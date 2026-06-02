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Economía

Konfío ve en el máximo torneo de futbol grandes oportunidades para las pymes

La llegada del evento podría generar una importante derrama económica para los negocios, aunque el acceso a liquidez y financiamiento será clave para capitalizar esta oportunidad.
mar 02 junio 2026 11:23 AM
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Presentado por: Konfío
Ilustración de una persona sobre una montaña de billetes, el fondo es un estadio de futbol.
Se estima que la competencia generará una derrama económica de unos 3,000 millones de dólares en el país. (Shutterstock)

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la fiesta mundialista del 2026 representa una oportunidad económica, derivada del aumento en el consumo, el turismo y la demanda de servicios durante este evento.

Sin embargo, no todos los negocios están preparados para aprovechar el incremento en la demanda. Los principales problemas que tienen son de liquidez, inventario y operación.

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Para Konfío , el acceso a financiamiento flexible es un habilitador clave para que las pymes crezcan durante este tipo de temporalidades.

Cristina Valero, VP de Marketing, citó estimaciones de Coparmex que proyectan que la máxima competencia de futbol, puede dejar una derrama económica de alrededor de 3,000 millones de dólares en el país, distribuida principalmente en sectores como restaurantes, hoteles, comercio y transporte.

“Lo que me parece más relevante es que no se trata solo de los días de partido. Un evento así activa el consumo durante semanas y genera visibilidad para muchos negocios que normalmente no tendrían esa exposición. Es una ventana única”, destacó.

La entrevistada recordó que el campeonato de México 86 se organizó en un entorno complejo, tras el sismo de 1985, cuyo principal beneficio, más que financiero, fue de cohesión y solidaridad.

En contraste, el campeonato de este año llega en una posición distinta, con una economía digital desarrollada, lo que abre la puerta a que la herencia, en esta ocasión, sea tanto emocional como económica, si los negocios se preparan para aprovecharlo.

“El torneo de futbol más importante del mundo puede ser el catalizador, pero el legado lo construye cada negocio con lo que decide hacer antes, durante y después de la competencia”, afirmó Valero.

Aunque, en la actualidad, son miles de pymes las que ya están posicionadas digitalmente y tienen mucho potencial, pero no necesariamente cuentan con los recursos para aprovechar su capacidad de escalar.

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En este sentido, la ejecutiva de Konfio expresó que el reto más complejo de las pymes que se ha detectado en su plataforma tiene que ver con la liquidez. Por ejemplo, negocios con demanda real que no pueden invertir en inventario o en personal porque no tienen acceso al capital que necesitan.

“Eso es lo que queremos cambiar. Hoy, con una solución ágil para acceder a financiamiento, pueden atender no solo el torneo, sino también prepararse para la operación regular y para temporadas como el Buen Fin”, explicó la vocera.

La solución de un crédito empresarial

Para Valero, un crédito bien usado es el puente entre el potencial de un negocio y su ejecución. Y en un evento deportivo de esta magnitud, el tiempo importa, ya que no es posible esperar meses a que se apruebe un financiamiento.

“Konfío tiene soluciones para personas físicas con actividad empresarial o empresas, que tengan al menos un año operando. Lo que nos distingue es cómo evaluamos. Analizamos el historial real de ventas y facturación, para poder aprobar empresas que un banco rechazaría; no porque sean riesgosas, sino porque el banco no sabe cómo evaluarlas”, dijo la entrevistada.

Soluciones para aprovechar la alta demanda

Los diferenciadores del proceso de Konfío son velocidad, simplicidad y flexibilidad. El trámite puede realizarse de manera digital y la aprobación es inmediata, el crédito se deposita en días, no en meses. “El objetivo es brindar acceso rápido al capital que las pymes necesitan para prepararse”.

Además del crédito, la firma cuenta con una Tarjeta Empresarial y herramientas de gestión que le ayudan al dueño del negocio a tener control real de sus finanzas. En una temporada con ingresos volátiles, esa visibilidad vale mucho.

“Algo que nos dice mucho sobre el perfil de empresas que atendemos es que somos el primer Crédito Empresarial de ocho de cada 10 pymes que llegan con nosotros. Eso significa que tenemos alcance en negocios que el sistema financiero tradicional nunca había podido atender”, destacó la ejecutiva.

Para las pymes que buscan prepararse ante oportunidades de alto impacto como la máxima competencia del futbol mundial, Konfío se posiciona como un aliado estratégico mediante soluciones financieras ágiles.

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konfio, pymes, tarjeta de credito konfio, pymes, tarjeta de credito Mundial de Futbol 2026 Copa Mundial

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