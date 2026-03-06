José Sagredo, abogado del despacho GLZ y especialista en concursos mercantiles, explicó que en los procesos concursales uno de los puntos más relevantes es la transparencia de los estados financieros con sus acreedores. Esta mayor claridad sobre los estados contables genera certidumbre y valor a los inversionistas.

“El que todo el mundo sepa que las finanzas son transparentes y los convenios a los que se pueda llegar con acreedores tras un concurso mercantil permiten a la empresas captar inyecciones de capital”, aseguró el especialista en entrevista.

Empresas como Aeroméxico y Altán Redes son algunos ejemplos. La aerolínea en medio de su proceso concursal captó capital de 1,000 millones de dólares por parte del fondo de inversión Apollo Global Management, cuya entidad al final del procedimiento se convirtió en su mayor accionista.

Altán Redes también recibió un financiamiento en medio de su concurso mercantil. La empresa obtuvo una inyección de capital de 100 millones de dólares por parte de la banca de desarrollo para continuar con su operación y lograr su reestructura financiera, convirtiéndose en la primera firma en ser rescatada en la administración del expresidente Andrés López Obrador.

En el caso de TV Azteca, la televisora dejó de reportar sus estados financieros desde 2023, luego de que el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México le ordenara abstenerse de divulgar información sobre su situación financiera para ‘no causar incertidumbre’. La empresa iniciaba entonces una disputa con sus acreedores en Estados Unidos, la cual se mantiene hasta ahora.