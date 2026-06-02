Konfío ve en el máximo torneo de futbol grandes oportunidades para las pymes

Para Konfío , el acceso a financiamiento flexible es un habilitador clave para que las pymes crezcan durante este tipo de temporalidades.

Cristina Valero, VP de Marketing, citó estimaciones de Coparmex que proyectan que la máxima competencia de futbol, puede dejar una derrama económica de alrededor de 3,000 millones de dólares en el país, distribuida principalmente en sectores como restaurantes, hoteles, comercio y transporte.

“Lo que me parece más relevante es que no se trata solo de los días de partido. Un evento así activa el consumo durante semanas y genera visibilidad para muchos negocios que normalmente no tendrían esa exposición. Es una ventana única”, destacó.

La entrevistada recordó que el campeonato de México 86 se organizó en un entorno complejo, tras el sismo de 1985, cuyo principal beneficio, más que financiero, fue de cohesión y solidaridad.

En contraste, el campeonato de este año llega en una posición distinta, con una economía digital desarrollada, lo que abre la puerta a que la herencia, en esta ocasión, sea tanto emocional como económica, si los negocios se preparan para aprovecharlo.

“El torneo de futbol más importante del mundo puede ser el catalizador, pero el legado lo construye cada negocio con lo que decide hacer antes, durante y después de la competencia”, afirmó Valero.

Aunque, en la actualidad, son miles de pymes las que ya están posicionadas digitalmente y tienen mucho potencial, pero no necesariamente cuentan con los recursos para aprovechar su capacidad de escalar.