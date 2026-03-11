Publicidad

La inteligencia artificial redefine la competitividad en la industria del empaque

Las compañías de empaque y procesamiento aceleran la transformación digital para enfrentar la escasez de talento, optimizar costos operativos y cumplir con la presión regulatoria.
mié 11 marzo 2026 11:30 AM
Presentado por: EXPO PACK
EXPOPACK-2026
De acuerdo con el Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), el mantenimiento predictivo ahorra alrededor de 120,000 dólares al prevenir fallas críticas en equipos industriales, con retornos de inversión que superan 10 veces el costo inicial. (Cortesía)

La permanencia promedio de la fuerza laboral manufacturera ha disminuido, pasando de 20 años a apenas tres entre 2019 y 2023, así lo dio a conocer el Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI).

Ante esta rotación acelerada, la industria del empaque adoptó la inteligencia artificial (IA) como una prioridad estratégica para automatizar procesos y mitigar la falta de personal experimentado.

Sin embargo, el PMMI también reveló que el 95% de las empresas enfrentan dificultades para encontrar operadores técnicos calificados. Como señala en el white paper “Building An AI Advantage in Packaging Equipment” , el 60% de los usuarios prevé que este desafío se intensificará en los próximos años.

Así se hace evidente que la implementación tecnológica no está exenta de retos. El informe destacó que, aunque el 78% de los ejecutivos manufactureros reporta retornos positivos de iniciativas de IA, únicamente el 39% logra un impacto directo en el margen operativo (EBIT).

Celia Navarrete, directora de EXPO PACK México, explicó que la industria no solo necesita maquinaria más inteligente, sino equipos capaces de integrar, interpretar y aprovechar esa inteligencia para tomar mejores decisiones.

“La educación técnica y la colaboración entre proveedores, fabricantes y usuarios finales son el verdadero acelerador de la transformación”, reveló la ejecutiva.

Bajo este contexto, el PMMI identificó cinco pilares donde se concentra el uso de la IA en el sector:

- Transferencia de conocimiento: Las plataformas permiten que los operadores consulten soluciones a fallas o procedimientos específicos, en tiempo real y desde dispositivos móviles.

- Mantenimiento predictivo: Este rubro genera ahorros superiores a 120,000 dólares, al prevenir fallas críticas en la maquinaria.

- Visión artificial: El estudio reveló que estos sistemas alcanzan una tasa de detección de defectos superior al 99% y reducen hasta en un 50% los falsos rechazos.

- Cumplimiento regulatorio: La IA automatiza la estructuración de datos, reduciendo hasta en un 90% los tiempos de respuesta ante requerimientos normativos.

- Transparencia de datos: La información precisa es monitoreada de forma constante.

El sector de empaque prioriza la adopción de la inteligencia artificial

Así, Navarrete enfatizó que la prioridad ya no es simplemente adquirir tecnología, sino desarrollar las capacidades organizacionales necesarias para una ejecución estratégica.

Digitalización con impacto operativo

La directiva de EXPO PACK México consideró que la implementación efectiva de la IA exige cinco pasos. El primero es identificar desafíos de negocios concretos; después hay que seleccionar el enfoque adecuado, evaluar la preparación del sistema, gestionar el cambio organizacional y, finalmente, promover la colaboración entre actores del ecosistema.

No obstante, planteó que la transformación no se limita al software, requiere infraestructura adecuada. Del mismo modo, es indispensable contar con maquinaria correcta, equipos con sensores integrados y sistemas que ejecuten esquemas de mantenimiento predictivo, visión artificial y análisis avanzado de datos.

Dicha evolución implica modernizar líneas existentes de producción o invertir en herramientas para integrarse a entornos digitales más sofisticados. A pesar de ello, concluyó Navarrete, la competitividad industrial dependerá, cada vez más, de la convergencia entre equipo físico y capacidades digitales.

Estos temas protagonizarán las sesiones de EXPO PACK 2026 , donde los actores del sector compartirán conocimiento especializado para fortalecer la competitividad.

EXPOPACK-DIADOS
EXPO PACK es el evento que conecta a los usuarios finales con los principales proveedores de la industria del envasado y el procesamiento. (Cortesía)

Haz clic aquí y regístrate gratis con el código EXPANSIÓN26

