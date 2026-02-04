El empresario que fundó Microsoft, compró a los Seahawks y luchó contra el cáncer tres veces

Ser exitoso en el mundo de la tecnología y el deporte es el sueño de muchas personas, pero pocos lo consiguieron con la dimensión de Paul Allen. Cofundador de Microsoft junto a Bill Gates, el empresario también dejó su huella en la NFL al convertirse en propietario de los Seattle Seahawks y llevar a la franquicia a conquistar el primer Super Bowl de su historia.
Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que una de sus principales virtudes como empresario era su capacidad para anticiparse a los problemas, detectar oportunidades donde otros solo veían obstáculos y proponer soluciones innovadoras a desafíos que parecían imposibles.
Aunque Allen falleció en octubre de 2018, a los 65 años, a causa de complicaciones derivadas del cáncer, su legado continúa. Bajo la administración de su familia, los Seahawks se han mantenido como una de las franquicias más relevantes de la NFL y vuelven a estar en la pelea por el Super Bowl este 2026.
Publicidad
Paul Allen y su papel en Microsoft
En 1975, cuando las computadoras eran caras y poco comunes, Paul Allen entendió que algún día serían parte de la vida cotidiana. Junto con su amigo Bill Gates, vio que el verdadero valor no estaba solo en las máquinas, sino en el software que las haría útiles. Con esa visión fundaron Microsoft, una empresa enfocada en desarrollar programas para computadoras personales, según se lee en el sitio PaulAllen.com.
Allen y Gates se conocieron como adolescentes en la Escuela Lakeside, en Seattle, donde pasaban horas programando y aprendiendo por su cuenta. Mientras la mayoría veía a las computadoras como una curiosidad, ellos las entendían como una industria en formación. Allen destacó por su capacidad para anticipar hacia dónde iba la tecnología y detectar oportunidades antes que otros.
El momento decisivo llegó con la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales. Allen comprendió que necesitaba un lenguaje de programación para despegar. Aunque aún no lo tenían terminado, él y Gates ofrecieron desarrollarlo. Tras semanas de trabajo, lograron que funcionara y ese éxito dio origen formal a Microsoft en abril de 1975.
En los primeros años de la empresa, Allen tuvo un papel central en el desarrollo tecnológico. Su liderazgo fue clave cuando Microsoft creó MS-DOS, el sistema operativo que IBM adoptó para su computadora personal en 1980. Ese acuerdo impulsó a la compañía y la colocó en el centro de la industria tecnológica.
En 1982, Allen fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático, lo que lo llevó a dejar sus funciones operativas en 1983. Aun así, no se desligó de Microsoft: permaneció en el consejo de administración y más tarde como asesor estratégico.
Conservó una participación accionaria relevante y, cuando la empresa salió a bolsa en 1986, sus acciones valían 134 millones de dólares en el primer día. Con el tiempo, esa participación lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo, incluso lejos del día a día de la compañía.
Publicidad
La compra de los Seahawks y el nuevo estadio
A mediados de los años noventa, los Seattle Seahawks atravesaban uno de sus peores momentos. El equipo jugaba en un estadio obsoleto, acumulaba años sin éxito deportivo y su entonces dueño, Ken Behring, había iniciado el proceso para mudarlo al sur de California. La franquicia estaba a punto de dejar Seattle.
Ante el riesgo de perder al equipo, las autoridades locales buscaron a un comprador con recursos y arraigo en la región. Paul Allen, originario de Seattle y ya propietario de los Portland Trail Blazers de la NBA, fue identificado como la única opción viable para mantener a los Seahawks en la ciudad.
Allen aceptó comprar la franquicia, pero condicionó la operación a la construcción de un nuevo estadio. En 1997, los votantes aprobaron por un margen muy cerrado un esquema de financiamiento público-privado que hizo posible el proyecto. Con ese respaldo, Allen concretó la compra y frenó la mudanza.
Ya como dueño, apostó por una reestructura total del equipo. Tomó decisiones clave en la contratación de entrenadores y en la conformación del plantel, lo que permitió que los Seahawks pasaran de la crisis a la competitividad en la NFL.
El punto más alto llegó en la temporada 2013-2014, cuando el equipo ganó su primer Super Bowl. Para Seattle, la compra de los Seahawks no solo evitó la pérdida de la franquicia: consolidó al equipo como un símbolo de identidad local y confirmó la visión de Allen como propietario.
Publicidad
Su lucha contra el cáncer
Paul Allen convivió durante gran parte de su vida con el cáncer. En 1982 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, lo que lo llevó a dejar las funciones operativas de Microsoft en 1983, aunque mantuvo su relación con la empresa como consejero y asesor. A partir de ese momento, su carrera tomó un rumbo menos visible, pero no menos influyente.
La enfermedad reapareció en 2009. Allen recibió tratamiento, entró en remisión y continuó activo en sus inversiones, en sus equipos deportivos y en proyectos culturales y científicos. En 2018 el cáncer volvió por tercera vez. Dos semanas antes de su muerte, anunció públicamente que estaba recibiendo tratamiento y que enfrentaría la enfermedad con determinación.
Allen falleció el 15 de octubre de 2018, a los 65 años, en Seattle, a causa de complicaciones del linfoma, según informó su firma de inversión Vulcan. En el comunicado, su familia y la empresa destacaron su papel como tecnólogo, filántropo y constructor de comunidades.
A lo largo de su vida, Allen destinó más de 2,650 millones de dólares a filantropía, apoyando causas científicas, médicas, ambientales y culturales. Incluso frente a la enfermedad, mantuvo una visión práctica: usar los recursos y el tiempo disponibles para generar impacto duradero.
Los actuales dueños de los Seattle Seahawks
Los Seattle Seahawks pertenecen actualmente al patrimonio de Paul Allen, quien adquirió al equipo en 1997 por 194 millones de dólares para evitar que saliera de Seattle. Tras su fallecimiento en 2018, la franquicia quedó bajo la administración de su hermana, Jody Allen.
En los últimos años han circulado versiones sobre una posible venta del equipo, incluso después de su participación en el Super Bowl. Sin embargo, los herederos han sido claros: los Seahawks no están a la venta en este momento y no existe un anuncio oficial al respecto.
Jody Allen ha reconocido que, conforme a los deseos de su hermano, el equipo eventualmente será vendido, ya que gran parte del patrimonio está destinado a fines filantrópicos. Aun así, no hay plazos definidos y el proceso podría tomar varios años debido a la complejidad del patrimonio.
Por ahora, Jody Allen mantiene un papel activo como propietaria. Desde el interior del equipo se destaca su apoyo constante y su interés en el futuro deportivo de la franquicia, lo que ha dado continuidad y estabilidad a los Seahawks.
En paralelo, el patrimonio ya avanzó en ese proceso con la venta de los Portland Trail Blazers de la NBA, otro de los equipos que pertenecían a Allen, lo que refuerza la idea de que el cambio de manos llegará, aunque no de forma inmediata.