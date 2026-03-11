ViX cambia a los humanos por IA: la usará para escribir y producir nuevas micronovelas

El uso de la IA aumenta
ViX desde el año pasado empezó a ser vocal sobre el uso de la IA. El CEO de la compañía, Daniel Alegre, dijo que invertirían en Inteligencia Artificial para traducir contenidos de habla hispana a otros idiomas con la finalidad de afianzar el plan de expansión de la plataforma a mercados internacionales como lo hizo en enero de 2025, en España.
Una fuente aseguró a Expansión que solo el año pasado, la empresa eliminó puestos de trabajo que concernían a subtitular contenidos. “Puedo hacer ese trabajo con la IA”, dijo.
China, por ejemplo, dio el primer paso para mostrar que la IA generativa impulsa productos casi equiparables a los que desarrollan los humanos. El ejemplo es "Qianqiu Shisong", una serie animada de relatos y poemas tradicionales del país generada completamente con IA por la firma China Media Group, una empresa de medios de comunicación estatal que se encarga de la radiodifusión y la televisión.
A estos proyectos se suman las apuestas de las grandes plataformas de streaming como Amazon Prime y Netflix para subtitular producciones con IA. En Alemania, la empresa presidida por Ted Sarandos enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) quienes en un comunicado de prensa denunciaron una cláusula contractual que permite a la plataforma utilizar la voz de los creativos para entrenar a su IA para proyectos futuros del servicio de streaming de vídeo.
La apuesta de las empresas de valerse cada vez más de esta tecnología preocupa a la Unesco. En su estudio ‘ReConfigurando las Políticas para la Creatividad’ advirtió que de continuar esta tendencia el sector audiovisual podría perder el 21% de sus ingresos a nivel global rumbo a 2028.
“Estas disrupciones se están produciendo a un ritmo que supera las respuestas políticas actuales, exacerbando las desigualdades y amenazando el sustento de millones de trabajadores culturales”, lamentó la organización.
La Uniseco explicó que parte de la situación proviene de la concentración del mercado entre un pequeño número de plataformas de streaming y sistemas de curación de contenidos opacos que marginan a los creativos.
“Los creativos se ven más expuestos a violaciones de la propiedad intelectual y a una rentabilidad decreciente de su trabajo a medida que los productos generados por IA entran al mercado”, enfatizó.