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Four Seasons se renueva en CDMX para capitalizar un mercado que llegará a 2,800 mdd en 2033

Con una inversión en experiencia, diseño y cultura mexicana, el hotel se adapta al auge del hospedaje de alta gama, impulsado por nuevas inversiones y mayor demanda.
sáb 21 marzo 2026 12:01 PM
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El Four Season Mexico City abrió sus puertas por primera vez en 1994. (Foto: Four Season.)

El Four Seasons Hotel Mexico City se renueva para enaltecer la cultura mexicana. El hotel, conocido por su experiencia de lujo que atrae a celebridades y artistas, inicia una etapa de remodelación para afinar su propuesta de lujo y exclusividad, un segmento que en México cobra fuerza y que representa el 1.5% del tamaño del mercado mundial, lo que significa que tiene potencial de expansión, de acuerdo con datos de Deep Market Insights.

Esta reingeniería en uno de los hoteles más emblemáticos de la Ciudad finalizará en mayo, un año después del inicio de los trabajos de remodelación de las 240 habitaciones y suites del complejo, que abrió sus puertas por primera vez en 1994 y que ha hospedado a personalidades como Paul McCartney, Bad Bunny y Harry Styles.

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Tulio Hochkoeppler, vicepresidente regional y gerente general de Four Season Hotel Mexico City, comenta que esta renovación responde a los cambios en el perfil del viajero. Tras la pandemia, los huéspedes que llegan a la Ciudad de México dejaron de ser corporativos para convertirse en un turista que busca experiencias conectadas con el destino.

“Hoy el visitante quiere sentirse en la ciudad, entenderla, vivirla. Eso incluye el lugar donde se hospeda”, dice Hochkoeppler a Expansión. Este fue el cambio obligó a replantear el producto con el desafío de mantener los estándares globales de la marca, pero con una identidad local más marcada.

La remodelación del Four Seasons Hotel Mexico City hace sentido, sobre todo cuando otros complejos apuestan por afinar las experiencias más allá del hospedaje. Este crecimiento se refleja en la construcción de más de 3,400 nuevas habitaciones previstas entre 2024 y 2026 en el territorio nacional, de acuerdo con datos de CB Richard Ellis y Gaya México.

Una de las razones detrás del boom del hospedaje de lujo, especialmente después de la pandemia, está la reorientación de inversiones hacia la hostelería de alta gama por parte de inversionistas tradicionalmente enfocados en desarrollos de oficinas y centros comerciales en la Ciudad de México, como lo reportó previamente Expansión.

En el “Análisis del mercado hotelero de lujo en México”, Deep Market Insights detalla que, el segmento de hoteles de lujo en México alcanzó un valor de 1,520 millones de dólares en 2024 y alcanzará los 2,800 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7% entre 2026 y 2033.

La consultora explica que los hoteles de lujo urbanos representarán la mayor cuota del mercado de hoteles y registran el mayor crecimiento, convirtiéndose en el segmento de hoteles más lucrativo.

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La esencia de México

La nueva cara del Four Seasons Hotel Mexico City no se limita a las habitaciones y suites. En una segunda y tercera etapa se realizan cambios en los centros de consumo -bares y restaurantes-, el lobby y los espacios públicos del complejo, cuya estructura es como la de una hacienda con un jardín central, para cerrar la pinza de lo que el directivo describe como "look and feel".

Las habitaciones y suits del Four Season Hot México City remodeladas ya están disponibles.

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Las habitaciones y suits del Four Season Hot México City remodeladas ya están disponibles.

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Las habitaciones y suits del Four Season Hot México City remodeladas ya están disponibles.

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Más allá de una modernización estética, el proyecto de renovación del hotel apunta a una experiencia inmersiva donde el diseño, los materiales y la narrativa convergen para contar la historia de México, con eje de la transformación está en los materiales. Desde barro de Oaxaca en amenidades, mármol de Durango y madera trabajada de forma artesanal en su mueblería.

“Queríamos que el huésped sintiera México de forma sutil, no evidente. Que lo descubra en los detalles”, dice Daniela Dibildox, directora de relaciones públicas y marketing de la compañía.

En ese sentido, cada habitación funciona como una galería. Las credenzas están talladas a mano, las cabeceras y sillas inspiradas en la talabartería mexicana fueron elaboradas en piel vegana, mientras que placas de cobre martelinado y piezas únicas de diseño completan el conjunto.

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Quién es el dueño de Four Season en CDMX

Four Season Hotel Mexico City es el primer hotel de la cadena en México y no tiene sólo un propietario. El inmueble pertenece a un grupo de inversionistas privados, mientras que Four Seasons opera el hotel bajo un contrato de gestión, un modelo común en la industria.

El hotel fue adquirido en 2023 por RLD, el fondo inmobiliario de BK Partners y Vertex Real Estate Investors por un monto no revelado.

A nivel global, la cadena tiene como principales accionistas a Bill Gates, a través de Cascade Investment, y al príncipe saudí Al-Waleed bin Talal, mediante Kingdom Holding Company.

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Four Seasons Artículos de lujo

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