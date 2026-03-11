ViX cambia a los humanos por IA: la usará para escribir y producir nuevas micronovelas

El directivo detalló que el año pasado, cuando surgió de manera formal el nuevo formato de series cortas, la empresa produjo parte del contenido con tecnología automatizada. Solo en 2025, ViX publicó 40 microdramas.

“Estamos avanzando en esa dirección, utilizando cada vez más la IA, lo que se convertirá en una forma más eficiente de producir contenido”, declaró De Angoitia en conferencia con analistas por motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

Los microdramas buscan captar la atención de las audiencias más jóvenes, particularmente en la generación Z que dedica un 54% más de tiempo—alrededor de 50 minutos más— a consumir contenido en redes sociales, mientras que invierte un 26% menos —44 minutos menos diarios— en formatos como las películas, según el estudio Tendencias de los medios digitales 2025, elaborado por la consultora Deloitte.

La apuesta se da en medio de un profundo debate sobre las implicaciones que el uso intensivo de la IA podría tener para quienes trabajan en el mundo creativo. Pero también en un momento en donde la industria del streaming enfrenta presiones económicas y un constante replanteamiento de su modelo de negocio que ha llevado a ver a la IA como un aliado de ahorros financieros para producciones audiovisuales.

De acuerdo con la consultora McKenzie, esta tecnología puede reducir hasta en 30% los costos operativos de un negocio.

En 2024, TelevisaUnivision redujo su plantilla laboral en aproximadamente 1,000 empleados, lo que representa aproximadamente el 8% del total de trabajadores. El movimiento corresponde a la reestructura financiera de la compañía con mirar a generar eficiencias financieras. Solo por la eliminación de plazas laborales logró ahorros de más de 400 millones de dólares, detalla el informe anual de la compañía.