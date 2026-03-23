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Jueza admite el concurso mercantil de TV Azteca para sanear sus pasivos y finanzas

La decisión abre paso a la reestructura de la televisora, que enfrenta disputas con acreedores en Estados Unidos y suspendió la publicación de sus estados financieros desde 2023.
lun 23 marzo 2026 01:51 PM
TV Azteca entra a proceso concursal
La televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó pruebas documentales como parte de su solicitud de concurso mercantil. Dichas evidencias incluyen sus estados financieros y el detalle de los activos de la compañía donde demuestran su estado de incumplimiento. (Rogelio Morales Ponce)

TV Azteca iniciará su reestructura financiera. Nataly Pérez Hernández, jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, admitió la solicitud voluntaria de concurso mercantil de TV Azteca, al “haber incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones”, detalla el documento de resolución en poder de Expansión.

La admisión del proceso concursal fue compartida a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Administración Tributaria ( SAT ), a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

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La televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó pruebas documentales como parte de su solicitud de concurso mercantil . Dichas evidencias incluyen sus estados financieros y el detalle de los activos de la compañía. No obstante, hasta el momento no existe claridad sobre el número de acreedores que participarán en el proceso concursal ni sobre el monto total de la deuda.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos, de los cuales alrededor de 8,100 millones estaban sujetos a un proceso de reestructuración.

Además, desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares. Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, el empresario Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

La situación llevó a la televisora a presentar formalmente su solicitud de concurso mercantil voluntario, ante el Poder Judicial, el pasado 12 de marzo. Sumado a su deuda con el fisco, estimada en más 5,000 millones de pesos por impagos de los ejercicios fiscales 2009 y 2013, y concluyó acogerse a la figura de concurso mercantil con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos con sus acreedores.

Pero el proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.

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Cambios operativos

TV Azteca ha comenzado a ejecutar cambios en su operación. El pasado 17 de marzo dio un paso para salir de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) . La televisora concluyó los requerimientos legales para cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la empresa.

Tras la el movimiento, la empresa constituyó un fideicomiso para adquirir la totalidad de los valores que se encuentran entre el público inversionista.

La televisora dejó de reportar sus estados financieros desde 2023, luego de que el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México le ordenara abstenerse de divulgar información sobre su situación financiera para ‘no causar incertidumbre’. La empresa iniciaba entonces una disputa con sus acreedores en Estados Unidos, la cual se mantiene hasta ahora.

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TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

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