La IA puede ayudar a evitar la saturación de servicios de internet y telefonía

Por ejemplo, Altán Redes al ser la red mayorista de casi todos los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha presentado fallas en sus servicios de telefonía debido a problemas en sus equipos que registran a los usuarios y que a su vez habilitan los servicios de telecomunicaciones. La compañía aloja a más de 20 millones de usuarios, al tener en su red a empresas como Bait.

En medio de esa situación, la IA generativa se coloca como una solución para optimizar la gestión del espectro radioeléctrico y de las redes fijas de conectividad. Por ejemplo, en el caso de las bandas espectrales para los servicios móviles, la IA optimiza estos recursos mediante la predicción de congestión de la red y la ajusta en tiempo real para mejorar la cobertura y calidad del servicio para los usuarios.

Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, explicó que también la IA se coloca como una herramienta relevante para optimizar la gestión de la redes 5G, cuya generación permitirá automatizar procesos de industrias a través de redes privadas y otros casos de uso.

Para esta generación, la AI permite gestionar diversos ámbitos de una misma radiobase de 5G como puede ser a través de seleccionar ciertos canales o zonas, haciendo más eficiente la operación de esta infraestructura.

“La IA ayuda a que se establezcan con mayor precisión las rutas y todos los procesos que conlleva una red de telecomunicaciones”, aseguró la directiva.

La consultora NTT DATA destacó que solo el año pasado, el 75% de las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial incrementarán hasta un 30% sus inversiones para implementar IA en sus operaciones. América Latina será la región en empujar estas inyecciones de capital, incluso por encima de naciones como España.