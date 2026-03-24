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Nuevo incentivo fiscal favorecería a ViX en la producción audiovisual

La política exige destinar 70% del gasto en México para acceder al beneficio del 30%, obligando Netflix, Prime Video y HBO a adaptar su operación, mientras TelevisaUnivision ya cuenta con infraestructura local.
mar 24 marzo 2026 06:13 PM
TelevisaUnivision incentivos fiscales
La propia empresa de la streaming ViX reconoce que cuenta con importantes ventajas en cuanto a la producción de contenido original, gracias a su sistema totalmente integrado verticalmente en una ubicación muy eficiente. (TelevisaUnivision/LinkedIn)

México busca capitalizar el ‘nearshoring audiovisual’. La creciente demanda de contenidos en español por parte de plataformas como Netflix, HBO, Disney y Prime Video coloca al país como un destino estratégico para la producción cinematográfica y televisiva a nivel global.

El gobierno federal apuesta por nuevos estímulos fiscales para atraer y retener proyectos audiovisuales. Sin embargo, ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, se perfila como el jugador con mayor ventaja para capitalizar estos incentivos, debido a su escala, infraestructura y capacidad de producción local.

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Expansión solicitó información a TelevisaUnivision sobre la nueva política de incentivos fiscales, pero no emitió comentarios.

El nuevo beneficio plantea como requisito principal invertir el 70% del presupuesto en territorio nacional, es decir, que más de la mitad del proyecto audiovisual se realice con sello mexicano. Bajo esa óptica las plataformas como Netflix, Prime Video y HBO deberán tropicalizar su operación para acceder al nuevo crédito fiscal del 30%. Mientras que TelevisaUnivision es la única empresa del sector que ya cuenta con un tablero de infraestructura de estudios y postproducción nacional.

La propia empresa de la streaming ViX reconoce que cuenta con importantes ventajas en cuanto a la producción de contenido original, gracias a su sistema totalmente integrado verticalmente en una ubicación muy eficiente, según detallan su reporte financiero anual de 2024.

Esto significa que la compañía cuenta con una cadena de valor completa para la creación de contenido, que abarca desde el desarrollo de ideas hasta la producción y posproducción en sus estudios, incluyendo Videocine, equipos técnicos y talento propio. Además, ha establecido alianzas estratégicas con productoras nacionales e internacionales, como Argos Media Group, Ventanarosa Productions de Salma Hayek, The Mediapro Studio y Endemol Shine Boomdog, entre otras.

Su infraestructura permite producir anualmente alrededor de 100,000 horas de contenido de video de larga duración que abarca noticias, deportes y entretenimiento guionizado, detalla el reporta financiero de la compañía.

Juan Pablo Newman, director financiero de TelevisaUnivsion, explicó que para este año, la inversión de capital ascenderá a 119 millones de dólares, cuyo monto contempla el desarrollo de proyectos audiovisuales.

TelevisaUnivision ha adoptado actualmente una estrategia de disciplina financiera que la ha llevado a alejarse de la producción de películas de larga duración, que competían directamente con Netflix, para enfocarse en contenidos como reality shows, telenovelas y docuseries.

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“Esta estrategia, con nuestras telenovelas doradas o premium, implica que son un poco más costosas que antes, pero permiten tener mejor recepción con las audiencias”, explicó Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision.

Ahora, la reciente política de incentivos fiscales para la producción audiovisual podría permitirle impulsar proyectos sin comprometer tanto su control presupuestario, optimizando costos y ampliando su oferta de contenido mientras mantiene la rentabilidad.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, reconoció que como hasta ahora está planteada la política de beneficios fiscales, ViX sería la plataforma más beneficiada por su infraestructura e incluso por su cercanía con el gobierno en turno.

“Pero el verdadero beneficio se verá realmente cuando todo empiece a negociarse porque será eso un proceso de negociación largo y complejo para ver cómo se reparten los beneficios”, dijo.

Ahora el Comité Técnico, conformado por Imcine, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Cultura, será el encargado de aplicar y gestionar la aplicación del estímulo fiscal y con quien se realizarán los procesos de negociación.

Para la especialista, el éxito de la estrategia para detonar el nearshoring audiovisual en México no dependerá únicamente de los incentivos fiscales, sino de la capacidad del gobierno y la industria para equilibrar condiciones de competencia y atraer inversiones sostenidas.

Si bien jugadores como TelevisaUnivision parten con una ventaja estructural, el verdadero reto será garantizar que el ecosistema se diversifique y genere oportunidades para nuevos participantes.

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