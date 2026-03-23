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¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, y cómo generó millones?

Tras su muerte, crece el interés por la fortuna del propietario de OnlyFans y el modelo de negocio que transformó la plataforma en un fenómeno global.
lun 23 marzo 2026 01:29 PM
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Nacido en Odesa, Ucrania, y criado en Chicago, Radvinsky construyó su carrera en el entorno digital desde etapas tempranas. (Especial: X)

La muerte de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, reactivó el interés en torno a una figura que construyó su riqueza lejos del foco público. A los 43 años, el empresario falleció tras una larga batalla contra el cáncer, según informó la propia compañía, dejando abiertas preguntas sobre el futuro de la plataforma y el alcance de su patrimonio.

Más allá del anuncio, su historia conecta con uno de los modelos digitales más rentables de los últimos años. Desde la adquisición de OnlyFans hasta su expansión global, el crecimiento del negocio explica cómo acumuló una fortuna multimillonaria y consolidó su presencia en la industria tecnológica y del entretenimiento.

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¿De cuánto era la fortuna de Leonid Radvinsky?

El patrimonio de Leonid Radvinsky alcanzaba aproximadamente 4,700 millones de dólares, de acuerdo con datos citados por Reuters del listado de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Esa cifra lo posicionaba entre los empresarios tecnológicos con mayor crecimiento reciente, impulsado principalmente por el desempeño financiero de OnlyFans y su empresa matriz, Fenix International.

Tras su fallecimiento, sus acciones en Fenix permanecen dentro del fideicomiso LR Fenix, estructura que resguarda su participación en la compañía desde 2024.

¿Cómo llegó a OnlyFans y qué papel tuvo en su crecimiento?

El vínculo de Radvinsky con la plataforma comenzó en 2018, cuando adquirió Fenix International al fundador británico Tim Stokely. A partir de ese momento, asumió un rol clave como accionista mayoritario y miembro del consejo.

Bajo su control, OnlyFans experimentó una transformación profunda. De ser un sitio que inicialmente evitaba contenido explícito, pasó a consolidarse como una plataforma enfocada en contenido para adultos, con un crecimiento acelerado en usuarios y creadores.

Ese cambio no solo implicó un ajuste de enfoque, sino una redefinición completa del modelo de negocio, que permitió atraer a millones de creadores y usuarios en todo el mundo y posicionar a la plataforma como uno de los principales espacios de monetización directa de contenido digital.

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¿Cómo genera ingresos OnlyFans?

El crecimiento de la plataforma estuvo ligado a un esquema de monetización basado en suscripciones y venta de contenido.

OnlyFans retiene una comisión del 20% sobre la mayoría de las transacciones realizadas dentro del sitio, lo que le permite generar ingresos constantes a partir de la actividad de creadores y usuarios.

Este esquema permitió a la empresa beneficiarse directamente del volumen de operaciones dentro de la plataforma, asegurando ingresos proporcionales al crecimiento de su base de usuarios y creadores.

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Durante la pandemia, el modelo alcanzó su mayor impulso. El aumento del consumo digital a nivel global derivó en una expansión significativa de usuarios y contenido, lo que llevó a la plataforma a superar los 300 millones de usuarios y a registrar más de mil millones de dólares en ingresos anuales.

¿Qué otros negocios tenía Leonid Radvinsky?

Además de su participación en OnlyFans, Radvinsky desarrolló otras iniciativas dentro del sector tecnológico.

Entre ellas destaca Leo, un fondo de capital de riesgo fundado en 2009, enfocado en inversiones en empresas tecnológicas.

Su trayectoria también incluye proyectos en internet desde finales de la década de 1990 y la adquisición en 2004 del servicio de cámaras web para adultos MyFreeCams, uno de los antecedentes en su incursión en el negocio de contenido digital.

Estas actividades complementaron su perfil como inversionista y le permitieron diversificar su presencia más allá de la plataforma que consolidó su fortuna.

¿Quién era Leonid Radvinsky?

Nacido en Odesa, Ucrania, y criado en Chicago, Radvinsky construyó su carrera en el entorno digital desde etapas tempranas.

A diferencia de otros empresarios del sector, mantuvo un perfil bajo frente a los medios, lo que le permitió ejercer influencia sin convertirse en una figura pública constante.

Esa discreción contrastó con el alcance global de los negocios que impulsó, particularmente en el caso de OnlyFans, cuya expansión lo colocó como una figura clave dentro de la economía digital contemporánea.

Su trayectoria combina desarrollo de negocios en internet, inversión tecnológica y la consolidación de uno de los modelos de suscripción más relevantes en la economía digital reciente.

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