El alza del IEPS golpea a las tienditas: ventas caen hasta 20%

El aumento al IEPS en cigarros y bebidas azucaradas reduce la rotación en pequeños comercios, obliga a los clientes a cambiar marcas y tamaños, y empuja a proveedores a ofrecer promociones para sostener ventas.
vie 13 febrero 2026 05:03 AM
Las tienditas enfrentan el impacto por los incrementos a productos azucarados y cigarros. (Foto: iStock)

Las ventas en las tienditas de barrio cayeron entre 15% y 20% tras el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros, refrescos y bebidas azucaradas que entró en vigor el 1 de enero, lo que ya afecta la rotación de mercancías.

En una tienda de abarrotes ubicada en la colonia San Simón Tolnáhuac, los refrigeradores y anaqueles lucen llenos. Refrescos de diferentes marcas y presentaciones ocupan los espacios a la vista de los compradores, junto con jugos, leches y bebidas energéticas. Todos estos productos azucarados tienen en común que aumentaron 3.08 pesos por litro por ser artículos con azúcares añadidos.

Isabel Contreras, la administradora y dueña del negocio local, no sólo reconoce cambios de hábitos en los consumidores como una respuesta ante el incremento de precios por el impuesto de los cigarros o refrescos, dos productos que representan buena parte de su venta diaria, sino que también cuenta que el aumento de tarifas se convirtió en un tema recurrente de conversación con sus clientes en el mostrador.

“Hay algunos despistados que no sabían del aumento, sobre todo de los cigarros. Hay quien se enoja y nos reclama, como si de nosotros dependiera”, cuenta la tendera. “Lo que ha pasado es que la gente no deja de fumar, solo cambia los Marlboro por los Chesterfield, que son más baratos porque los otros ya cuestan más de 100 pesos. El vicio es caro”, dice entre risas.

El panorama en la venta de refrescos es similar. Isabel relata que hay quien compra las botellas más pequeñas de 200 mililitros en lugar de las de 500 mililitros, y a la hora de la comida o cena, la opción ya no es una Coca-Cola no retornable de más de 50 pesos, sino presentaciones retornables o de menor tamaño, con un repunte en la demanda de la presentación de 1,350 mililitros.

Los ajustes en el gasto de los consumidores para adquirir en sus tiendas de barrio también generan dinámicas nuevas entre los proveedores de las mercancías y los tenderos. Alma Reyna, quien atiende el negocio familiar en la colonia Morelos, cuenta que para dar un empuje a las ventas, los representantes de marcas de refrescos y jugos optan por promociones como obsequiarles producto en la compra de determinadas piezas, las que pueden vender y tener una ganancia extra.

“Nos regalan productos y nos ayudan para que tengamos más mercancía de la que se vende más. Es una ayudadita y también lo hacen para no perder su comisión”, dice Reyna.

La mala noticia es que las maniobras no son suficientes para mitigar el impacto. La tendera cuenta que aunque sus clientes cambian de presentación o marca, hay un grupo que prefiere no comprar otros productos para mantener en su canasta cigarros, bebidas, jugos o leches. “Compran el cigarro, pero llevan menos huevo, en lugar de llevar por kilo, compran por pieza”, relata.

Las alzas de precio más fuertes son para los cigarros, con incrementos de alrededor de 20 pesos, mientras que para refrescos y bebidas azucaradas, los aumentos varían de acuerdo con su presentación.

Las ventas caen hasta 20%

El impacto para el sector es innegable. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, comparte que como consecuencia de las alzas en los precios, la caída en las ventas ya se resienten entre el 15% y 20%. “Estamos adecuando la oferta. La gente ha ido acotando su consumo, cancelando o racionalizando algunas compras”, declara.

El representante de los pequeños comerciantes señala que tanto las bebidas azucaradas y carbonatadas como los cigarros son productos que se dejan de consumir o se cambian de marca solo en un lapso, ya que vuelven a sus tendencias, sin embargo, son otras mercancías de la canasta, como alimentos frescos o de cremería, las que mantienen el efecto del impacto.

Rivera comenta que entre los agremiados de la ANPEC señalan que en la cadena de proveeduría, desde refrescos, lácteos, embutidos y otras mercancías, una de las estrategias es el producto a consignación, además de surtir de forma constante aquellos de mayor demanda en los puntos de venta.

“Hay que apalancarse en aquellos productos que más se venden y tener un pilar de ofertas, además de garantizar la rotación de producto con el surtido, y los proveedores están muy atentos al abasto para no perder ventas”, declara el presidente de la ANPEC.

A pesar de las estrategias de los tenderos y las promociones de los proveedores, el incremento del IEPS deja claro que los pequeños negocios continúan enfrentando un desafío constante para mantener la rentabilidad y la lealtad de sus clientes. La adaptación, más que la resistencia, se ha convertido en la clave para sobrevivir en un escenario de precios más altos y consumo más selectivo.

