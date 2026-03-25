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El precio del diésel amenaza con rozar los 30 pesos por litro, pese estímulos fiscales

La gasolina premium también estará en el margen de los 29 y 30 pesos por litro sin la activación del subsidio por parte de la entidad Hacendaria, cuya situación crearía un efecto inflacionario.
mié 25 marzo 2026 12:42 PM
La gasolina premium también estará en el margen de los 29 - 30 pesos por litro sin la activación del subsidio por parte de Hacienda
Un aumento de los combustibles, particularmente en el diésel, podría reflejarse en una mayor inflación debido a que el traslado de mercancías como carnes, frutas o verduras y otros productos, así como los servicios de transporte se encarecen. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

La escalada de precios en los combustibles mexicanos se esperaba que no fuera muy prolongada y acentuada, pero la realidad es que ya existe una exposición que ha llevado a la gasolina regular y al diésel a precios cercanos a los 30 pesos por litro. Los incrementos son resultado del conflicto armado entre Estados Unidos-Israel-Irán que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, la principal vía por donde se transporta petróleo.

Aún con la aplicación de estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda- el gobierno está condonando una parte del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)- en diversas estaciones de servicio se observan precios elevados en estos dos combustibles.

La situación se vuelve crítica y avanza contra reloj. Un aumento de los combustibles, particularmente en el diésel, podría reflejarse en una mayor inflación debido a que el traslado de mercancías como carnes, frutas o verduras y otros productos, así como los servicios de transporte se encarecen.

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Diésel + estímulo

El viernes 20 de marzo, Hacienda publicó que para la semana del 21 al 27 de marzo, se aplicará un estímulo de 61.8% al IEPS del diésel, de manera que los consumidores dejarán de pagar 4.55 pesos de impuestos por cada litro que adquieran.

Para hoy, el precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.67 pesos por litro, según datos de la plataforma PetroIntelligence. Si a la tarifa no se le estuviera descontando el estímulo fiscal, el costo del diésel rondaría los 33.22 pesos en promedio.

Algunas estaciones de servicio exponen precios que rozan los 29 pesos, varias de ellas sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, con un precio de 28.99 pesos; se trata de una G500 y dos marca Pemex. En la Central de Abasto también se observan gasolineras con ese precio.

Sobre la carretera Picacho-Ajusco, se cuenta un Shell que vende el diésel en 29.99 pesos el litro; si se pagara la totalidad del IEPS, el precio alcanzaría los 34.54 pesos.

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Premium en aprietos

En el caso de la gasolina superior a los 91 octanos, mejor conocida como premium, Hacienda determinó aplicar un estímulo fiscal de 7.47% o el equivalente a 0.42 centavos por cada litro.

El precio promedio nacional de esta gasolina es de 27.66 pesos, si se cobrara la totalidad del IEPS se alcanzarían los 28.08 pesos por cada litro.

Unas gasolineras ya rozan o superan los 28 pesos, por ejemplo una estación de Pemex en Avenida Río de los Remedios 1, tiene un precio al público de 27.99; otra de la estatal petrolera, ubicada en Avenida Central, a la altura del metro Nezahualcóyotl, también está a un centavo de los 28.

Cerca de la Clínica 29 del IMSS, en San Juan de Aragón, y una más por Deportivo Los Galeana, ambas marca Pemex, tienen un precio de 28.29 por litro.

En el caso particular de la gasolina regular, su precio promedio es de 23.68 pesos, con un estímulo del 24%, equivalente a 1.61 pesos; si dicho estímulo, el precio rondaría los 25.29 pesos por cada litro, dejando en incumplimiento el pacto gasolinero.

Gasolinas
Precios promedio nacionales 25 de marzo (PetroIntelligence)

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¿Nuevo acuerdo?

Dicha elevación de precios llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara en su conferencia mañanera de ayer, donde aseguró que se reunirá con representantes del sector gasolinero para saber por qué los precios se han elevado tanto aún con los subsidios.

“Esta semana se reúne la Secretaría de Energía y el director de Pemex con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel, lo digo públicamente, y la premium, y hay incentivo, no tendría porqué el diésel estar en 29.50”, dijo la mandataria.

“Lo vi este fin de semana que anduve en territorio, y luego luego le hablé al secretario de hacienda, a la Sener y les dije: citen a los gasolineros porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel. Además tiene sus impactos en la economía mexicana, entonces se van a reunir esta semana porque aunque importen diésel ellos, tienen incentivos de IEPS. No es un control de precios pero tampoco puede ser, Profeco va a estar ahí también”, aseguró.

La Onexpo Nacional, que es la asociación que agrupa a empresas del sector, aseguró que se mantiene al pendiente del llamado de las autoridades para una nueva reunión, luego de que apenas el pasado 11 de marzo firmaron la ampliación, por seis meses más, del pacto gasolinero para mantener la gasolina regular en no más de 24 pesos por litro.

“Como representantes de asociaciones de empresarios gasolineros presentes en 32 entidades de nuestro país, Onexpo Nacional está pendiente de toda nueva convocatoria para atender asuntos surgidos en el marco del Acuerdo,ya sea por aspectos de coyuntura u otros que incidan en la operación del sector", dijo la organización en un breve pronunciamiento.

"El intercambio de información en mesas de análisis es parte del diálogo directo e informado con las autoridades para apoyar la economía social tomando en cuenta la viabilidad financiera que le da perdurabilidad”, agregó.

Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, reiteró que si no se hubieran otorgado los estímulos a todos los combustibles, el precio de las gasolina ya hubiera aumentado, al menos, en el margen de lo que hoy no se está cobrando de IEPS, que va desde 44 centavos hasta los 4.55 pesos.

“Ahora por qué está tan distinta la aplicación del estímulo, creo que tiene una lógica de control de la inflación, porque si le da más estímulos al diésel que es el combustible que se usa para transportar bienes de consumo, se evita que los costos internos de las transportadoras se incremente e impacte a otros bienes”, puntualizó.

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