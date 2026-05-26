Estados Unidos explota su poder fósil

Hoy, mientras diversas regiones enfrentan incertidumbre por conflictos, sanciones, interrupciones logísticas y presiones sobre la seguridad energética, Estados Unidos aparece como uno de los proveedores más confiables y flexibles del sistema internacional. Su fortaleza no depende únicamente de extraer hidrocarburos, sino de controlar cadenas de valor, puertos, ductos, terminales, capacidad de refinación y acceso a mercados estratégicos.

Esa combinación le permite responder con rapidez a las crisis y, al mismo tiempo, utilizar la renta fósil para financiar nuevas capacidades productivas, ampliar su infraestructura industrial, fortalecer su petroquímica, sostener el crecimiento de los centros de datos y posicionarse en tecnologías futuras como la energía nuclear modular e incluso la fusión. En ese sentido, la energía en Estados Unidos dejó de ser un sector aislado para convertirse en un eje estructural de su influencia global. Los datos recientes refuerzan esta realidad.

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones energéticas estadounidenses generaron 146.5 mil millones de dólares, muy por encima de los 87.5 mil millones registrados en el mismo periodo de 2025. El salto fue de 67%, una cifra que confirma no solo mayor volumen exportado, sino una mejor capacidad para capturar valor en un entorno internacional tensionado. De ese total, 55,000 millones provinieron del petróleo crudo, 33.5 mil millones del gas natural y 58 mil millones de productos refinados.

Esto revela una ventaja central: Estados Unidos no depende de una sola molécula ni de un solo mercado. Su fortaleza descansa en una plataforma exportadora diversificada, capaz de colocar gasolina, diésel, turbosina, gas por ducto y gas natural licuado, según las necesidades del mercado. Esa amplitud le da resiliencia frente a cambios en precios, rutas o demanda regional. El cierre del Estrecho de Ormuz a finales de febrero de 2026 mostró con claridad por qué esa capacidad es decisiva. Por esa zona transitaba una parte crítica del comercio marítimo mundial de petróleo y gas natural licuado, de modo que su interrupción alteró precios, seguros, logística y decisiones de compra en múltiples países.

Muchas economías enfrentaron aumentos abruptos en sus costos energéticos y tensiones en el abasto. Estados Unidos, en cambio, respondió incrementando sus exportaciones y alcanzando niveles históricos en los envíos de crudo durante abril y mayo. Lejos de debilitarse por la crisis, reforzó su papel como proveedor de equilibrio para Europa, Asia y América. Esa respuesta fue posible gracias a una base construida durante años: el desarrollo del shale, la perforación horizontal, la fractura hidráulica, la expansión de ductos y terminales, y la integración de un sistema energético con gran capacidad de adaptación.

El gas natural representa otro pilar fundamental de esta consolidación. Estados Unidos no solo produce más gas del que consume; además, construyó una plataforma exportadora que le permite colocar ese recurso en distintas regiones y convertirlo en una palanca de influencia económica. Entre enero y mayo de 2026, el gas natural licuado generó 26,000 millones de dólares, mientras que el gas exportado por gasoducto aportó otros 7.5 mil millones. Europa absorbió cerca de la mitad del GNL estadounidense y México concentró la mayor parte del flujo por ducto. Con proyectos como Plaquemines y Golden Pass, la capacidad exportadora seguirá expandiéndose, fortaleciendo la posición de Estados Unidos como abastecedor estratégico para aliados y socios comerciales.

México ocupa un lugar central dentro de esa dinámica, aunque desde una posición claramente dependiente. Diversas estimaciones públicas de 2026 ubican la dependencia mexicana del gas natural importado desde Estados Unidos entre 70% y 75% del consumo nacional. Ese suministro sostiene buena parte de la generación eléctrica y del aparato manufacturero del país. Sin embargo, también implica una vulnerabilidad estructural: una disrupción climática en Texas, un ajuste regulatorio o una alteración logística del lado estadounidense puede trasladarse rápidamente a México en forma de presión sobre precios, disponibilidad de gas o confiabilidad eléctrica. La relación, por tanto, es interdependiente, pero no simétrica.