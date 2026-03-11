Publicidad

ViX escribirá y producirá sus contenidos de microdramas con IA

La plataforma producirá 300 microhistorias, varias creadas totalmente con IA, en medio del debate por los riesgos de esta tecnología para la industria creativa.
mié 11 marzo 2026 04:47 PM
ViX cambia a los humanos por IA: la usará para escribir y producir nuevas micronovelas
Desde el año pasado, ViX empezó a invertir en IA para traducir contenidos y ahora lo hará para producir microdramas, cuya apuesta se da en medio de su reestructura financiera. (Foto: ViX/Facebook)

La Inteligencia Artificial (IA) se aloja cada vez más en las operaciones de las empresas del sector creativo. ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, reconoció que esta tecnología ya forma parte de su proceso creativo, con la experimentación de la escritura de guiones y parte de la producción. Pero este año, la integración de la IA para sus contenidos pasará de las pruebas a un uso intensivo.

Alfonso de Angoitia, presidente ejecutivo de TelevisaUnivsion, reveló que la vertical de microdramas, contenidos breves para redes sociales, será el proyecto en donde se alojará más la nueva herramienta tecnológica. Para 2026, la empresa plantea publicar 300 historias cortas, de las cuales algunas, sin precisar el número, serán realizadas 100% con IA.

El directivo detalló que el año pasado, cuando surgió de manera formal el nuevo formato de series cortas, la empresa produjo parte del contenido con tecnología automatizada. Solo en 2025, ViX publicó 40 microdramas.

“Estamos avanzando en esa dirección, utilizando cada vez más la IA, lo que se convertirá en una forma más eficiente de producir contenido”, declaró De Angoitia en conferencia con analistas por motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

Los microdramas buscan captar la atención de las audiencias más jóvenes, particularmente en la generación Z que dedica un 54% más de tiempo—alrededor de 50 minutos más— a consumir contenido en redes sociales, mientras que invierte un 26% menos —44 minutos menos diarios— en formatos como las películas, según el estudio Tendencias de los medios digitales 2025, elaborado por la consultora Deloitte.

La apuesta se da en medio de un profundo debate sobre las implicaciones que el uso intensivo de la IA podría tener para quienes trabajan en el mundo creativo. Pero también en un momento en donde la industria del streaming enfrenta presiones económicas y un constante replanteamiento de su modelo de negocio que ha llevado a ver a la IA como un aliado de ahorros financieros para producciones audiovisuales.

De acuerdo con la consultora McKenzie, esta tecnología puede reducir hasta en 30% los costos operativos de un negocio.

En 2024, TelevisaUnivision redujo su plantilla laboral en aproximadamente 1,000 empleados, lo que representa aproximadamente el 8% del total de trabajadores. El movimiento corresponde a la reestructura financiera de la compañía con mirar a generar eficiencias financieras. Solo por la eliminación de plazas laborales logró ahorros de más de 400 millones de dólares, detalla el informe anual de la compañía.

El uso de la IA aumenta

ViX desde el año pasado empezó a ser vocal sobre el uso de la IA. El CEO de la compañía, Daniel Alegre, dijo que invertirían en Inteligencia Artificial para traducir contenidos de habla hispana a otros idiomas con la finalidad de afianzar el plan de expansión de la plataforma a mercados internacionales como lo hizo en enero de 2025, en España.

Una fuente aseguró a Expansión que solo el año pasado, la empresa eliminó puestos de trabajo que concernían a subtitular contenidos. “Puedo hacer ese trabajo con la IA”, dijo.

China, por ejemplo, dio el primer paso para mostrar que la IA generativa impulsa productos casi equiparables a los que desarrollan los humanos. El ejemplo es "Qianqiu Shisong", una serie animada de relatos y poemas tradicionales del país generada completamente con IA por la firma China Media Group, una empresa de medios de comunicación estatal que se encarga de la radiodifusión y la televisión.

A estos proyectos se suman las apuestas de las grandes plataformas de streaming como Amazon Prime y Netflix para subtitular producciones con IA. En Alemania, la empresa presidida por Ted Sarandos enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) quienes en un comunicado de prensa denunciaron una cláusula contractual que permite a la plataforma utilizar la voz de los creativos para entrenar a su IA para proyectos futuros del servicio de streaming de vídeo.

La apuesta de las empresas de valerse cada vez más de esta tecnología preocupa a la Unesco. En su estudio ‘ReConfigurando las Políticas para la Creatividad’ advirtió que de continuar esta tendencia el sector audiovisual podría perder el 21% de sus ingresos a nivel global rumbo a 2028.

“Estas disrupciones se están produciendo a un ritmo que supera las respuestas políticas actuales, exacerbando las desigualdades y amenazando el sustento de millones de trabajadores culturales”, lamentó la organización.

La Uniseco explicó que parte de la situación proviene de la concentración del mercado entre un pequeño número de plataformas de streaming y sistemas de curación de contenidos opacos que marginan a los creativos.

“Los creativos se ven más expuestos a violaciones de la propiedad intelectual y a una rentabilidad decreciente de su trabajo a medida que los productos generados por IA entran al mercado”, enfatizó.

