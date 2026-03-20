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La IA puede ayudar a evitar la saturación de servicios de internet y telefonía

El uso de la Inteligencia Artificial permite gestionar de mejor manera el tráfico de sus redes, en un momento en donde las empresas agregan planes de datos ilimitados para retener a sus usuarios.
vie 20 marzo 2026 03:05 PM
Las IA puede ayudar a descongestionar las redes de telecomunicaciones
La integración de Inteligencia Artificial (IA) en la operación de las empresas de conectividad podría ayudar a resolver uno de sus grandes problemas: la congestión de las redes. (PeopleImages/Getty Images)

La Inteligencia Artificial (IA) se ha colocado como una de las tecnologías más controversiales de la última década, pero también como un aplicativo clave para el impulso de sectores como las telecomunicaciones.

La integración de IA en la operación de las empresas de conectividad podría ayudar a resolver uno de sus grandes problemas: la congestión de las redes.

Las compañías actualmente agregan incrementos de capacidades de internet en sus planes, con la finalidad de tener y atraer a más clientes. Pero la estrategia trajo consigo la degradación de la calidad de la red de las telecomunicaciones.

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Por ejemplo, Altán Redes al ser la red mayorista de casi todos los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha presentado fallas en sus servicios de telefonía debido a problemas en sus equipos que registran a los usuarios y que a su vez habilitan los servicios de telecomunicaciones. La compañía aloja a más de 20 millones de usuarios, al tener en su red a empresas como Bait.

En medio de esa situación, la IA generativa se coloca como una solución para optimizar la gestión del espectro radioeléctrico y de las redes fijas de conectividad. Por ejemplo, en el caso de las bandas espectrales para los servicios móviles, la IA optimiza estos recursos mediante la predicción de congestión de la red y la ajusta en tiempo real para mejorar la cobertura y calidad del servicio para los usuarios.

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, explicó que también la IA se coloca como una herramienta relevante para optimizar la gestión de la redes 5G, cuya generación permitirá automatizar procesos de industrias a través de redes privadas y otros casos de uso.

Para esta generación, la AI permite gestionar diversos ámbitos de una misma radiobase de 5G como puede ser a través de seleccionar ciertos canales o zonas, haciendo más eficiente la operación de esta infraestructura.

“La IA ayuda a que se establezcan con mayor precisión las rutas y todos los procesos que conlleva una red de telecomunicaciones”, aseguró la directiva.

La consultora NTT DATA destacó que solo el año pasado, el 75% de las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial incrementarán hasta un 30% sus inversiones para implementar IA en sus operaciones. América Latina será la región en empujar estas inyecciones de capital, incluso por encima de naciones como España.

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El enfoque de inversión de la IA en América Latina, respecto a sitios de Europa, se debe a que los operadores, particularmente México, enfrentan retos para acceder al espectro radioeléctrico debido a los altos costos que representa para sus operaciones. La situación se ha traducido en un desafío para que las compañías de telecomunicaciones amplíen y robustezcan sus redes para mejorar el servicio de conectividad para los consumidores.

Así como la IA se coloca como una herramienta que puede ayudar a las telecomunicaciones, la propia tecnología también requiere de la ampliación de la infraestructura de las compañías de conectividad.

Alberto Farca, director de Investigación del Centro México Digital, explicó que el uso masificado de la IA depende de gran medida de la infraestructura digital y esa corresponde a la de las telecomunicaciones.

Para ampliar la red de conectividad es necesaria una política nacional y eliminar las barreras de acceso al espectro. “La implementación masiva de la IA en los países tiene un impacto positivo en la operación de las empresas de 5.2% en la producción y 3.8% en el salario”, comentó el directivo.

“Si no tenemos una buena infraestructura digital de telecomunicaciones no vamos a poder tener mayor adopción de IA entre las empresas y lo que requerimos es red de alta velocidad que pueda soportar a la IA”, advirtió Farca.

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Telecomunicaciones

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