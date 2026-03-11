Meta lanza sus propios chips de IA a pesar de acuerdos con Nvidia y AMD

Meta va en serio con su apuesta por las tecnologías de Inteligencia Artificial. Ayer anunció la adquisición de la red social de agentes de IA, Moltbook , y hoy dio a conocer sus primeros cuatro chips de uso interno para cubrir las necesidades y expansión de sus grandes centros de datos.
Este chip forma parte de un proyecto en el que la empresa ha trabajado desde 2023 y cuyo nombre es Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), el cual busca reducir la dependencia ante los chips de Nvidia y, además, abordar la creciente cantidad de potencia de procesamiento necesaria para ejecutar sus productos de Meta AI.
“La arquitectura de este chip se centra fundamentalmente en proporcionar el equilibrio adecuado entre computación, ancho de banda de memoria y capacidad de memoria para servir modelos de clasificación y recomendación”, detalló la empresa en una publicación de blog.