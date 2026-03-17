¿Dónde y qué estudiaron los 20 más ricos del mundo?

Las empresas de estos multimillonarios están medidas en miles de millones de dólares (mmdd)

Elon Musk – $660 mmdd

Empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense. Su fortuna proviene del sector tecnológico, principalmente a través de Tesla. Estudió Economía y Física en la University of Pennsylvania.

Elon Musk – Tesla, SpaceX, Neuralink y X. (Foto: Shutterstock/Shutterstock / Photo Agency)

Larry Page – $261 mmdd

Empresario estadounidense y cofundador de Google. Su riqueza proviene del sector tecnológico. Estudió Ingeniería Informática en la University of Michigan y realizó estudios de posgrado en Stanford University.

Sergey Brin – $243 mmdd

Empresario nacido en Rusia y nacionalizado estadounidense, cofundador de Google. Su fortuna proviene de la tecnología. Estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en la University of Maryland y cursó posgrado en Stanford University.

Jeff Bezos – $234 mmdd

Fundador de Amazon y uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico. Estudió Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Princeton University.

Mark Zuckerberg – $226 mmdd

Empresario estadounidense y fundador de Meta Platforms. Su riqueza se concentra en redes sociales y tecnología. Estudió Ciencias de la Computación en Harvard University, carrera que abandonó para crear su empresa.

Mark Zuckerberg – Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) (Foto: Manuel Orbegozo/Reuters)

Larry Ellison – $210 mmdd

Fundador de Oracle, empresa especializada en software y bases de datos. Nació en Estados Unidos y su fortuna proviene del sector tecnológico. Estudió en la University of Illinois y en la University of Chicago, aunque no concluyó la universidad.

Bernard Arnault – $162 mmdd

Empresario francés y presidente del conglomerado de lujo LVMH. Su fortuna proviene del sector de bienes de consumo. Estudió Ingeniería en la École Polytechnique.

Jensen Huang – $152 mmdd

Empresario taiwanés-estadounidense y cofundador de Nvidia, empresa clave en chips e inteligencia artificial. Estudió Ingeniería Eléctrica en Oregon State University y cursó una maestría en Stanford University.

Jim Walton – $149 mmdd

Empresario estadounidense y heredero del imperio minorista Walmart. Su fortuna se concentra en el comercio. Estudió Administración de Empresas en la University of Arkansas.

Warren Buffett – $147 mmdd

Inversionista estadounidense y presidente de Berkshire Hathaway. Su fortuna proviene del sector financiero. Estudió Economía en la University of Nebraska y en Columbia University.

Warren Buffett – Berkshire Hathaway. (RICK WILKING/REUTERS)

Rob Walton – $146 mmdd

Empresario estadounidense y miembro de la familia fundadora de Walmart. Su riqueza proviene del comercio minorista. Estudió en la University of Arkansas y Derecho en Columbia University.

Alice Walton – $145 mmdd

Empresaria estadounidense y heredera del imperio de Walmart. Su fortuna se vincula al sector minorista. Estudió Economía en la University of Arkansas.

Michael Dell – $145 mmdd

Fundador de Dell Technologies. Su fortuna proviene del sector tecnológico. Estudió Medicina en la University of Texas at Austin, carrera que abandonó para dedicarse a los negocios.

Steve Ballmer – $142 mmdd

Empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de Microsoft. Su riqueza proviene del sector tecnológico. Estudió Matemáticas Aplicadas y Economía en Harvard University.

Amancio Ortega – $126 mmdd

Empresario español y fundador del grupo textil Inditex, propietario de marcas como Zara. Su fortuna proviene del sector minorista de la moda. No cursó estudios universitarios.

Carlos Slim – $119 mmdd

Empresario mexicano con un conglomerado diversificado y fuerte presencia en telecomunicaciones a través de América Móvil. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Carlos Slim – América Móvil y Grupo Carso. (YURI CORTEZ/AFP)

Bill Gates – $104 mmdd

Cofundador de Microsoft y figura clave del sector tecnológico. Estudió Ciencias de la Computación en Harvard University, aunque abandonó la carrera para desarrollar su empresa.

Mukesh Ambani – $92.4 mmdd

Empresario indio y presidente de Reliance Industries, conglomerado con fuerte presencia en energía y telecomunicaciones. Estudió Ingeniería Química en la University of Mumbai.

Françoise Bettencourt Meyers – $89.1 mmdd

Empresaria francesa y heredera del grupo de cosméticos L'Oréal. Su fortuna proviene del sector de bienes de consumo. Tiene formación en literatura y humanidades.

Thomas Peterffy – $80.1 mmdd

Empresario húngaro-estadounidense y fundador de Interactive Brokers, firma especializada en corretaje electrónico. Su fortuna proviene del sector financiero y tecnológico. Cuenta con formación técnica en ingeniería.