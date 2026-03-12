TV Azteca presenta formalmente su solicitud de concurso mercantil

¿Por qué TV Azteca está en crisis?

La crisis financiera que enfrena actualmente se debe en parte a la migración acelerada hacia plataformas de streaming y redes sociales que ha erosionado de forma sostenida los niveles de audiencia de la televisión abierta, golpeando directamente los ingresos publicitarios, históricamente el principal sostén financiero del sector.

A este contexto se suma la contracción del gasto en publicidad oficial. Entre 2018 y 2024, el gasto conjunto de la federación y los estados pasó de 24,559 millones de pesos a 13,499 millones, una disminución real cercana al 45% en seis años, de acuerdo con datos de Artículo 19. En paralelo, IPG Mediabrands estimó que este año los ingresos publicitarios de los medios tradicionales, como la televisión, registrarían una caída adicional de 0.5%.

Pero expertos anteriormente aseguraron a este medio que adicional a la reestructuración de pasivos, la entrada a un concurso mercantil abriría a TV Azteca la posibilidad de una eventual inyección de capital por parte de fondos de inversión y empresas.

Para los especialistas, la decisión de la televisora también puede mirarse con una forma en que busca ganarse la confianza de los inversionistas en el mercado.

Actualmente, TV Azteca carece de una calificación crediticia que la haga elegible para una amplia base de inversionistas internacionales. Tras dejar de emitir sus balances financieros, Fitch Ratings recortó su calificación a ‘RD’ (restringido por default), lo que implicó la pérdida del grado de inversión y confirmó el incumplimiento de pagos.

“La falta de calificación y la poca transparencia de sus finanzas han afectado a la empresa, pero con el concurso mercantil podrán reflejar un mejor gobierno corporativo, estados financieros y acuerdos de pagos con acreedores. Esto podría generar confianza en el mercado”, dijo Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, anteriormente a este medio.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez