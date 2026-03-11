Meta lanza sus propios chips de IA a pesar de acuerdos con Nvidia y AMD

Las pruebas con el chip MTIA 400 ya terminaron y se aprobaron, de acuerdo con Song, por lo que están “en camino de implementarlo en nuestros centros de datos”, mientras que el resto de procesadores estarán operativos en el 2027.

Zuckerberg tiene de aliados a Meta y AMD, pero se va alejando de ellos

El mes pasado, Zuckerberg dio a conocer dos grandes alianzas con AMD y con Nvidia para utilizar los chips de IA en sus centros de datos, sin embargo, la empresa está abriendo cada vez más instalaciones gigantescas y requiere de tecnología propia como alternativa a estas firmas.

“Las cargas de trabajo cambian tan rápidamente que queremos asegurarnos de tener opciones”, mencionó Song en torno a cómo esta decisión diversifica los acuerdos de Meta con otras compañías de chips.

Tan solo en Estados Unidos, Meta tiene planeado abrir un centro de datos en Luisiana, otro en Ohio y uno más en Indiana, instalaciones que requieren de componentes. No obstante, las opciones de Nvidia y AMD son limitadas, pues también deben cubrir a otros clientes, razón por la cual Meta, siguiendo el ejemplo de Google o Amazon, buscará fabricar sus propios chips.

Eso sí, no se trata de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) como las que los líderes en la industria producen, sino circuitos integrados de aplicación específica, mejor conocidos como ASIC, que son chips más pequeños y económicos, pero limitados a cierto número de tareas enfocadas en IA.