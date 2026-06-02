Konfío ve en el máximo torneo de futbol grandes oportunidades para las pymes

En este sentido, la ejecutiva de Konfio expresó que el reto más complejo de las pymes que se ha detectado en su plataforma tiene que ver con la liquidez. Por ejemplo, negocios con demanda real que no pueden invertir en inventario o en personal porque no tienen acceso al capital que necesitan.
“Eso es lo que queremos cambiar. Hoy, con una solución ágil para acceder a financiamiento, pueden atender no solo el torneo, sino también prepararse para la operación regular y para temporadas como el Buen Fin”, explicó la vocera.
La solución de un crédito empresarial
Para Valero, un crédito bien usado es el puente entre el potencial de un negocio y su ejecución. Y en un evento deportivo de esta magnitud, el tiempo importa, ya que no es posible esperar meses a que se apruebe un financiamiento.
“Konfío tiene soluciones para personas físicas con actividad empresarial o empresas, que tengan al menos un año operando. Lo que nos distingue es cómo evaluamos. Analizamos el historial real de ventas y facturación, para poder aprobar empresas que un banco rechazaría; no porque sean riesgosas, sino porque el banco no sabe cómo evaluarlas”, dijo la entrevistada.
Soluciones para aprovechar la alta demanda
Los diferenciadores del proceso de Konfío son velocidad, simplicidad y flexibilidad. El trámite puede realizarse de manera digital y la aprobación es inmediata, el crédito se deposita en días, no en meses. “El objetivo es brindar acceso rápido al capital que las pymes necesitan para prepararse”.
Además del crédito, la firma cuenta con una Tarjeta Empresarial y herramientas de gestión que le ayudan al dueño del negocio a tener control real de sus finanzas. En una temporada con ingresos volátiles, esa visibilidad vale mucho.
“Algo que nos dice mucho sobre el perfil de empresas que atendemos es que somos el primer Crédito Empresarial de ocho de cada 10 pymes que llegan con nosotros. Eso significa que tenemos alcance en negocios que el sistema financiero tradicional nunca había podido atender”, destacó la ejecutiva.
Para las pymes que buscan prepararse ante oportunidades de alto impacto como la máxima competencia del futbol mundial, Konfío se posiciona como un aliado estratégico mediante soluciones financieras ágiles.