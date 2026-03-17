El mundo empresarial global está marcado por un grupo reducido de magnates que concentran enormes fortunas y una gran influencia en sectores clave de la economía, desde la tecnología y el comercio hasta las telecomunicaciones, la energía y las finanzas.
Pero ¿dónde estudiaron estos líderes y qué carreras cursaron? Conocer su formación académica permite entender cómo su talento, preparación y visión empresarial los llevaron a escalar hasta la cima de la pirámide corporativa y a concentrar un poder económico capaz de rivalizar con el de algunas economías nacionales.
Las universidades presentes en esta lista van desde instituciones de prestigio internacional como Harvard hasta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También destaca que varios de estos empresarios no concluyeron sus estudios universitarios: abandonaron la carrera para emprender y crear las compañías que hoy los ubican entre las mayores fortunas del planeta.
Para elaborar este ranking se tomaron como referencia los datos actualizados del Índice de Multimillonarios de Bloomberg , consultados el viernes 13 de marzo de 2026, que permiten conocer la situación más reciente de estas grandes fortunas.
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¿Dónde y qué estudiaron los 20 más ricos del mundo?
Las empresas de estos multimillonarios están medidas en miles de millones de dólares (mmdd)
Elon Musk – $660 mmdd
Empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense. Su fortuna proviene del sector tecnológico, principalmente a través de Tesla. Estudió Economía y Física en la University of Pennsylvania.
Larry Page – $261 mmdd
Empresario estadounidense y cofundador de Google. Su riqueza proviene del sector tecnológico. Estudió Ingeniería Informática en la University of Michigan y realizó estudios de posgrado en Stanford University.
Sergey Brin – $243 mmdd
Empresario nacido en Rusia y nacionalizado estadounidense, cofundador de Google. Su fortuna proviene de la tecnología. Estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en la University of Maryland y cursó posgrado en Stanford University.
Jeff Bezos – $234 mmdd
Fundador de Amazon y uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico. Estudió Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Princeton University.
Mark Zuckerberg – $226 mmdd
Empresario estadounidense y fundador de Meta Platforms. Su riqueza se concentra en redes sociales y tecnología. Estudió Ciencias de la Computación en Harvard University, carrera que abandonó para crear su empresa.
Larry Ellison – $210 mmdd
Fundador de Oracle, empresa especializada en software y bases de datos. Nació en Estados Unidos y su fortuna proviene del sector tecnológico. Estudió en la University of Illinois y en la University of Chicago, aunque no concluyó la universidad.
Bernard Arnault – $162 mmdd
Empresario francés y presidente del conglomerado de lujo LVMH. Su fortuna proviene del sector de bienes de consumo. Estudió Ingeniería en la École Polytechnique.
Jensen Huang – $152 mmdd
Empresario taiwanés-estadounidense y cofundador de Nvidia, empresa clave en chips e inteligencia artificial. Estudió Ingeniería Eléctrica en Oregon State University y cursó una maestría en Stanford University.
Jim Walton – $149 mmdd
Empresario estadounidense y heredero del imperio minorista Walmart. Su fortuna se concentra en el comercio. Estudió Administración de Empresas en la University of Arkansas.
Warren Buffett – $147 mmdd
Inversionista estadounidense y presidente de Berkshire Hathaway. Su fortuna proviene del sector financiero. Estudió Economía en la University of Nebraska y en Columbia University.
Rob Walton – $146 mmdd
Empresario estadounidense y miembro de la familia fundadora de Walmart. Su riqueza proviene del comercio minorista. Estudió en la University of Arkansas y Derecho en Columbia University.
Alice Walton – $145 mmdd
Empresaria estadounidense y heredera del imperio de Walmart. Su fortuna se vincula al sector minorista. Estudió Economía en la University of Arkansas.
Michael Dell – $145 mmdd
Fundador de Dell Technologies. Su fortuna proviene del sector tecnológico. Estudió Medicina en la University of Texas at Austin, carrera que abandonó para dedicarse a los negocios.
Steve Ballmer – $142 mmdd
Empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de Microsoft. Su riqueza proviene del sector tecnológico. Estudió Matemáticas Aplicadas y Economía en Harvard University.
Amancio Ortega – $126 mmdd
Empresario español y fundador del grupo textil Inditex, propietario de marcas como Zara. Su fortuna proviene del sector minorista de la moda. No cursó estudios universitarios.
Carlos Slim – $119 mmdd
Empresario mexicano con un conglomerado diversificado y fuerte presencia en telecomunicaciones a través de América Móvil. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bill Gates – $104 mmdd
Cofundador de Microsoft y figura clave del sector tecnológico. Estudió Ciencias de la Computación en Harvard University, aunque abandonó la carrera para desarrollar su empresa.
Mukesh Ambani – $92.4 mmdd
Empresario indio y presidente de Reliance Industries, conglomerado con fuerte presencia en energía y telecomunicaciones. Estudió Ingeniería Química en la University of Mumbai.
Françoise Bettencourt Meyers – $89.1 mmdd
Empresaria francesa y heredera del grupo de cosméticos L'Oréal. Su fortuna proviene del sector de bienes de consumo. Tiene formación en literatura y humanidades.
Thomas Peterffy – $80.1 mmdd
Empresario húngaro-estadounidense y fundador de Interactive Brokers, firma especializada en corretaje electrónico. Su fortuna proviene del sector financiero y tecnológico. Cuenta con formación técnica en ingeniería.
Las universidades y carreras que se repiten entre los multimillonarios
El repaso de los 20 empresarios más ricos del mundo permite identificar algunos patrones claros sobre su formación y los sectores donde se concentra la mayor riqueza.
En cuanto a las universidades, varias instituciones estadounidenses se repiten con frecuencia. Entre ellas destacan Harvard University y Stanford University, además de otras como Princeton University, University of Pennsylvania y University of Arkansas. Esto refleja el peso que tienen las universidades de Estados Unidos en la formación de líderes empresariales.
Respecto a las carreras, predominan las áreas técnicas y económicas. Ingeniería, ciencias de la computación, economía y matemáticas son las formaciones más comunes entre estos magnates. Este perfil es particularmente visible entre los fundadores de empresas tecnológicas.
Por sector económico, la tecnología concentra la mayor cantidad de fortunas dentro del ranking. A este rubro le siguen el comercio minorista, las finanzas, el consumo y la energía. Esto confirma el papel dominante que hoy tienen las empresas tecnológicas en la economía global.
Los multimillonarios que no terminaron la universidad
Aunque muchos de los empresarios más ricos del mundo estudiaron en universidades prestigiosas, algunos no concluyeron sus carreras. En varios casos dejaron la universidad para dedicarse a desarrollar sus propios proyectos empresariales.
Entre ellos está Bill Gates, quien abandonó Harvard University para fundar Microsoft. Un caso similar es el de Mark Zuckerberg, que también dejó Harvard para crear la red social Facebook que después se convertiría en Meta Platforms.
Otro ejemplo es Larry Ellison, fundador de Oracle, quien estudió en la University of Illinois y en la University of Chicago, pero no terminó sus estudios.
También está el caso de Michael Dell, quien dejó la carrera de Medicina en la University of Texas at Austin para crear Dell Technologies.
A ellos se suma el empresario español Amancio Ortega, fundador de Inditex, quien no cursó estudios universitarios.
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Carlos Slim, el único formado en la UNAM
Entre los 20 empresarios más ricos del mundo, Carlos Slim destaca por ser el único que estudió en una universidad mexicana. El empresario cursó Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Slim construyó su fortuna a partir de un conglomerado diversificado con fuerte presencia en telecomunicaciones, especialmente a través de América Móvil, una de las mayores empresas del sector en América Latina. Su caso también refleja el peso que puede tener la formación técnica en el desarrollo de grandes imperios empresariales.
Aunque sus historias son distintas, los perfiles de los empresarios más ricos del mundo muestran algunos rasgos en común: formación técnica o económica, paso por universidades de alto nivel —principalmente en Estados Unidos— y una fuerte presencia en sectores que hoy dominan la economía global, como la tecnología y el comercio.
Sin embargo, también queda claro que no existe una sola fórmula para llegar a la cima empresarial. Algunos construyeron sus imperios desde la ingeniería o las finanzas, otros abandonaron la universidad para emprender, y varios heredaron negocios familiares que después expandieron a escala global.
En conjunto, sus trayectorias reflejan cómo la combinación de educación, visión empresarial y capacidad para aprovechar oportunidades puede dar origen a compañías que hoy influyen en mercados, industrias e incluso en el rumbo de la economía mundial.