TV Azteca presenta formalmente su solicitud de concurso mercantil

La televisora de Ricardo Salinas Pliego presentó la solicitud voluntaria ante el Poder Judicial para reestructurar pasivos y alcanzar acuerdos con sus acreedores.
jue 12 marzo 2026 02:34 PM
El concurso mercantil es un mecanismo que permite a las empresas reordenar sus obligaciones bajo supervisión judicial, garantizando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales, laborales y regulatorios. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

TV Azteca inicia una nueva etapa. La televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego presentó de manera formal la solicitud de concurso mercantil voluntario en México, ante el Poder Judicial.

La decisión se dio tras saldar su deuda con el fisco, estimada en más 5,000 millones de pesos por impagos de los ejercicios fiscales 2009 y 2013, y concluyó acogerse a la figura de concurso mercantil con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos con sus acreedores.

El proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.

“Esta decisión forma parte de una estrategia responsable emprendida desde hace muchos años con el objetivo de fortalecer su posición financiera y asegurar la viabilidad del negocio en el largo plazo”, informó la empresa a Expansión.

El concurso mercantil es un mecanismo que permite a las empresas reordenar sus obligaciones bajo supervisión judicial, garantizando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales, laborales y regulatorios.

Con esta figura, TV Azteca podrá operar con absoluta normalidad, manteniendo la producción y transmisión de los mejores contenidos en televisión y sus canales digitales, así como su relación con audiencias, anunciantes y socios comerciales.

¿Por qué TV Azteca está en crisis?

La crisis financiera que enfrena actualmente se debe en parte a la migración acelerada hacia plataformas de streaming y redes sociales que ha erosionado de forma sostenida los niveles de audiencia de la televisión abierta, golpeando directamente los ingresos publicitarios, históricamente el principal sostén financiero del sector.

A este contexto se suma la contracción del gasto en publicidad oficial. Entre 2018 y 2024, el gasto conjunto de la federación y los estados pasó de 24,559 millones de pesos a 13,499 millones, una disminución real cercana al 45% en seis años, de acuerdo con datos de Artículo 19. En paralelo, IPG Mediabrands estimó que este año los ingresos publicitarios de los medios tradicionales, como la televisión, registrarían una caída adicional de 0.5%.

Pero expertos anteriormente aseguraron a este medio que adicional a la reestructuración de pasivos, la entrada a un concurso mercantil abriría a TV Azteca la posibilidad de una eventual inyección de capital por parte de fondos de inversión y empresas.

Para los especialistas, la decisión de la televisora también puede mirarse con una forma en que busca ganarse la confianza de los inversionistas en el mercado.

Actualmente, TV Azteca carece de una calificación crediticia que la haga elegible para una amplia base de inversionistas internacionales. Tras dejar de emitir sus balances financieros, Fitch Ratings recortó su calificación a ‘RD’ (restringido por default), lo que implicó la pérdida del grado de inversión y confirmó el incumplimiento de pagos.

“La falta de calificación y la poca transparencia de sus finanzas han afectado a la empresa, pero con el concurso mercantil podrán reflejar un mejor gobierno corporativo, estados financieros y acuerdos de pagos con acreedores. Esto podría generar confianza en el mercado”, dijo Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, anteriormente a este medio.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

