redadas.

"Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News el 11 de enero de 2026.

"Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden o obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias", advirtió Noem.

El asesinato a un perro y una cabra

Antes de llegar al mando del Departamento de Seguridad Nacional, en abril de 2024, Kristi Noem, fue criticada por unas anécdotas en sus memorias No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward, en las que relata cómo mató a su perro y a una cabra.

En el primer caso, relató cómo intentó enseñarle a su perra Cricket, una hembra pointer de pelo duro de 14 meses, cómo comportarse llevándola a cazar faisanes con algunos perros mayores, debido a que tenía una “personalidad agresiva”.

Sin embargo, Cricket arruinó la cacería y posteriormente atacó a gallinas de una familia local.

Cuando Noem finalmente agarró a Cricket, dice, el perro "se dio la vuelta para morderme", dijo. Entonces, mientras el dueño de las gallinas lloraba, Noem se disculpó y extendió un cheque a la familia.

Para Noem el perro había demostrado ser “imposible de entrenar”, “peligrosa para cualquiera con el que entrara en contacto” y “menos que inútil… como perro de caza”. Por lo que decidió sacrificarla. Tomó su arma y le disparó en una gravera.

“No era un trabajo agreabale (...) pero tenía que hacerse. Y después de haber terminado, me di cuenta que había otro trabajo desagradable que hacer”, escribió.

En sus memorias, hay otra anécdota, pero con una cabra macho “desagradable y malo” que “le encantaba perseguir” a los hijos de la funcionaria, derribándolos y arruinando su ropa. De la misma manera que con Cricket, tomó a la cabra y la llevó a una gravera donde le disparó.

Sin embargo, el animal saltó y sobrevivió a la herida, pero Noem le volvió a disparar hasta matarlo.

De acuerdo con The Guardian , la propia Noem admitió que también había sacrificado a tres caballos. “Amamos a los animales”, dijo, “pero decisiones difíciles como esta ocurren a menudo en una granja. Lamentablemente, hace unas semanas tuvimos que sacrificar a tres caballos que habían pertenecido a nuestra familia durante 25 años”.

Kristi Noem nació y se crió en Dakota del Sur, donde se dedicó a la gricultura y ganadería, y ha gestionado los terrenos familiares y un pequeño negocio.

