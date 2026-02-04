El empresario que fundó Microsoft, compró a los Seahawks y luchó contra el cáncer tres veces

Paul Allen y su papel en Microsoft

En 1975, cuando las computadoras eran caras y poco comunes, Paul Allen entendió que algún día serían parte de la vida cotidiana. Junto con su amigo Bill Gates, vio que el verdadero valor no estaba solo en las máquinas, sino en el software que las haría útiles. Con esa visión fundaron Microsoft, una empresa enfocada en desarrollar programas para computadoras personales, según se lee en el sitio PaulAllen.com.

Allen y Gates se conocieron como adolescentes en la Escuela Lakeside, en Seattle, donde pasaban horas programando y aprendiendo por su cuenta. Mientras la mayoría veía a las computadoras como una curiosidad, ellos las entendían como una industria en formación. Allen destacó por su capacidad para anticipar hacia dónde iba la tecnología y detectar oportunidades antes que otros.

El momento decisivo llegó con la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales. Allen comprendió que necesitaba un lenguaje de programación para despegar. Aunque aún no lo tenían terminado, él y Gates ofrecieron desarrollarlo. Tras semanas de trabajo, lograron que funcionara y ese éxito dio origen formal a Microsoft en abril de 1975.

En los primeros años de la empresa, Allen tuvo un papel central en el desarrollo tecnológico. Su liderazgo fue clave cuando Microsoft creó MS-DOS, el sistema operativo que IBM adoptó para su computadora personal en 1980. Ese acuerdo impulsó a la compañía y la colocó en el centro de la industria tecnológica.

En 1982, Allen fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático, lo que lo llevó a dejar sus funciones operativas en 1983. Aun así, no se desligó de Microsoft: permaneció en el consejo de administración y más tarde como asesor estratégico.

Conservó una participación accionaria relevante y, cuando la empresa salió a bolsa en 1986, sus acciones valían 134 millones de dólares en el primer día. Con el tiempo, esa participación lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo, incluso lejos del día a día de la compañía.