La venta de tortillas en hieleras desata debate sanitario y comercial

En zonas urbanas también hay ventajas, según los consumidores. “Por mi trabajo no alcanzo la tortillería abierta y en la tienda siempre hay. A veces no alcanzo el kilo, pero con medio ya salgo de urgencia”, dice Lucero, compradora en una tienda en la colonia San Simón Tolnáhuac.

La venta de tortillas va más allá. Alexa, quien atiende el local de su familia, comenta que la venta de tortillas en la tienda obedece a la demanda de los compradores y a un acuerdo con una tortillería local. La comerciante señala que hay compradores que prefieren estas tortillas a las que se venden embolsadas.

“Vendemos unos 25 kilos al día en bolsas de kilo y medio kilo. Al otro día, los de la tortillería se llevan las que no se llegan a vender para hacerlas tostadas y totopos”, cuenta Alexa. El encargado de la tortillería evitó hacer declaraciones respecto a cuánto representan los kilos que se venden en la tienda dentro de su venta diaria, así como la comisión para el establecimiento, aunque el precio del kilo de tortillas en la tortillería es de 21 pesos y en la tienda es de 23 pesos.

El foco sobre el riesgo sanitario

El debate sobre las multas por la venta de tortillas en hieleras inició lejos de esta tienda de barrio en CDMX, en el sur de Tabasco, donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó sanciones económicas de hasta cuatro millones de pesos a establecimientos que venden tortillas en hieleras y motos, argumentando riesgos sanitarios.

En la entidad, Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, declaró que la venta de tortillas en esta modalidad impide que el comprador acceda a información básica, como el gramaje o las fechas de elaboración y caducidad.

El argumento es que con esta práctica los comercios incumplen con las normas oficiales 051 y 187: la primera regula los sellos de advertencia en la parte frontal del etiquetado para advertir sobre exceso de calorías, azúcares, grasas y sodio; la segunda regula las especificaciones sanitarias, de calidad e información comercial para la masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas, tanto de maíz como de trigo.