La inteligencia artificial redefine la competitividad en la industria del empaque

Así se hace evidente que la implementación tecnológica no está exenta de retos. El informe destacó que, aunque el 78% de los ejecutivos manufactureros reporta retornos positivos de iniciativas de IA, únicamente el 39% logra un impacto directo en el margen operativo (EBIT).

Celia Navarrete, directora de EXPO PACK México, explicó que la industria no solo necesita maquinaria más inteligente, sino equipos capaces de integrar, interpretar y aprovechar esa inteligencia para tomar mejores decisiones.

“La educación técnica y la colaboración entre proveedores, fabricantes y usuarios finales son el verdadero acelerador de la transformación”, reveló la ejecutiva.

Bajo este contexto, el PMMI identificó cinco pilares donde se concentra el uso de la IA en el sector:

- Transferencia de conocimiento: Las plataformas permiten que los operadores consulten soluciones a fallas o procedimientos específicos, en tiempo real y desde dispositivos móviles.

- Mantenimiento predictivo: Este rubro genera ahorros superiores a 120,000 dólares, al prevenir fallas críticas en la maquinaria.

- Visión artificial: El estudio reveló que estos sistemas alcanzan una tasa de detección de defectos superior al 99% y reducen hasta en un 50% los falsos rechazos.

- Cumplimiento regulatorio: La IA automatiza la estructuración de datos, reduciendo hasta en un 90% los tiempos de respuesta ante requerimientos normativos.

- Transparencia de datos: La información precisa es monitoreada de forma constante.

Así, Navarrete enfatizó que la prioridad ya no es simplemente adquirir tecnología, sino desarrollar las capacidades organizacionales necesarias para una ejecución estratégica.

El sector de empaque prioriza la adopción de la inteligencia artificial

