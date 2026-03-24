Expansión solicitó información a TelevisaUnivision sobre la nueva política de incentivos fiscales, pero no emitió comentarios.

El nuevo beneficio plantea como requisito principal invertir el 70% del presupuesto en territorio nacional, es decir, que más de la mitad del proyecto audiovisual se realice con sello mexicano. Bajo esa óptica las plataformas como Netflix, Prime Video y HBO deberán tropicalizar su operación para acceder al nuevo crédito fiscal del 30%. Mientras que TelevisaUnivision es la única empresa del sector que ya cuenta con un tablero de infraestructura de estudios y postproducción nacional.

La propia empresa de la streaming ViX reconoce que cuenta con importantes ventajas en cuanto a la producción de contenido original, gracias a su sistema totalmente integrado verticalmente en una ubicación muy eficiente, según detallan su reporte financiero anual de 2024.

Esto significa que la compañía cuenta con una cadena de valor completa para la creación de contenido, que abarca desde el desarrollo de ideas hasta la producción y posproducción en sus estudios, incluyendo Videocine, equipos técnicos y talento propio. Además, ha establecido alianzas estratégicas con productoras nacionales e internacionales, como Argos Media Group, Ventanarosa Productions de Salma Hayek, The Mediapro Studio y Endemol Shine Boomdog, entre otras.

Su infraestructura permite producir anualmente alrededor de 100,000 horas de contenido de video de larga duración que abarca noticias, deportes y entretenimiento guionizado, detalla el reporta financiero de la compañía.

Juan Pablo Newman, director financiero de TelevisaUnivsion, explicó que para este año, la inversión de capital ascenderá a 119 millones de dólares, cuyo monto contempla el desarrollo de proyectos audiovisuales.

TelevisaUnivision ha adoptado actualmente una estrategia de disciplina financiera que la ha llevado a alejarse de la producción de películas de larga duración, que competían directamente con Netflix, para enfocarse en contenidos como reality shows, telenovelas y docuseries.