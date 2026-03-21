Four Seasons se renueva en CDMX para capitalizar un mercado que llegará a 2,800 mdd en 2033

Tulio Hochkoeppler, vicepresidente regional y gerente general de Four Season Hotel Mexico City, comenta que esta renovación responde a los cambios en el perfil del viajero. Tras la pandemia, los huéspedes que llegan a la Ciudad de México dejaron de ser corporativos para convertirse en un turista que busca experiencias conectadas con el destino.

“Hoy el visitante quiere sentirse en la ciudad, entenderla, vivirla. Eso incluye el lugar donde se hospeda”, dice Hochkoeppler a Expansión. Este fue el cambio obligó a replantear el producto con el desafío de mantener los estándares globales de la marca, pero con una identidad local más marcada.

La remodelación del Four Seasons Hotel Mexico City hace sentido, sobre todo cuando otros complejos apuestan por afinar las experiencias más allá del hospedaje. Este crecimiento se refleja en la construcción de más de 3,400 nuevas habitaciones previstas entre 2024 y 2026 en el territorio nacional, de acuerdo con datos de CB Richard Ellis y Gaya México.

Una de las razones detrás del boom del hospedaje de lujo, especialmente después de la pandemia, está la reorientación de inversiones hacia la hostelería de alta gama por parte de inversionistas tradicionalmente enfocados en desarrollos de oficinas y centros comerciales en la Ciudad de México, como lo reportó previamente Expansión.

En el “Análisis del mercado hotelero de lujo en México”, Deep Market Insights detalla que, el segmento de hoteles de lujo en México alcanzó un valor de 1,520 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 2,800 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% entre 2026 y 2033.

La consultora explica que los hoteles de lujo urbanos representarán la mayor cuota del mercado de hoteles y registran el mayor crecimiento, convirtiéndose en el segmento de hoteles más lucrativo.