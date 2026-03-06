Publicidad

La jugada de TV Azteca: concurso mercantil abre la puerta a nuevos inversionistas

Especialistas señalan que el proceso obligará a la televisora a transparentar sus finanzas y negociar con acreedores bajo reglas claras, lo que ayudará a recuperar credibilidad en el mercado.
vie 06 marzo 2026 09:32 AM
Actualmente la televisora carece de una calificación crediticia que la haga elegible para una amplia base de inversionistas internacionales. (Archivo)

TV Azteca iniciará un proceso de reestructuración. La televisora tras saldar su deuda con el fisco, estimada en más 5,000 millones de pesos derivados de impagos de los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2013, decidió acogerse a la figura de concurso mercantil con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos con sus acreedores.

TV Azteca comentó a Expansión que en los próximos días formalizará su solicitud de concurso mercantil y que los términos del acuerdo de reorganización financiera se definirán conforme avance el proceso concursal.

La figura del concurso mercantil permitirá a la televisora, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, preservar su viabilidad financiera mientras atiende sus obligaciones con las empresas a las que adeuda recursos pero, al mismo tiempo, abriría la puerta a una eventual inyección de capital por parte de fondos de inversión y empresas, aseguraron expertos consultados por Expansión.

José Sagredo, abogado del despacho GLZ y especialista en concursos mercantiles, explicó que en los procesos concursales uno de los puntos más relevantes es la transparencia de los estados financieros con sus acreedores. Esta mayor claridad sobre los estados contables genera certidumbre y valor a los inversionistas.

“El que todo el mundo sepa que las finanzas son transparentes y los convenios a los que se pueda llegar con acreedores tras un concurso mercantil permiten a la empresas captar inyecciones de capital”, aseguró el especialista en entrevista.

Empresas como Aeroméxico y Altán Redes son algunos ejemplos. La aerolínea en medio de su proceso concursal captó capital de 1,000 millones de dólares por parte del fondo de inversión Apollo Global Management, cuya entidad al final del procedimiento se convirtió en su mayor accionista.

Altán Redes también recibió un financiamiento en medio de su concurso mercantil. La empresa obtuvo una inyección de capital de 100 millones de dólares por parte de la banca de desarrollo para continuar con su operación y lograr su reestructura financiera, convirtiéndose en la primera firma en ser rescatada en la administración del expresidente Andrés López Obrador.

En el caso de TV Azteca, la televisora dejó de reportar sus estados financieros desde 2023, luego de que el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México le ordenara abstenerse de divulgar información sobre su situación financiera para ‘no causar incertidumbre’. La empresa iniciaba entonces una disputa con sus acreedores en Estados Unidos, la cual se mantiene hasta ahora.

El último reporte emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) corresponde al cuarto trimestre de 2022, en donde informó un desplome en sus ganancias derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costos relacionados con la transmisión de los partidos del mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos, de los cuales alrededor de 8,100 millones estaban sujetos a un proceso de reestructuración.

Pero con su entrada a concurso mercantil, TV Azteca estaría obligada a transparentar sus estados financieros, si bien no en la BMV, sí para sus acreedores.

“El procedimiento al ser totalmente transparente existe la posibilidad que bancos o personas quieran invertir directamente en TV Azteca ya sea para subsistir operativamente o para pagar deudas de sus acreedores”, apuntó Sagredo.

Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, consideró que la decisión de entrar a concurso mercantil también puede mirarse con una forma en que TV Azteca busca ganarse la confianza de los inversionistas en el mercado.

Actualmente la televisora carece de una calificación crediticia que la haga elegible para una amplia base de inversionistas internacionales. Tras dejar de emitir sus balances financieros, Fitch Ratings recortó su calificación a ‘RD’ (restringido por default), lo que implicó la pérdida del grado de inversión y confirmó el incumplimiento de pagos.

“La falta de calificación y la poca transparencia de sus finanzas han afectado a la empresa, pero con el concurso mercantil podrán reflejar un mejor gobierno corporativo, estados financieros y acuerdos de pagos con acreedores. Esto podría generar confianza en el mercado”, dijo el especialista financiero.

En este contexto, el proceso concursal podría marcar un punto de inflexión para TV Azteca. Más allá de ordenar el pago de sus pasivos, el procedimiento obligará a la compañía a transparentar su situación financiera y a negociar con sus acreedores bajo reglas claras, un paso que especialistas consideran clave para recuperar credibilidad en el mercado y con ello volver a atraer capital en los próximos años.

