La televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó pruebas documentales como parte de su solicitud de concurso mercantil . Dichas evidencias incluyen sus estados financieros y el detalle de los activos de la compañía. No obstante, hasta el momento no existe claridad sobre el número de acreedores que participarán en el proceso concursal ni sobre el monto total de la deuda.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos, de los cuales alrededor de 8,100 millones estaban sujetos a un proceso de reestructuración.

Además, desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares. Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, el empresario Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

La situación llevó a la televisora a presentar formalmente su solicitud de concurso mercantil voluntario, ante el Poder Judicial, el pasado 12 de marzo. Sumado a su deuda con el fisco, estimada en más 5,000 millones de pesos por impagos de los ejercicios fiscales 2009 y 2013, y concluyó acogerse a la figura de concurso mercantil con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos con sus acreedores.

Pero el proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.