Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta lanza sus propios chips de IA a pesar de acuerdos con Nvidia y AMD

Meta busca reducir la dependencia de los fabricantes externos y estos componentes solo se utilizarán en sus centros de datos.
mié 11 marzo 2026 12:00 PM
Meta lanza su propio chip de IA
Yee Jiun Song, vicepresidente de ingeniería de Meta, comentó que el diseño de este componente fue un trabajo por completo de la empresa y serán fabricados bajo un nodo de 5 nanómetros por TSMC. (ai.meta.com)

Meta va en serio con su apuesta por las tecnologías de Inteligencia Artificial. Ayer anunció la adquisición de la red social de agentes de IA, Moltbook , y hoy dio a conocer sus primeros cuatro chips de uso interno para cubrir las necesidades y expansión de sus grandes centros de datos.

Este chip forma parte de un proyecto en el que la empresa ha trabajado desde 2023 y cuyo nombre es Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), el cual busca reducir la dependencia ante los chips de Nvidia y, además, abordar la creciente cantidad de potencia de procesamiento necesaria para ejecutar sus productos de Meta AI.

“La arquitectura de este chip se centra fundamentalmente en proporcionar el equilibrio adecuado entre computación, ancho de banda de memoria y capacidad de memoria para servir modelos de clasificación y recomendación”, detalló la empresa en una publicación de blog.

Publicidad

Yee Jiun Song, vicepresidente de ingeniería de Meta, comentó que el diseño de este componente fue un trabajo por completo de la empresa y serán fabricados bajo un nodo de 5 nanómetros por TSMC, el principal fabricante de chips a nivel mundial, entre cuyos clientes destacan Apple, Nvidia, Qualcomm y AMD, entre muchos otros.

No se trata únicamente de un chip, sino de cuatro (MTIA 300, MTIA 400, MTIA 450 Y MTIA 500), explicó Song. El primero ya se implementó hace algunas semanas para el entrenamiento de modelos de IA pequeños, que se encargan de labores como clasificación y recomendación de contenidos.

En este caso, los chips no trabajarán en grandes modelos de lenguaje (LLM), sino que se centrarán en labores como mostrar contenido relevante y anuncios en línea personalizados dentro de las aplicaciones de Meta, como Facebook e Instagram.

Los tres chips restantes, señaló el especialista, están diseñados para tareas de inferencia avanzada para funciones de IA generativa, es decir, aquellas aplicaciones como creación de imágenes o videos basados en prompts.

Publicidad

Las pruebas con el chip MTIA 400 ya terminaron y se aprobaron, de acuerdo con Song, por lo que están “en camino de implementarlo en nuestros centros de datos”, mientras que el resto de procesadores estarán operativos en el 2027.

Zuckerberg tiene de aliados a Meta y AMD, pero se va alejando de ellos

El mes pasado, Zuckerberg dio a conocer dos grandes alianzas con AMD y con Nvidia para utilizar los chips de IA en sus centros de datos, sin embargo, la empresa está abriendo cada vez más instalaciones gigantescas y requiere de tecnología propia como alternativa a estas firmas.

“Las cargas de trabajo cambian tan rápidamente que queremos asegurarnos de tener opciones”, mencionó Song en torno a cómo esta decisión diversifica los acuerdos de Meta con otras compañías de chips.

Tan solo en Estados Unidos, Meta tiene planeado abrir un centro de datos en Luisiana, otro en Ohio y uno más en Indiana, instalaciones que requieren de componentes. No obstante, las opciones de Nvidia y AMD son limitadas, pues también deben cubrir a otros clientes, razón por la cual Meta, siguiendo el ejemplo de Google o Amazon, buscará fabricar sus propios chips.

Eso sí, no se trata de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) como las que los líderes en la industria producen, sino circuitos integrados de aplicación específica, mejor conocidos como ASIC, que son chips más pequeños y económicos, pero limitados a cierto número de tareas enfocadas en IA.

Con este movimiento, cabe aclarar, Meta no busca quitarle mercado a Nvidia, que posee más del 90% de participación en los chips de IA y lleva más de 15 años de ventaja en el terreno, sino crear una solución específica para sus necesidades.

Publicidad

Tags

Meta Nvidia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad