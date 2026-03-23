¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, y cómo generó millones?

¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky?

El patrimonio de Leonid Radvinsky alcanzaba aproximadamente 4,700 millones de dólares, de acuerdo con datos citados por Reuters del listado de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Esa cifra lo posicionaba entre los empresarios tecnológicos con mayor crecimiento reciente, impulsado principalmente por el desempeño financiero de OnlyFans y su empresa matriz, Fenix International.

Tras su fallecimiento, sus acciones en Fenix permanecen dentro del fideicomiso LR Fenix, estructura que resguarda su participación en la compañía desde 2024.

¿Cómo llegó a OnlyFans y qué papel tuvo en su crecimiento?

El vínculo de Radvinsky con la plataforma comenzó en 2018, cuando adquirió Fenix International al fundador británico Tim Stokely. A partir de ese momento, asumió un rol clave como accionista mayoritario y miembro del consejo.

Bajo su control, OnlyFans experimentó una transformación profunda. De ser un sitio que inicialmente evitaba contenido explícito, pasó a consolidarse como una plataforma enfocada en contenido para adultos, con un crecimiento acelerado en usuarios y creadores.

Ese cambio no solo implicó un ajuste de enfoque, sino una redefinición completa del modelo de negocio, que permitió atraer a millones de creadores y usuarios en todo el mundo y posicionar a la plataforma como uno de los principales espacios de monetización directa de contenido digital.

¿Cómo genera ingresos OnlyFans?

El crecimiento de la plataforma estuvo ligado a un esquema de monetización basado en suscripciones y venta de contenido.

OnlyFans retiene una comisión del 20% sobre la mayoría de las transacciones realizadas dentro del sitio, lo que le permite generar ingresos constantes a partir de la actividad de creadores y usuarios.

Este esquema permitió a la empresa beneficiarse directamente del volumen de operaciones dentro de la plataforma, asegurando ingresos proporcionales al crecimiento de su base de usuarios y creadores.